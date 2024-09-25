تسليم عهدة الرئاسة في اتحاد السلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
سلَّم القبطان وليد العلوي الرئيس السابق للاتحاد البحريني لكرة السلة، عهدة الرئاسة للرئيس الجديد علاء مدارا وذلك بحضور الباحث القانوني من الهيئة العامة للرياضة عبدالعزيز بوخماس وامحمد أحمد بوصيبع المدقق المالي من الهيئة كذلك، وتواجد نادر العوضي العضو الجديد في مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة السلة، وأمين سر الاتحاد أحمد حافظ، ومحاسب الاتحاد عبدالعزيز الخدري.
وقبل الاجتماع الرسمي، التقى السيد مدارا بالقبطان العلوي في جلسة ودية للحديث عن بعض الأمور المتعلقة بكرة السلة البحرينية، وهنأ العلوي مدارا بمناسبة تزكيته رئيساً جديداً للاتحاد وتمنى له ولمجلس الإدارة الجديد كل التوفيق والسداد في خدمة كرة السلة في مملكة البحرين ومواصلة المسيرة بها من أجل وصولها لأفضل المستويات.
وبعدها جرت الإجراءات الرسمية لتسليم عهدة الرئاسة مع رفع بعض الإجراءات التنظيمية للجهات المعنية للبت فيها، ليكون مدارا هو الرئيس الجديد للاتحاد، وسيتم في الأسبوع القادم عقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد من أجل توزيع المناصب وتحديد المهام.
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