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مصر والأردن والعراق تحذّر من أن إسرائيل ((تدفع المنطقة إلى حرب شاملة))

9/25/2024 7:25:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نيويورك‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حذّرت‭ ‬مصر‭ ‬والأردن‭ ‬والعراق‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬تدفع‭ ‬المنطقة‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬شاملة‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬مواصلتها‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وتصعيدها‭ ‬القصف‭ ‬الجوي‭ ‬ضد‭ ‬أهداف‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬وقال‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إنهم‭ ‬بحثوا‭ ‬‮«‬التصعيد‭ ‬الخطير‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وشددوا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬وقف‭ ‬هذا‭ ‬التصعيد‭ ‬يبدأ‭ ‬بوقف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وأدان‭ ‬الوزراء‭ ‬‮«‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬لبنان،‭ ‬وأكدوا‭ ‬أن‭ ‬اسرائيل‭ ‬تدفع‭ ‬المنطقة‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬شاملة‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬البيان‭. ‬ودعا‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬‮«‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬ومجلس‭ ‬الأمن‭ ‬إلى‭ ‬تحمل‭ ‬مسؤولياتهم‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬لوقف‭ ‬الحرب،‭ ‬وأشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تتحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬الكاملة‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬التدهور‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬تبعات‭ ‬خطيرة‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬برمتها‮»‬‭. ‬وأكدوا‭ ‬بحث‭ ‬‮«‬مسار‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬آلية‭ ‬التعاون‭ ‬الثلاثي‮»‬‭ ‬تحضيرا‭ ‬لقمة‭ ‬ثلاثية‭ ‬‮«‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القادة‭ ‬في‭ ‬القاهرة‮»‬‭. ‬

وأتى‭ ‬اجتماع‭ ‬الوزراء‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تصعيد‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬الراهن‭ ‬بينهما‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬ما‭ ‬يجدد‭ ‬المخاوف‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬من‭ ‬نشوب‭ ‬صراع‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وتشنّ‭ ‬إسرائيل‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬مكثّفة‭ ‬منذ‭ ‬الاثنين‭ ‬تستهدف‭ ‬غالبيتها‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وشرقه‭ ‬وتقول‭ ‬إنها‭ ‬تطول‭ ‬أهدافا‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬بينما‭ ‬يعلن‭ ‬الأخير‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬نحو‭ ‬مناطق‭ ‬ومواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭. ‬

وأعلن‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬اللبناني‭ ‬فراس‭ ‬الأبيض‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬وحده‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬558‭ ‬شخصا‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬‮«‬العزّل‭ ‬الآمنين‮»‬‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬1800‭ ‬جريح،‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬حصيلة‭ ‬يومية‭ ‬للقتلى‭ ‬تسجّل‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية‭ (‬1975-1990‭). ‬

وتلقى‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬ضربات‭ ‬موجعة‭ ‬بعد‭ ‬تفجير‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬اتصالاته‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬نسبها‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬وأدّت‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬39‭ ‬شخصا‭ ‬وإصابة‭ ‬آلاف‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭. ‬كما‭ ‬أدت‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬معقله‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت،‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬قوته‭ ‬النخبوية‭. ‬

وأعلن‭ ‬الحزب‭ ‬الأربعاء‭ ‬مقتل‭ ‬القيادي‭ ‬العسكري‭ ‬إبراهيم‭ ‬قبيسي‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ستة‭ ‬أشخاص‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭. ‬

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