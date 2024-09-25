بنك السلام راعيا برونزيا لمعرض البحرين الدولي للطيران 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وقّع محمد بن ثامر الكعبي، وزير المواصلات والاتصالات، ورفيق النايض الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك السلام، اتفاقية الرعاية البرونزية لمعرض البحرين الدولي للطيران، والمزمع عقده برعاية ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بقاعدة الصخير الجوية في مملكة البحرين خلال الفترة 13 - 15 نوفمبر 2024، بتنظيم من وزارة المواصلات والاتصالات وسلاح الجو الملكي البحريني وبالتعاون مع شركة فانبروا البريطانية.
وبهذه المناسبة، أعرب محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات عن شكره وتقديره لبنك السلام لرعاية الفعالية، مضيفاً أن دعم وتعاون البنك يعكس حرص واهتمام المؤسسات البحرينية بدعم المبادرات والمعارض التي من شأنها أن تعزز من مكانة مملكة البحرين في خارطة صناعة الطيران العالمية ويبرز قدرات ونجاح المملكة في استقطاب واستضافة الفعاليات العالمية.
من جانبه، أعرب رفيق النايض الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى بنك السلام عن سعادته بإبرام هذه الشراكة الاستراتيجية وتطلع البنك من خلالها إلى دعم ورعاية المعرض لدوره في ترسيخ مكانة البحرين في مجال معارض الطيران الدولية، لكونه يوجه أنظار العالم سنويًا إلى المملكة عن طريق استقطاب الآلاف من الزوار والمشاركين من مختلف الدول حول العالم.
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