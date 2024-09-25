جامعة الخليج العربي تستضيف امتحان البورد السعودي في تخصص النساء والولادة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استضاف مركز المحاكاة والمهارات الإكلينيكية بجامعة الخليج العربي الامتحان السريري الموضوعي المنظم (
OSCE ) للبورد السعودي في تخصص النساء والولادة، حيث تقدّم للامتحان 18 طبيباً وطبيبة من الأطباء المقيمين في برنامج طب النساء والولادة، وتم إجراء الامتحان في 6 غرف بإشراف 6 ممتحنين، إذ تأتي هذه الاستضافة لتأكيد التزام الجامعة المتواصل بدعم التعليم الطبي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضحت رئيسة مركز المحاكاة والمهارات الإكلينيكية الدكتورة ريم الأنصاري أن المركز يحرص دائماً على توفير الموارد والخبرات اللازمة لدعم التعليم الطبي في المنطقة، بما يضمن تدريبا متميزا للعاملين في القطاع الصحي. وأضافت الدكتورة الأنصاري قائلة: «سيظل مركز المحاكاة والمهارات الإكلينيكية ملتزماً بالتعاون مع برامج التعليم الطبي في دول المنطقة، وفقاً لتوجيهات رئيس الجامعة، وسيواصل المركز دوره كجهة محورية في تطوير التعليم الطبي من خلال تجديد المعرفة والمهارات لدى طلبة الطب والتمريض وعموم الأطباء في مختلف التخصصات».
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