احتجاجات في نيويورك على حضور بزشكيان اجتماعات الأمم المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تظاهر مئات الأشخاص في نيويورك، الثلاثاء، احتجاجا على حضور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك، شهدت المسيرة التي نظمتها منظمة المجتمعات الإيرانية الأمريكية معرضا للصور، وخطابات لذوي معتقلين في السجون الإيرانية إيرانيين.
وطالب المتظاهرون بالعدالة ومحاسبة المسؤولين عن «الجرائم المستمرة للنظام الإيراني ضد الإنسانية».
ويزور الرئيس الإيراني نيويورك للمشاركة للمرة الأولى في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وطالب المتظاهرون الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية ضد جرائم النظام الإيراني، وتسليط الضوء على قرابة 200 عملية إعدام منذ تولي الرئيس الجديد، مسعود بزشكيان، السلطة في صيف هذا العام.
واعتبر المتظاهرون أن سياسات بزشكيان الذي يعتبر من الإصلاحيين لا تختلف عن سلفه المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي الذي توفي في حادث تحطم مروحية في شمال غرب الجمهورية الإسلامية في مايو.
وردد المتظاهرون شعارات منها «الموت لخامنئي»، «لا للشاه ولا للمرشد»، وأكدوا بأن الشعب الإيراني يطالب بالإطاحة الكاملة بالنظام الديكتاتوري، ولا مكان للإصلاحات السطحية التي يحاول النظام تسويقها للعالم، داعين إلى تغيير جذري يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب الإيراني.
MENAFN25092024000055011008ID1108716424
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.