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حزب الله يطلق صاروخا باتجاه تل أبيب وغارات إسرائيلية كثيفة في لبنان

9/25/2024 7:25:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ - ‬الوكالات‭: ‬أطلق‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬صاروخا‭ ‬بالستيا‭ ‬باتجاه‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬أمس،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬واصل‭ ‬غاراته‭ ‬الجوية‭ ‬الدامية‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وشرقه‭ ‬والتي‭ ‬أوقعت‭ ‬23‭ ‬قتيلا‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬مع‭ ‬تزايد‭ ‬المخاوف‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬نزاع‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬

ودوّت‭ ‬صافرات‭ ‬الإنذار‭ ‬فجرا‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬نحو‭ ‬مائة‭ ‬كيلومتر‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية،‭ ‬عندما‭ ‬أطلق‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬صاروخ‭ ‬أرض‭-‬أرض‭ ‬بالستيا‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬اعتراضه،‭ ‬موضحا‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يصل‭ ‬فيها‭ ‬صاروخ‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬تل‭ ‬أبيب‮»‬‭. ‬

واعتبر‭ ‬الجيش‭ ‬الأمر‭ ‬‮«‬تصعيدا‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬مقلق‭ ‬للغاية‮»‬‭. ‬

وأفاد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بأنّ‭ ‬حوالي‭ ‬40‭ ‬قذيفة‭ ‬أُطلقت‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬وتمّ‭ ‬اعتراض‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المقذوفات‭. ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬استدعاء‭ ‬لواءين‭ ‬احتياطيين‭ ‬إلى‭ ‬الشمال‭ ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬مهام‭ ‬عملياتية‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الحزب‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬إنه‭ ‬استهدف‭ ‬بصاروخ‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬قادر‭ ‬1‮»‬‭ ‬مقرّ‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الخارجية‭ ‬الإسرائيلية‭ (‬موساد‭)‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬عملية‭ ‬تفجير‭ ‬أجهزة‭ ‬الاتصال‭ ‬الخاصة‭ ‬بالحزب‭ ‬التي‭ ‬تسبّبت‭ ‬في‭ ‬قتل‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬عناصره‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬طائراته‭ ‬نفّذت‭ ‬غارات‭ ‬كثيفة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وشرقه،‭ ‬شملت‭ ‬وفقا‭ ‬له‭ ‬60‭ ‬هدفا‭ ‬لأجهزة‭ ‬استخبارات‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬دمر‭ ‬أدوات‭ ‬لجمع‭ ‬المعلومات‭ ‬ومراكز‭ ‬قيادة‭ ‬وبنى‭ ‬تحتية‭ ‬أخرى‭ ‬يستخدمها‭ ‬العدو‮»‬‭. ‬

ولفت‭ ‬أيضا‭ ‬الى‭ ‬قصف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬280‭ ‬هدفا‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬أمس‭. ‬

وذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬اللبنانية‭ ‬أن‭ ‬الطائرات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أغارت‭ ‬على‭ ‬قرى‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬ومنطقة‭ ‬بعلبك‭ ‬في‭ ‬الشرق،‭ ‬وهما‭ ‬معقلان‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭. ‬

وقُتل‭ ‬23‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭ ‬وفق‭ ‬السلطات‭ ‬اللبنانية،‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬غارات‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬استهدفت‭ ‬أيضا‭ ‬قريتين‭ ‬تقعان‭ ‬خارج‭ ‬معاقل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬

وطال‭ ‬القصف‭ ‬قرية‭ ‬المعيصرة‭ ‬الجبلية‭ ‬شمال‭ ‬بيروت‭ ‬وغالبية‭ ‬سكانها‭ ‬من‭ ‬الشيعة‭ ‬وتقع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كسروان‭ ‬ذات‭ ‬الغالبية‭ ‬المسيحية‭. ‬وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬وإصابة‭ ‬تسعة‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬الذي‭ ‬دمّر‭ ‬منزلا‭.
‬كما‭ ‬طال‭ ‬بلدة‭ ‬جون‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ ‬الشوف‭ ‬جنوب‭ ‬بيروت‭ ‬حيث‭ ‬‮«‬أدى‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬أولية‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬وإصابة‭ ‬سبعة‭ ‬بجروح‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬الوزارة‭. ‬

