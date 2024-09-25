الأونروا أمام ((مأساة ثلاثية)) بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬المفوّض‭ ‬العام‭ ‬للأونروا‭ ‬فيليب‭ ‬لازاريني‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنّ‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لإغاثة‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬باتت‭ ‬تواجه‭ ‬‮«‬مأساة‭ ‬ثلاثية‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬بدأت‭ ‬إسرائيل‭ ‬تشن‭ ‬غارات‭ ‬مكثفة‭ ‬ضد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬لأنّ‭ ‬هذا‭ ‬التصعيد‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬الأعباء‭ ‬الثقيلة‭ ‬الملقاة‭ ‬على‭ ‬عاتقها‭ ‬من‭ ‬جراء‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬والأوضاع‭ ‬بالضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬

تأسّست‭ ‬الأونروا‭ ‬في‭ ‬1949‭ ‬وهي‭ ‬تقدّم‭ ‬للاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬ولبنان‭ ‬وسوريا‭ ‬والأردن‭ ‬خدمات‭ ‬عديدة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬خصوصا‭ ‬التعليم‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭. ‬

وقال‭ ‬لازاريني‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬أجرتها‭ ‬معه‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬أصلا‭ ‬غزة،‭ ‬ولدينا‭ ‬أصلا‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬لذلك‭ ‬لدينا‭ ‬مسرحان‭ ‬للعمليات‭ ‬أصبحا‭ ‬خطوطا‭ ‬أمامية‭ ‬نشطة‮»‬،‭ ‬والآن‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬أيضا‭ ‬لبنان‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬لازاريني‭ ‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬لأن‭ ‬وكالته‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬أصلا‭ ‬من‭ ‬عجز‭ ‬مالي‭ ‬حادّ‭ ‬باتت‭ ‬بفعل‭ ‬التصعيد‭ ‬الراهن‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬ترزح‭ ‬تحت‭ ‬ضغوط‭ ‬إضافية‭.

‬وأوضح‭ ‬أنّ‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الكثيفة‭ ‬التي‭ ‬يتعرّض‭ ‬لها‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬الإثنين‭ ‬جعلت‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬‮«‬منطقة‭ ‬عمليات‭ ‬نشطة‮»‬‭ ‬ثالثة‭ ‬تضاف‭ ‬إلى‭ ‬منطقتي‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬يعني‭ ‬أنّ‭ ‬ثلاث‭ ‬مناطق‭ ‬عمليات‭ ‬ستصبح‭ ‬حالات‭ ‬طوارئ‭ ‬إنسانية‮»‬،‭ ‬واصفا‭ ‬الوضع‭ ‬بأنّه‭ ‬‮«‬مأساة‭ ‬ثلاثية‮»‬‭. ‬

إزاء‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الكثيفة،‭ ‬أوقفت‭ ‬الأونروا‭ ‬بعض‭ ‬عملياتها‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬إذ‭ ‬حوّلت‭ ‬بعضا‭ ‬من‭ ‬مدارسها‭ ‬إلى‭ ‬ملاجئ‭ ‬لمئات‭ ‬اللبنانيين‭ ‬الذين‭ ‬نزحوا‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭ ‬حيث‭ ‬تتركز‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭. ‬

شن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الاثنين‭ ‬ضربات‭ ‬مكثفة‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬وشرق‭ ‬لبنان،‭ ‬مما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬558‭ ‬شخصا،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭ ‬اللبنانية،‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬حصيلة‭ ‬تسجّل‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ (‬1975-1990‭).

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وفي‭ ‬مقابلته‭ ‬مع‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬قال‭ ‬لازاريني‭: ‬إنّ‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬الخوف‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬نتّجه‭ ‬نحو‭ ‬حرب‭ ‬شاملة‭. ‬هناك‭ ‬قلق‭ ‬آخر‭ ‬يتمثّل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬مثل‭ ‬غزة‮»‬‭.

‬وأعرب‭ ‬لازاريني‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬بالقول‭: ‬إنه‭ ‬‮«‬وفق‭ ‬منحى‭ ‬تطور‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬حيث‭ ‬يعمل‭ ‬لدينا‭ ‬آلاف‭ ‬الموظفين‭...‬،‭ ‬قد‭ ‬يُقتل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الموظفون‭ ‬أيضا‮»‬‭.

‬وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬تحوّل‭ ‬لبنان‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬عمليات‭ ‬جديدة‭ ‬للأونروا‭ ‬‮«‬سيضع‭ ‬ضغوطا‭ ‬أكبر‭ ‬علينا‭. ‬الاحتياجات‭ ‬ستزداد‭ ‬وسنحتاج‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬المانحين‮»‬‭. ‬

اتهامات‭ ‬إسرائيل‭ ‬دفعت‭ ‬حكومات‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬أكبر‭ ‬جهة‭ ‬مانحة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬الى‭ ‬تعليق‭ ‬تمويل‭ ‬الوكالة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تستأنف‭.

‬وأشار‭ ‬المفوض‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬لدى‭ ‬الأونروا‭ ‬من‭ ‬المال‭ ‬يكفي‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬أكتوبر‮»‬‭. ‬

ومع‭ ‬عجز‭ ‬قدره‭ ‬80‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬تنظم‭ ‬الأونروا‭ ‬مؤتمرا‭ ‬جديدا‭ ‬للمانحين‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.

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وأشار‭ ‬لازاريني‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬الرئيسي‭ ‬هو‭ ‬‮«‬ضمان‭ ‬قدرتنا‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬العام‮»‬‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬التزامات‭ ‬طويلة‭ ‬الأجل‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المانحة‭.

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