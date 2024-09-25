احتجاجات في نيويورك على حضور بزشكيان اجتماعات الأمم المتحدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تظاهر‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬حضور‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬مسعود‭ ‬بزشكيان،‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وأمام‭ ‬مقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬شهدت‭ ‬المسيرة‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬منظمة‭ ‬المجتمعات‭ ‬الإيرانية‭ ‬الأمريكية‭ ‬معرضا‭ ‬للصور،‭ ‬وخطابات‭ ‬لذوي‭ ‬معتقلين‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬الإيرانية‭ ‬إيرانيين‭.‬

وطالب‭ ‬المتظاهرون‭ ‬بالعدالة‭ ‬ومحاسبة‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الجرائم‭ ‬المستمرة‭ ‬للنظام‭ ‬الإيراني‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‮»‬‭.‬

ويزور‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬نيويورك‭ ‬للمشاركة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وطالب‭ ‬المتظاهرون‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬باتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬فورية‭ ‬ضد‭ ‬جرائم‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني،‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬قرابة‭ ‬200‭ ‬عملية‭ ‬إعدام‭ ‬منذ‭ ‬تولي‭ ‬الرئيس‭ ‬الجديد،‭ ‬مسعود‭ ‬بزشكيان،‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

واعتبر‭ ‬المتظاهرون‭ ‬أن‭ ‬سياسات‭ ‬بزشكيان‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬الإصلاحيين‭ ‬لا‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬سلفه‭ ‬المحافظ‭ ‬المتشدد‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬تحطم‭ ‬مروحية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬مايو‭.‬

وردد‭ ‬المتظاهرون‭ ‬شعارات‭ ‬منها‭ ‬‮«‬الموت‭ ‬لخامنئي‮»‬،‭ ‬‮«‬لا‭ ‬للشاه‭ ‬ولا‭ ‬للمرشد‮»‬،‭ ‬وأكدوا‭ ‬بأن‭ ‬الشعب‭ ‬الإيراني‭ ‬يطالب‭ ‬بالإطاحة‭ ‬الكاملة‭ ‬بالنظام‭ ‬الديكتاتوري،‭ ‬ولا‭ ‬مكان‭ ‬للإصلاحات‭ ‬السطحية‭ ‬التي‭ ‬يحاول‭ ‬النظام‭ ‬تسويقها‭ ‬للعالم،‭ ‬داعين‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬جذري‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬الإرادة‭ ‬الحقيقية‭ ‬للشعب‭ ‬الإيراني‭.‬