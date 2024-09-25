تنظيم مؤتمر السكري والسمنة في نوفمبر المقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، دور مملكة البحرين وريادتها في احتضان المؤتمرات الطبية الكبرى خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، والاهتمام والمساندة الدائمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد، أمس، لإعلان تفاصيل مؤتمر البحرين للسكري والسمنة، الذي يقام تحت شعار «السكري وجودة الحياة»، في 20 و21 من شهر نوفمبر القادم. بمشاركة خبراء دوليين من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأعرب عن اعتزاز وفخر القطاع الطبي وجمعية السكري البحرينية، بأن يكون هذا المؤتمر العريق تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حيث تجسد هذه الرعاية دور سموها في تقديم كامل الدعم والمساندة للقطاع الطبي في المملكة.
وقال: إن هذا المؤتمر سيتزامن مع برامج شهر نوفمبر للتوعية حول داء السكري، حيث سيشمل جلسات علمية حول السكري وصحة المرأة، وسيضم ورش عمل لمشرفي المدارس ولأفراد المجتمع ليكون ملتقى علميا يرتقي بالخدمات الصحية والتثقيف الصحي في المملكة.
من جانبها، قالت الدكتورة لولوة شويطر، وكيل وزارة الصحة: إن هذا المؤتمر يبرز الجهود المستمرة لمملكة البحرين في تعزيز مختلف الخدمات الصحية المقدمة لأفراد المجتمع كافة، وذلك في ظل الرعاية والاهتمام المتواصل الذي يحظى به القطاع الصحي من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كما يعكس المؤتمر المساعي الدائمة لمكافحة السكري والسمنة لدى مختلف فئات المجتمع، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع باعتبار الصحة أولوية دائمة.
وأشارت إلى أن احصائيات عام 2023 تشير إلى أن 24% من جملة مرضى السكري الذين يدخلون المستشفى للعلاج هم من النساء والأطفال، كما تمثل النساء 48% من المتعالجين في العيادات الخارجية.
وكانت 14% من النساء اللواتي يتلقين العلاج في عيادة الحوامل مصابات بمرض السكري، وأوضحت الجلاهمة أن العمل جارٍ على توفير 160 مضخة أنسولين في المستشفيات الحكومية للأطفال والبالغين، إضافة إلى العديد من المؤسسات المدنية.
من جهتها؛ أوضحت استشاري الغدد الصماء والسكري بمستشفى عوالي، الدكتور دلال الرميحي، أن مؤتمر البحرين للسكري والسمنة سيتضمن محاضرات وندوات نقاشية حول عدة محاور تتعلق بالصحة وجودة الحياة، منها السكري والمرأة، السمنة وصحة القلب، صحة الطفل، الصحة النفسية، وصحة المجتمع.
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