خالد جاسم يتغنى بذهبية بطولة خالد بن حمد لكمال الأجسام ويؤكد:حلمي القادم تحقيق ذهبية البطولة ((الخليجية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) حوار أجراه: أحمد توفيق الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لعبة كمال الأجسام تنمي الجانبين الصحي والاجتماعي

اللعبة تتطلب مجهودًا كبيرًا من حياتي اليومية





شق‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬ولاعب‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬الكابتن‭ ‬خالد‭ ‬جاسم‭ ‬نحو‭ ‬النجومية‭ ‬بين‭ ‬ممارسة‭ ‬اللعبة‭ ‬والتدريب‭ ‬ويمتلك‭ ‬رصيدًا‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬عامًا‭ ‬حقق‭ ‬فيها‭ ‬إنجازات‭ ‬مشرفة‭ ‬رفع‭ ‬فيها‭ ‬اسم‭ ‬البحرين‭ ‬عاليًا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬المحلية‭ ‬والعربية‭ ‬والإقليمية‭ ‬وصولًا‭ ‬إلى‭ ‬الآسيوية‭ ‬والدولية‭.‬

الملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬يقف‭ ‬على‭ ‬محطات‭ ‬وشواهد‭ ‬متعددة‭ ‬للاعب‭ ‬والمدرب‭ ‬خالد‭ ‬جاسم‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬ليضعنا‭ ‬أمام‭ ‬صورة‭ ‬زاهية‭ ‬من‭ ‬العطاء‭ ‬الرياضي‭ ‬للكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬المشرفة‭ ‬بعطائها‭ ‬الكبير‭ ‬للوطن‭.‬





‭* ‬بداية‭.. ‬عرفنا‭ ‬بنفسك؟‭ ‬

‭- ‬خالد‭ ‬جاسم‭ ‬مدرب‭ ‬لياقة‭ ‬بدنية‭ ‬ولاعب‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬منذ‭ ‬2009‭ ‬ومستمر‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬





‭* ‬كيف‭ ‬كانت‭ ‬بداية‭ ‬الرحلة‭ ‬أو‭ ‬بداية‭ ‬الطريق‭ ‬بالنسبة‭ ‬لك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرياضة‭ ‬وكمال‭ ‬الأجسام؟

‭- ‬في‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬وقتها‭ ‬كنت‭ ‬لاعباً‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬المحرق،‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الكوري‭ ‬ذهبت‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬رياضي‭ ‬للحافظ‭ ‬على‭ ‬لياقتي‭ ‬البدنية،‭ ‬لاحظت‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬تطوراً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬الكتلة‭ ‬العضلية،‭ ‬هنا‭ ‬تعلقت‭ ‬في‭ ‬اللعبة‭ ‬أكثر‭ ‬حتى‭ ‬أصبحت‭ ‬لاعباً‭ ‬ومدرباً‭ ‬لها‭. ‬





‭*‬هل‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬التشجيع‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مشوارك‭ ‬الرياضي‭ ‬الجديد؟

‭- ‬بالطبع،‭ ‬عائلتي‭ ‬والجميع‭ ‬من‭ ‬المقربين‭ ‬حولي،‭ ‬وهذا‭ ‬صنع‭ ‬لدي‭ ‬دافعا‭ ‬كبيرا‭ ‬لمواصلة‭ ‬المشوار‭ ‬والتغلب‭ ‬على‭ ‬التحديات‭. ‬





‭* ‬ما‭ ‬هو‭ ‬الدافع‭ ‬الأكبر‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬لدخولك‭ ‬هذا‭ ‬المجال؟

‭- ‬ما‭ ‬دفعني‭ ‬إلى‭ ‬رياضة‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬عدة‭ ‬أمور‭ ‬ومنها‭ ‬أثرها‭ ‬على‭ ‬تناسق‭ ‬الجسم‭ ‬وتجعله‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬جميلة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الصحة،‭ ‬وتعلم‭ ‬اللعبة‭ ‬الالتزام‭ ‬والانضباط‭ ‬في‭ ‬حياته‭.‬





‭* ‬ما‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال؟

‭- ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬والمسابقات‭ ‬لرياضة‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام،‭ ‬وحققت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني،‭ ‬كما‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬شهادات‭ ‬معتمدة‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬وأبرزها‭: ‬

إنجازات‭ ‬المنتخب‭: ‬

‭- ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬عام‭ ‬2015‭.‬

‭- ‬ذهبية‭ ‬بطولة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬عام‭ ‬2015‭.‬

‭- ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬عام‭ ‬2018‭.‬

‭-‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العرب‭ ‬لوزن‭ ‬70‭ ‬كجم،‭ ‬وبطاقة‭ ‬احتراف‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

‭-‬ذهبية‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬دايموند‭ ‬كاب‮»‬‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

‭- ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬المفتوحة‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬لوزن‭ ‬70‭ ‬كجم‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬





شهادات‭ ‬التدريب‭:‬

‭- ‬حاصل‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية

‭- ‬حاصل‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬أكاديمية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للياقة‭ ‬البدنية‭ ‬وبناء‭ ‬الأجسام‭ (‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭). ‬





‭* ‬ما‭ ‬أكبر‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬واجهتك؟

‭- ‬واجهتني‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الصعوبات‭ ‬والتحديات،‭ ‬فاللعبة‭ ‬تتطلب‭ ‬مجهودا‭ ‬يوميا‭ ‬كبيرا،‭ ‬والعقبة‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬أغلب‭ ‬اللاعبين‭ ‬هي‭ ‬شح‭ ‬المادة‭ ‬وعدم‭ ‬توافر‭ ‬المصاريف،‭ ‬لأنها‭ ‬لعبة‭ ‬مكلفة‭ ‬جداً،‭ ‬فهي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬غذائي‭ ‬خاص،‭ ‬ومكملات‭ ‬غذائية‭ ‬للوصول‭ ‬لأقصى‭ ‬استفادة‭ ‬فنية‭ ‬تؤهل‭ ‬اللاعب‭ ‬للمشاركات‭ ‬الخارجية‭. ‬





‭* ‬ما‭ ‬المخططات‭ ‬المستقبلية‭ ‬لك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال؟‭ ‬

‭- ‬أسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجاز‭ ‬العالمي‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لرفع‭ ‬اسم‭ ‬بلدي‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬العربية‭ ‬والدولية،‭ ‬كما‭ ‬أطمح‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬نادي‭ ‬رياضي‭ ‬يحتضن‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬ومحبيها‭ ‬ويحافظ‭ ‬عليها‭.‬





‭* ‬ما‭ ‬الإصابات‭ ‬الشائعة‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام؟‭ ‬وكيف‭ ‬تتعامل‭ ‬معها؟

‭- ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬لعبة‭ ‬رياضية‭ ‬كباقي‭ ‬الرياضات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تخلو‭ ‬من‭ ‬الإصابات،‭ ‬وعلى‭ ‬اللاعب‭ ‬معرفة‭ ‬ودراسة‭ ‬اللعبة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬النواحي‭ ‬للتغلب‭ ‬عليها‭. ‬





‭* ‬ما‭ ‬الفوائد‭ ‬التي‭ ‬عادت‭ ‬عليك‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬اللعبة؟

‭- ‬من‭ ‬فوائد‭ ‬الرياضة‭ ‬وبالأخص‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬تحسين‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية،‭ ‬ولها‭ ‬فائدة‭ ‬تنعكس‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬الجسم‭. ‬ولها‭ ‬بعد‭ ‬اجتماعي‭ ‬فكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬رياضة‭ ‬تنمي‭ ‬حب‭ ‬الناس‭ ‬وتكوين‭ ‬علاقات‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمدربين‭. ‬





‭* ‬ما‭ ‬رسالتك‭ ‬للرياضيين‭ ‬أو‭ ‬الممارسين‭ ‬الجدد‭ ‬لهذه‭ ‬الرياضة؟‭ ‬

‭- ‬لعبة‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬لعبة‭ ‬فردية،‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬فريق،‭ ‬أنت‭ ‬الفريق،‭ ‬شجع‭ ‬نفسك‭ ‬وطور‭ ‬من‭ ‬ذاتك‭ ‬وافهم‭ ‬جسمك‭ ‬ونمي‭ ‬معلوماتك‭ ‬المعرفية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة،‭ ‬فبقدر‭ ‬ما‭ ‬تمتلكه‭ ‬من‭ ‬معلومات‭ ‬ودراسات‭ ‬وتجارب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭ ‬ستترقى‭ ‬في‭ ‬اللعبة‭ ‬وستنتقل‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬قوية‭ ‬تؤهلك‭ ‬للمنافسة‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافك‭. ‬





‭* ‬برأيك‭ ‬هلّ‭ ‬أغلبية‭ ‬لاعبي‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬يستخدمون‭ ‬المنشطات‭ ‬والهرمونات؟

‭- ‬البعض‭ ‬يستخدم‭ ‬البروتينات‭ ‬والبعض‭ ‬الآخر‭ ‬يستخدم‭ ‬المنشطات‭ ‬للمنافسة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الكبيرة،‭ ‬لأن‭ ‬من‭ ‬دونها‭ ‬لا‭ ‬يمكنك‭ ‬المنافسة‭. ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬لا‭ ‬أنصح‭ ‬بهما‭ ‬لأن‭ ‬اللاعب‭ ‬يمكنه‭ ‬الاستغناء‭ ‬عنهما‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬البروتينات‭ ‬من‭ ‬التغذية‭ ‬الصحية‭ ‬الطبيعية‭. ‬





‭* ‬حققت‭ ‬مؤخراً‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭.. ‬ما‭ ‬هو‭ ‬شعورك؟‭ ‬

‭- ‬شعور‭ ‬لا‭ ‬يوصف‭ ‬وكنت‭ ‬سعيد‭ ‬جداً‭ ‬بتحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الإنجاز،‭ ‬وتعد‭ ‬دافعا‭ ‬كبيرا‭ ‬لتحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬والميداليات‭ ‬في‭ ‬مشاركتي‭ ‬القادمة‭. ‬





‭* ‬هل‭ ‬توجد‭ ‬لديك‭ ‬مشاركة‭ ‬قادمة؟‭ ‬

‭- ‬سوف‭ ‬أشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم،‭ ‬والبطولة‭ ‬العربية‭ ‬والتي‭ ‬ستستضيفها‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭. ‬





‭* ‬كلمة‭ ‬أخيرة؟

‭- ‬أحب‭ ‬شكر‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ساعدني‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات،‭ ‬لاسيما‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬بقيادة‭ ‬الرئيس‭ ‬سامي‭ ‬الحداد،‭ ‬كما‭ ‬أوجه‭ ‬شكري‭ ‬لعائلتي‭ ‬الداعم‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مسيرتي‭ ‬الرياضية،‭ ‬وأخص‭ ‬بالشكر‭ ‬المدرب‭ ‬والراعي‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬مسيرتي‭ ‬الرياضية‭ ‬أحمد‭ ‬جعفر‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬اللامحدود‭.‬