ودفع‭ ‬القصف‭ ‬والغارات‭ ‬العنيفة‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬اللبنانيين‭ ‬إلى‭ ‬النزوح‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭. ‬

وقالت‭ ‬نور‭ ‬حمد‭ (‬22‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬طالبة‭ ‬جامعية‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬بعلبك‭: ‬‮«‬نعيش‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الرعب‭ ‬منذ‭ ‬أربعة‭ ‬أيام،‭ ‬ننام‭ ‬ولا‭ ‬نعرف‭ ‬إذا‭ ‬كنا‭ ‬سنستيقظ‭... ‬صوت‭ ‬القصف‭ ‬مخيف‭ ‬جدا‭ ‬يخيف‭ ‬الأطفال‭ ‬والكبار‭... ‬لم‭ ‬أعد‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬سماع‭ ‬أي‭ ‬صوت‮»‬‭.
‬وأضافت‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نصف‭ ‬مرارة‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬معنا‭ ‬ولا‭ ‬يستطيع‭ ‬أي‭ ‬إنسان‭ ‬أن‭ ‬يتحمله‭. ‬لا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نبقى‭ ‬هكذا‭... ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬تُحلّ‭ ‬الأمور‭ ‬ونعود‭ ‬إلى‭ ‬حياتنا‭ ‬الطبيعية‮»‬‭. ‬

ويعقد‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬اجتماعا‭ ‬طارئا‭ ‬الأربعاء‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬فرنسا‭. ‬وهيمنت‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬على‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭. ‬

وحذّر‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬مصر‭ ‬والعراق‭ ‬والأردن‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬تدفع‭ ‬المنطقة‭ ‬نحو‭ ‬حرب‭ ‬شاملة‮»‬،‭ ‬منددين‭ ‬بـ«العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬لبنان‮»‬‭.
‬وعبّر‭ ‬مفوض‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لغوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭) ‬فيليب‭ ‬لازاريني‭ ‬عن‭ ‬خشيته‭ ‬من‭ ‬‮«‬حرب‭ ‬شاملة‮»‬‭ ‬ومن‭ ‬أن‭ ‬يتحوّل‭ ‬لبنان‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬ثانية‭ ‬التي‭ ‬دمرتها‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬فيها‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬عام‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭). ‬

وخلّفت‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬الاثنين‭ ‬558‭ ‬قتيلا‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬1800‭ ‬جريح،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭ ‬اللبنانية،‭ ‬وهي‭ ‬أكبر‭ ‬حصيلة‭ ‬تُسجّل‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭ ‬منذ‭ ‬انتهاء‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية‭ (‬1975-1990‭). ‬

دبلوماسيا‭ ‬قالت‭ ‬ستة‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تقود‭ ‬جهودا‭ ‬دبلوماسية‭ ‬جديدة‭ ‬لإنهاء‭ ‬الأعمال‭ ‬القتالية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬مبادرة‭ ‬واحدة‭. ‬

وذكر‭ ‬مسؤولان‭ ‬لبنانيان‭ ‬ودبلوماسيان‭ ‬غربيان‭ ‬ومصدر‭ ‬مطلع‭ ‬على‭ ‬تفكير‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬ومصدر‭ ‬آخر‭ ‬مطلع‭ ‬على‭ ‬المحادثات‭ ‬أنه‭ ‬يجري‭ ‬وضع‭ ‬التفاصيل‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭. ‬

ولم‭ ‬يرد‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬بالبيت‭ ‬الأبيض‭ ‬بعد‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬للتعليق‭. ‬

وقال‭ ‬ثلاثة‭ ‬مسؤولين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وفرنسا‭ ‬تعملان‭ ‬على‭ ‬مقترحين‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬لكن‭ ‬دون‭ ‬إحراز‭ ‬تقدم‭ ‬كبير‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬

وقالت‭ ‬المصادر‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬ستكون‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يجري‭ ‬فيها‭ ‬ربط‭ ‬الجبهتين‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬دبلوماسية‭ ‬أمريكية‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬لبناني‭ ‬كبير‭ ‬والمصدر‭ ‬المطلع‭ ‬على‭ ‬تفكير‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬والمصدر‭ ‬المطلع‭ ‬على‭ ‬المحادثات‭ ‬إن‭ ‬الاتفاق‭ ‬ربما‭ ‬يؤدي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬المحتجزين‭ ‬لدى‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬منذ‭ ‬هجوم‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

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