Thursday, 26 September 2024 04:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


احتجاجات في نيويورك على حضور بزشكيان اجتماعات الأمم المتحدة

9/25/2024 7:25:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تظاهر‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬حضور‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬مسعود‭ ‬بزشكيان،‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وأمام‭ ‬مقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬شهدت‭ ‬المسيرة‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬منظمة‭ ‬المجتمعات‭ ‬الإيرانية‭ ‬الأمريكية‭ ‬معرضا‭ ‬للصور،‭ ‬وخطابات‭ ‬لذوي‭ ‬معتقلين‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬الإيرانية‭ ‬إيرانيين‭.‬

وطالب‭ ‬المتظاهرون‭ ‬بالعدالة‭ ‬ومحاسبة‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الجرائم‭ ‬المستمرة‭ ‬للنظام‭ ‬الإيراني‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‮»‬‭.‬

ويزور‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬نيويورك‭ ‬للمشاركة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وطالب‭ ‬المتظاهرون‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬باتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬فورية‭ ‬ضد‭ ‬جرائم‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني،‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬قرابة‭ ‬200‭ ‬عملية‭ ‬إعدام‭ ‬منذ‭ ‬تولي‭ ‬الرئيس‭ ‬الجديد،‭ ‬مسعود‭ ‬بزشكيان،‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

واعتبر‭ ‬المتظاهرون‭ ‬أن‭ ‬سياسات‭ ‬بزشكيان‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬الإصلاحيين‭ ‬لا‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬سلفه‭ ‬المحافظ‭ ‬المتشدد‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬تحطم‭ ‬مروحية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬مايو‭.‬

وردد‭ ‬المتظاهرون‭ ‬شعارات‭ ‬منها‭ ‬‮«‬الموت‭ ‬لخامنئي‮»‬،‭ ‬‮«‬لا‭ ‬للشاه‭ ‬ولا‭ ‬للمرشد‮»‬،‭ ‬وأكدوا‭ ‬بأن‭ ‬الشعب‭ ‬الإيراني‭ ‬يطالب‭ ‬بالإطاحة‭ ‬الكاملة‭ ‬بالنظام‭ ‬الديكتاتوري،‭ ‬ولا‭ ‬مكان‭ ‬للإصلاحات‭ ‬السطحية‭ ‬التي‭ ‬يحاول‭ ‬النظام‭ ‬تسويقها‭ ‬للعالم،‭ ‬داعين‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬جذري‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬الإرادة‭ ‬الحقيقية‭ ‬للشعب‭ ‬الإيراني‭.‬

MENAFN25092024000055011008ID1108716424

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث