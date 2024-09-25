الصين تؤكد دعمها لإيران بغض النظر عن التطورات الدولية والإقليمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بكين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الصيني‭ ‬وانغ‭ ‬يي‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬مسعود‭ ‬بزشكيان‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنّ‭ ‬الصين‭ ‬ستواصل‭ ‬دعم‭ ‬إيران‭ ‬‮«‬مهما‭ ‬كان‭ ‬تطوّر‭ ‬الوضع‭ ‬الدولي‭ ‬والإقليمي‮»‬‭. ‬وتعدّ‭ ‬إيران‭ ‬لاعبا‭ ‬مؤثرا‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬حيث‭ ‬تدعم‭ ‬جماعات‭ ‬مسلّحة‭ ‬قوية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬

وتواجه‭ ‬الصين‭ ‬وإيران،‭ ‬وهما‭ ‬شريكان‭ ‬سياسيان‭ ‬واقتصاديان،‭ ‬ضغوطا‭ ‬غربية‭ ‬خصوصا‭ ‬بسبب‭ ‬مواقفهما‭ ‬من‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬فيما‭ ‬تخضع‭ ‬إيران‭ ‬لعقوبات‭ ‬أمريكية‭ ‬بسبب‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭. ‬وقال‭ ‬وانغ‭ ‬يي‭ ‬لبزشكيان،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬نقلته‭ ‬عنه‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬سي‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬الصينية‭ ‬الرسمية‭: ‬‮«‬بغضّ‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬تطور‭ ‬الوضع‭ ‬الدولي‭ ‬والإقليمي،‭ ‬ستظلّ‭ ‬الصين‭ ‬دائما‭ ‬شريكا‭ ‬جديرا‭ ‬بالثقة‭ ‬لإيران‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الصين‭ ‬ستستمر‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬سيادتها‭ ‬وأمنها‭ ‬ووحدة‭ ‬وسلامة‭ ‬أراضيها‭ ‬وكرامتها‭ ‬الوطنية‮«‬،‭ ‬موضحا‭ ‬أنّ‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬ستعارض‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يتدخّلون‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬إيران‭ ‬الداخلية‭ ‬ويفرضون‭ ‬عقوبات‮«‬‭. ‬الصين‭ ‬هي‭ ‬أكبر‭ ‬شريك‭ ‬تجاري‭ ‬لإيران‭ ‬وتشتري‭ ‬منها‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العقوبات‭. ‬جاءت‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬لقاء‭ ‬بين‭ ‬وانغ‭ ‬يي‭ ‬والرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬تولّى‭ ‬مهامه‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬يوليو‭. ‬

‭ ‬كما‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تصاعدت‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭. ‬ومنذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس،‭ ‬يتبادل‭ ‬الطرفان‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بشكل‭ ‬شبه‭ ‬يومي‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬وتنفّذ‭ ‬إسرائيل‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬لليوم‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬حيث‭ ‬أعلن‭ ‬جيشها‭ ‬أن‭ ‬طائراته‭ ‬ضربت‭ ‬أهدافا‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وشرقه‭. ‬

وبدأ‭ ‬التصعيد‭ ‬الأخير‭ ‬إثر‭ ‬موجة‭ ‬تفجير‭ ‬أجهزة‭ ‬الإرسال‭ ‬التي‭ ‬نسبها‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬و18‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وأسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثمانين‭ ‬شخصا‭ ‬وإصابة‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح،‭ ‬وتلتها‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬سبتمبر‭ ‬على‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬قتل‭ ‬فيها‭ ‬16‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬قوة‭ ‬الرضوان‭ ‬التابعة‭ ‬للحزب،‭ ‬والتي‭ ‬تعدّ‭ ‬وحدة‭ ‬النخبة‭ ‬فيه،‭ ‬بينهم‭ ‬قائدها‭. ‬

وخلّفت‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬الاثنين‭ ‬558‭ ‬قتيلا‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬1800‭ ‬جريح،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭ ‬اللبنانية،‭ ‬وهي‭ ‬أكبر‭ ‬حصيلة‭ ‬تُسجّل‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭ ‬منذ‭ ‬انتهاء‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية‭ (‬1975-1990‭). ‬