تسليم عهدة الرئاسة في اتحاد السلة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

سلَّم‭ ‬القبطان‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬عهدة‭ ‬الرئاسة‭ ‬للرئيس‭ ‬الجديد‭ ‬علاء‭ ‬مدارا‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الباحث‭ ‬القانوني‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بوخماس‭ ‬وامحمد‭ ‬أحمد‭ ‬بوصيبع‭ ‬المدقق‭ ‬المالي‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬كذلك،‭ ‬وتواجد‭ ‬نادر‭ ‬العوضي‭ ‬العضو‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬وأمين‭ ‬سر‭ ‬الاتحاد‭ ‬أحمد‭ ‬حافظ،‭ ‬ومحاسب‭ ‬الاتحاد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الخدري‭.‬

وقبل‭ ‬الاجتماع‭ ‬الرسمي،‭ ‬التقى‭ ‬السيد‭ ‬مدارا‭ ‬بالقبطان‭ ‬العلوي‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬ودية‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬الأمور‭ ‬المتعلقة‭ ‬بكرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وهنأ‭ ‬العلوي‭ ‬مدارا‭ ‬بمناسبة‭ ‬تزكيته‭ ‬رئيساً‭ ‬جديداً‭ ‬للاتحاد‭ ‬وتمنى‭ ‬له‭ ‬ولمجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديد‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومواصلة‭ ‬المسيرة‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وصولها‭ ‬لأفضل‭ ‬المستويات‭.‬

وبعدها‭ ‬جرت‭ ‬الإجراءات‭ ‬الرسمية‭ ‬لتسليم‭ ‬عهدة‭ ‬الرئاسة‭ ‬مع‭ ‬رفع‭ ‬بعض‭ ‬الإجراءات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للجهات‭ ‬المعنية‭ ‬للبت‭ ‬فيها،‭ ‬ليكون‭ ‬مدارا‭ ‬هو‭ ‬الرئيس‭ ‬الجديد‭ ‬للاتحاد،‭ ‬وسيتم‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬القادم‭ ‬عقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توزيع‭ ‬المناصب‭ ‬وتحديد‭ ‬المهام‭.‬