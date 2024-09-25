جامعة الخليج العربي تستضيف امتحان البورد السعودي في تخصص النساء والولادة

وأوضحت‭ ‬رئيسة‭ ‬مركز‭ ‬المحاكاة‭ ‬والمهارات‭ ‬الإكلينيكية‭ ‬الدكتورة‭ ‬ريم‭ ‬الأنصاري‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬يحرص‭ ‬دائماً‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الموارد‭ ‬والخبرات‭ ‬اللازمة‭ ‬لدعم‭ ‬التعليم‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تدريبا‭ ‬متميزا‭ ‬للعاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭. ‬وأضافت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الأنصاري‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬سيظل‭ ‬مركز‭ ‬المحاكاة‭ ‬والمهارات‭ ‬الإكلينيكية‭ ‬ملتزماً‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬برامج‭ ‬التعليم‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬وفقاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة،‭ ‬وسيواصل‭ ‬المركز‭ ‬دوره‭ ‬كجهة‭ ‬محورية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬التعليم‭ ‬الطبي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تجديد‭ ‬المعرفة‭ ‬والمهارات‭ ‬لدى‭ ‬طلبة‭ ‬الطب‭ ‬والتمريض‭ ‬وعموم‭ ‬الأطباء‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‮»‬‭.‬

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.