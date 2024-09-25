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في قطاع غزة المدمر.. إحصاء ضحايا العدوان يشكل تحديا حقيقيا

9/25/2024 7:25:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

قطاع‭ ‬غزة‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يشكّل‭ ‬إحصاء‭ ‬الضحايا‭ ‬تحدّيا‭ ‬حقيقيا‭ ‬يوميا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬يتعرّض‭ ‬للقصف‭ ‬منذ‭ ‬قرابة‭ ‬السنة‭ ‬والذي‭ ‬تحوّل‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬منه‭ ‬إلى‭ ‬دمار،‭ ‬ما‭ ‬يثير‭ ‬أسئلة‭ ‬بشأن‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬تعتمدها‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬لتحديد‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬التي‭ ‬تكاد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬42‭ ‬ألفا‭. ‬

بحسب‭ ‬مراسلي‭ ‬وكالة‭ ‬برس‭ ‬الذين‭ ‬زاروا‭ ‬مستشفيات‭ ‬غزة‭ ‬مرّات‭ ‬عدّة،‭ ‬يتمّ‭ ‬التعرّف‭ ‬على‭ ‬الرفات‭ ‬إمّا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أغراض‭ ‬عُثر‭ ‬عليها‭ ‬معها‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬أحد‭ ‬الأقارب‭. ‬

بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬يتمّ‭ ‬إدخال‭ ‬المعلومات‭ ‬الشخصية‭ ‬للشهيد‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬محوسبة‭ ‬تابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬تتضمّن‭ ‬اسم‭ ‬المتوفّى‭ ‬وجنسه‭ ‬وتاريخ‭ ‬ميلاده‭ ‬ورقم‭ ‬بطاقة‭ ‬هويته‭. ‬

وعندما‭ ‬لا‭ ‬يتمّ‭ ‬التعرّف‭ ‬على‭ ‬الجثث،‭ ‬إن‭ ‬بسبب‭ ‬تشوّهها‭ ‬أو‭ ‬احتراقها،‭ ‬أو‭ ‬لأنّ‭ ‬أحدا‭ ‬لا‭ ‬يأتي‭ ‬للمطالبة‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬استشهاد‭ ‬عائلات‭ ‬بأكملها‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬واحدة،‭ ‬يقوم‭ ‬مقدّمو‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬بتسجيلها‭ ‬بأرقام‭ ‬ووفقا‭ ‬لأكبر‭ ‬قدر‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬تمكّنوا‭ ‬من‭ ‬جمعها‭. ‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات،‭ ‬يتمّ‭ ‬تصوير‭ ‬أيّ‭ ‬مجوهرات‭ ‬أو‭ ‬ساعات‭ ‬أو‭ ‬هواتف‭ ‬محمولة‭ ‬أو‭ ‬علامات‭ ‬خلقية‭ ‬على‭ ‬أنّها‭ ‬أدلّة‭. ‬وقد‭ ‬شهد‭ ‬مراسلا‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬تقديم‭ ‬مؤسسات‭ ‬صحية‭ ‬معلومات‭ ‬بهذا‭ ‬الصدد‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭. ‬

وشرحت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬الصادرة‭ ‬عنها،‭ ‬تفاصيل‭ ‬العملية‭ ‬المتّبعة‭ ‬لإعداد‭ ‬حصيلة‭ ‬الضحايا‭. ‬

بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬بغزة‭ ‬يتمّ‭ ‬إدخال‭ ‬‮«‬المعلومات‭ ‬الشخصية‭ ‬ورقم‭ ‬هوية‮»‬‭ ‬كلّ‭ ‬فلسطيني‭ ‬استشهد‭ ‬أثناء‭ ‬العدوان‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬المستشفى‭ ‬المحوسبة‭ ‬بعد‭ ‬وصول‭ ‬الجثة‭ ‬أو‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬المصابين،‭ ‬وفقا‭ ‬للوزارة‭.
‬بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬يتمّ‭ ‬نقل‭ ‬هذه‭ ‬البيانات‭ ‬‮«‬يوميا‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬السجل‭ ‬المركزي‭ ‬للشهداء‭ ‬التابع‭ ‬للوزارة‭. ‬

أمّا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الشهداء‭ ‬الذين‭ ‬ينقلون‭ ‬إلى‭ ‬مستشفيات‭ ‬خاصّة،‭ ‬فإنّ‭ ‬المعلومات‭ ‬الشخصية‭ ‬حولهم‭ ‬تُسجّل‭ ‬في‭ ‬استمارة‭ ‬تُرسل‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬24‮»‬‭ ‬ساعة‭ ‬إلى‭ ‬الوزارة‭ ‬لدمجها‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬البيانات‭ ‬المركزية‭. ‬

ويتولّى‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬المعلومات‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬جهاز‭ ‬خاص‭ ‬بالوزارة،‭ ‬مسؤولية‭ ‬التحقّق‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬المقدّمة‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬‮«‬الحكومية‮»‬‭ ‬والخاصّة‭ ‬‮«‬للتأكّد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬احتوائها‭ ‬على‭ ‬تكرار‭ ‬أو‭ ‬أخطاء‮»‬،‭ ‬قبل‭ ‬تسجيل‭ ‬الأسماء‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬البيانات‭. ‬

إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تدعو‭ ‬السلطات‭ ‬أهالي‭ ‬قطاع‭ ‬غزّة‭ ‬إلى‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬أحد‭ ‬الأقرباء‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬هذه‭ ‬البيانات‭ ‬لإجراء‭ ‬عمليات‭ ‬التحقّق‭. ‬

ويعمل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الوزارة‭ ‬موظفون‭ ‬حكوميون‭ ‬تابعون‭ ‬لكلّ‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التي‭ ‬يقع‭ ‬مقرّها‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬ولحركة‭ ‬حماس‭.
‬وأظهر‭ ‬تحقيق‭ ‬أجرته‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬إيروورز‮»‬‭ (‬ Airwars ‭) ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬المتخصّصة‭ ‬في‭ ‬تأثير‭ ‬الحروب‭ ‬على‭ ‬المدنيين‭ ‬والتي‭ ‬قامت‭ ‬بتحليل‭ ‬حوالي‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬اسم‭ ‬لأشخاص‭ ‬قُتلوا،‭ ‬‮«‬علاقة‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬البيانات‭ ‬الرسمية‭... ‬وما‭ ‬أفاد‭ ‬به‭ ‬مدنيون‭ ‬فلسطينيون‭ ‬على‭ ‬الإنترنت،‭ ‬إذ‭ ‬75‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭ ‬المعلنة‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‮»‬‭.
‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أشارت‭ ‬المنظمة‭ ‬إلى‭ ‬أنّه‭ ‬مع‭ ‬تقدّم‭ ‬العدوان،‭ ‬أصبحت‭ ‬إحصاءات‭ ‬الوزارة‭ ‬‮«‬أقل‭ ‬دقّة‮»‬،‭ ‬معتبرة‭ ‬أنّ‭ ‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بالنظام‭ ‬الصحي‭ ‬جعلت‭ ‬المهمّة‭ ‬أكثر‭ ‬صعوبة‭. ‬

على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬400‭ ‬جهاز‭ ‬كمبيوتر‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر‭ ‬الذي‭ ‬يعدّ‭ ‬أحد‭ ‬آخر‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬العاملة‭ ‬جزئيا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬لا‭ ‬يعمل‭ ‬سوى‭ ‬50‭ ‬جهازا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوضح‭ ‬مدير‭ ‬المستشفى‭ ‬عاطف‭ ‬الحوت‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

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