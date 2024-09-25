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بنك السلام راعيا برونزيا لمعرض البحرين الدولي للطيران 2024

9/25/2024 7:25:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقّع‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي،‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬ورفيق‭ ‬النايض‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬السلام،‭ ‬اتفاقية‭ ‬الرعاية‭ ‬البرونزية‭ ‬لمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران،‭ ‬والمزمع‭ ‬عقده‭ ‬برعاية‭ ‬ملكية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بقاعدة‭ ‬الصخير‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬13‭ - ‬15‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024،‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬وسلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬فانبروا‭ ‬البريطانية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لبنك‭ ‬السلام‭ ‬لرعاية‭ ‬الفعالية،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬وتعاون‭ ‬البنك‭ ‬يعكس‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬المؤسسات‭ ‬البحرينية‭ ‬بدعم‭ ‬المبادرات‭ ‬والمعارض‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬خارطة‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭ ‬العالمية‭ ‬ويبرز‭ ‬قدرات‭ ‬ونجاح‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬واستضافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬العالمية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬رفيق‭ ‬النايض‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬لدى‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بإبرام‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬وتطلع‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬المعرض‭ ‬لدوره‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬معارض‭ ‬الطيران‭ ‬الدولية،‭ ‬لكونه‭ ‬يوجه‭ ‬أنظار‭ ‬العالم‭ ‬سنويًا‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬استقطاب‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬والمشاركين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬

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