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تنظيم مؤتمر السكري والسمنة في نوفمبر المقبل

9/25/2024 7:25:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة،‭ ‬دور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وريادتها‭ ‬في‭ ‬احتضان‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الطبية‭ ‬الكبرى‭ ‬خلال‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والاهتمام‭ ‬والمساندة‭ ‬الدائمة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقد،‭ ‬أمس،‭ ‬لإعلان‭ ‬تفاصيل‭ ‬مؤتمر‭ ‬البحرين‭ ‬للسكري‭ ‬والسمنة،‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬السكري‭ ‬وجودة‭ ‬الحياة‮»‬،‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬و21‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم‭. ‬بمشاركة‭ ‬خبراء‭ ‬دوليين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭.

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬اعتزاز‭ ‬وفخر‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭ ‬وجمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية،‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬العريق‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬حيث‭ ‬تجسد‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬دور‭ ‬سموها‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬كامل‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬للقطاع‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وقال‭: ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬سيتزامن‭ ‬مع‭ ‬برامج‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬للتوعية‭ ‬حول‭ ‬داء‭ ‬السكري،‭ ‬حيث‭ ‬سيشمل‭ ‬جلسات‭ ‬علمية‭ ‬حول‭ ‬السكري‭ ‬وصحة‭ ‬المرأة،‭ ‬وسيضم‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬لمشرفي‭ ‬المدارس‭ ‬ولأفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬ليكون‭ ‬ملتقى‭ ‬علميا‭ ‬يرتقي‭ ‬بالخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬والتثقيف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬لولوة‭ ‬شويطر،‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭: ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬يبرز‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مختلف‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬لأفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬كافة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الرعاية‭ ‬والاهتمام‭ ‬المتواصل‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬حثيثة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬كما‭ ‬يعكس‭ ‬المؤتمر‭ ‬المساعي‭ ‬الدائمة‭ ‬لمكافحة‭ ‬السكري‭ ‬والسمنة‭ ‬لدى‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع،‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬وسلامة‭ ‬الجميع‭ ‬باعتبار‭ ‬الصحة‭ ‬أولوية‭ ‬دائمة‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬احصائيات‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬24‭% ‬من‭ ‬جملة‭ ‬مرضى‭ ‬السكري‭ ‬الذين‭ ‬يدخلون‭ ‬المستشفى‭ ‬للعلاج‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال،‭ ‬كما‭ ‬تمثل‭ ‬النساء‭ ‬48‭% ‬من‭ ‬المتعالجين‭ ‬في‭ ‬العيادات‭ ‬الخارجية‭.
‬وكانت‭ ‬14‭% ‬من‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬يتلقين‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬عيادة‭ ‬الحوامل‭ ‬مصابات‭ ‬بمرض‭ ‬السكري،‭ ‬وأوضحت‭ ‬الجلاهمة‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬جارٍ‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬160‭ ‬مضخة‭ ‬أنسولين‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬للأطفال‭ ‬والبالغين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المدنية‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جهتها؛‭ ‬أوضحت‭ ‬استشاري‭ ‬الغدد‭ ‬الصماء‭ ‬والسكري‭ ‬بمستشفى‭ ‬عوالي،‭ ‬الدكتور‭ ‬دلال‭ ‬الرميحي،‭ ‬أن‭ ‬مؤتمر‭ ‬البحرين‭ ‬للسكري‭ ‬والسمنة‭ ‬سيتضمن‭ ‬محاضرات‭ ‬وندوات‭ ‬نقاشية‭ ‬حول‭ ‬عدة‭ ‬محاور‭ ‬تتعلق‭ ‬بالصحة‭ ‬وجودة‭ ‬الحياة،‭ ‬منها‭ ‬السكري‭ ‬والمرأة،‭ ‬السمنة‭ ‬وصحة‭ ‬القلب،‭ ‬صحة‭ ‬الطفل،‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية،‭ ‬وصحة‭ ‬المجتمع‭.‬

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