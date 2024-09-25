حزب الله يطلق صاروخا باتجاه تل أبيب وغارات إسرائيلية كثيفة في لبنان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بيروت - الوكالات: أطلق حزب الله صاروخا بالستيا باتجاه تل أبيب للمرة الأولى أمس، بحسب ما أكد الجيش الإسرائيلي الذي واصل غاراته الجوية الدامية وخصوصا في جنوب لبنان وشرقه والتي أوقعت 23 قتيلا على الأقل، مع تزايد المخاوف الدولية من نزاع واسع النطاق في الشرق الأوسط.
ودوّت صافرات الإنذار فجرا في تل أبيب التي تبعد نحو مائة كيلومتر من الحدود اللبنانية، عندما أطلق حزب الله صاروخ أرض-أرض بالستيا قال الجيش إنه تم اعتراضه، موضحا أنها «المرة الأولى التي يصل فيها صاروخ لحزب الله إلى منطقة تل أبيب».
واعتبر الجيش الأمر «تصعيدا»، فيما قال البيت الأبيض إنه «مقلق للغاية».
وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنّ حوالي 40 قذيفة أُطلقت من لبنان في اتجاه شمال إسرائيل وتمّ اعتراض عدد كبير من المقذوفات. كما أعلن استدعاء لواءين احتياطيين إلى الشمال «من أجل مهام عملياتية».
وقال الحزب من جانبه إنه استهدف بصاروخ من طراز «قادر 1» مقرّ جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (موساد)، مشيرا إلى أنه المسؤول عن عملية تفجير أجهزة الاتصال الخاصة بالحزب التي تسبّبت في قتل عدد كبير من عناصره.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته نفّذت غارات كثيفة في جنوب لبنان وشرقه، شملت وفقا له 60 هدفا لأجهزة استخبارات حزب الله، لافتا الى أنه «دمر أدوات لجمع المعلومات ومراكز قيادة وبنى تحتية أخرى يستخدمها العدو».
ولفت أيضا الى قصف أكثر من 280 هدفا لحزب الله أمس.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية أن الطائرات الإسرائيلية أغارت على قرى في جنوب لبنان ومنطقة بعلبك في الشرق، وهما معقلان لحزب الله.
وقُتل 23 شخصا في جميع أنحاء البلاد وفق السلطات اللبنانية، في اليوم الثالث من غارات واسعة النطاق استهدفت أيضا قريتين تقعان خارج معاقل حزب الله.
وطال القصف قرية المعيصرة الجبلية شمال بيروت وغالبية سكانها من الشيعة وتقع في منطقة كسروان ذات الغالبية المسيحية. وأكدت وزارة الصحة اللبنانية مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة آخرين في القصف الذي دمّر منزلا.
كما طال بلدة جون في قضاء الشوف جنوب بيروت حيث «أدى في حصيلة أولية إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة سبعة بجروح»، بحسب الوزارة.
ودفع القصف والغارات العنيفة مئات الآلاف من اللبنانيين إلى النزوح من منازلهم.
وقالت نور حمد (22 عاما)، وهي طالبة جامعية من مدينة بعلبك: «نعيش حالة من الرعب منذ أربعة أيام، ننام ولا نعرف إذا كنا سنستيقظ... صوت القصف مخيف جدا يخيف الأطفال والكبار... لم أعد قادرة على سماع أي صوت».
وأضافت: «لا يمكن أن نصف مرارة ما يحصل معنا ولا يستطيع أي إنسان أن يتحمله. لا نريد أن نبقى هكذا... نريد أن تُحلّ الأمور ونعود إلى حياتنا الطبيعية».
ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا الأربعاء بناء على طلب فرنسا. وهيمنت المخاوف من التصعيد في المنطقة على اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وحذّر وزراء خارجية مصر والعراق والأردن من أن «إسرائيل تدفع المنطقة نحو حرب شاملة»، منددين بـ«العدوان الإسرائيلي على لبنان».
وعبّر مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني عن خشيته من «حرب شاملة» ومن أن يتحوّل لبنان إلى غزة ثانية التي دمرتها الحرب الدائرة فيها منذ نحو عام بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وخلّفت الضربات الإسرائيلية الأولى في لبنان الاثنين 558 قتيلا وأكثر من 1800 جريح، بحسب السلطات اللبنانية، وهي أكبر حصيلة تُسجّل في يوم واحد منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).
دبلوماسيا قالت ستة مصادر مطلعة لرويترز إن الولايات المتحدة تقود جهودا دبلوماسية جديدة لإنهاء الأعمال القتالية في قطاع غزة ولبنان، وذلك ضمن مبادرة واحدة.
وذكر مسؤولان لبنانيان ودبلوماسيان غربيان ومصدر مطلع على تفكير حزب الله ومصدر آخر مطلع على المحادثات أنه يجري وضع التفاصيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ولم يرد مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.
وقال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين لرويترز إن الولايات المتحدة وفرنسا تعملان على مقترحين لوقف إطلاق النار لكن دون إحراز تقدم كبير حتى الآن.
وقالت المصادر إن هذه ستكون المرة الأولى التي يجري فيها ربط الجبهتين ضمن جهود دبلوماسية أمريكية.
وقال مسؤول لبناني كبير والمصدر المطلع على تفكير حزب الله والمصدر المطلع على المحادثات إن الاتفاق ربما يؤدي في نهاية المطاف إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس منذ هجوم السابع من أكتوبر.
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