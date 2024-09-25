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جامعة الخليج العربي تستضيف امتحان البورد السعودي في تخصص النساء والولادة

9/25/2024 7:25:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استضاف‭ ‬مركز‭ ‬المحاكاة‭ ‬والمهارات‭ ‬الإكلينيكية‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الامتحان‭ ‬السريري‭ ‬الموضوعي‭ ‬المنظم‭ (‬ OSCE ‭) ‬للبورد‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬تخصص‭ ‬النساء‭ ‬والولادة،‭ ‬حيث‭ ‬تقدّم‭ ‬للامتحان‭ ‬18‭ ‬طبيباً‭ ‬وطبيبة‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬طب‭ ‬النساء‭ ‬والولادة،‭ ‬وتم‭ ‬إجراء‭ ‬الامتحان‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬غرف‭ ‬بإشراف‭ ‬6‭ ‬ممتحنين،‭ ‬إذ‭ ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الاستضافة‭ ‬لتأكيد‭ ‬التزام‭ ‬الجامعة‭ ‬المتواصل‭ ‬بدعم‭ ‬التعليم‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭. ‬

وأوضحت‭ ‬رئيسة‭ ‬مركز‭ ‬المحاكاة‭ ‬والمهارات‭ ‬الإكلينيكية‭ ‬الدكتورة‭ ‬ريم‭ ‬الأنصاري‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬يحرص‭ ‬دائماً‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الموارد‭ ‬والخبرات‭ ‬اللازمة‭ ‬لدعم‭ ‬التعليم‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تدريبا‭ ‬متميزا‭ ‬للعاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭. ‬وأضافت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الأنصاري‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬سيظل‭ ‬مركز‭ ‬المحاكاة‭ ‬والمهارات‭ ‬الإكلينيكية‭ ‬ملتزماً‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬برامج‭ ‬التعليم‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬وفقاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة،‭ ‬وسيواصل‭ ‬المركز‭ ‬دوره‭ ‬كجهة‭ ‬محورية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬التعليم‭ ‬الطبي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تجديد‭ ‬المعرفة‭ ‬والمهارات‭ ‬لدى‭ ‬طلبة‭ ‬الطب‭ ‬والتمريض‭ ‬وعموم‭ ‬الأطباء‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‮»‬‭.‬

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