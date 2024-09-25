Thursday, 26 September 2024 04:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسحاقي يجتمع مع وفد الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية

9/25/2024 7:25:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

عقد‭ ‬علي‭ ‬عيسى‭ ‬إسحاقي‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭)‬،‭ ‬ووفد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬المدرسية‭ ‬الذي‭ ‬يزور‭ ‬المملكة‭ ‬استعداداً‭ ‬لاستضافة‭ ‬المملكة‭ ‬لأكبر‭ ‬دورة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الرياضة‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬حتى‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬بحضور‭ ‬مادن‭ ‬الوناس،‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية،‭ ‬وعبدالرضا‭ ‬عاشوري‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬السكن‭.‬

وكان‭ ‬وفد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬المدرسية‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬استقباله‭ ‬مادن‭ ‬الوناس‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭.‬

في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬تم‭ ‬الترحيب‭ ‬بالوفد‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬لضمان‭ ‬نجاح‭ ‬الدورة،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬إسحاقي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬يمثل‭ ‬فرصة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬الثقافية‭ ‬والرياضية‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭. ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬تم‭ ‬التطرق‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬الوفد‭ ‬للبحرين،‭ ‬حيث‭ ‬أبدى‭ ‬الأعضاء‭ ‬إعجابهم‭ ‬بالمرافق‭ ‬الرياضية‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬المتطورة،‭ ‬وتم‭ ‬مناقشة‭ ‬أهمية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬لتقييم‭ ‬جاهزية‭ ‬المنشآت‭ ‬والمرافق‭ ‬لاستقبال‭ ‬الفرق‭ ‬واللاعبين‭.‬

وحُدد‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬موعد‭ ‬الزيارة‭ ‬التفقدية‭ ‬للمنشآت‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬ستحتضن‭ ‬المنافسات‭ ‬بجولة‭ ‬شاملة‭ ‬للمنشآت،‭ ‬بهدف‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬جاهزيتها‭ ‬واستعدادها‭ ‬لاستقبال‭ ‬المنافسات‭.‬

كما‭ ‬حصل‭ ‬الوفد‭ ‬على‭ ‬شرحٍ‭ ‬واف‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تحقيقه‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التنظيم،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تسجيل‭ ‬الفرق،‭ ‬وتحديد‭ ‬مواعيد‭ ‬المنافسات،‭ ‬والخطط‭ ‬اللوجستية،‭ ‬وأكد‭ ‬الوناس‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬تعمل‭ ‬بجد‭ ‬لضمان‭ ‬تنظيم‭ ‬فعاليات‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭. ‬وتم‭ ‬وضع‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬لزيارات‭ ‬ميدانية‭ ‬واللقاءات‭ ‬مع‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬والهدف‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الزيارات‭ ‬هو‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬وتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬لضمان‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬بسلاسة‭.‬

وتستعد‭ ‬البحرين‭ ‬لاستضافة‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬بتعزيز‭ ‬الرياضة‭ ‬والتعليم،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬الدورة‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬رياضية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬اختتم‭ ‬الاجتماع‭ ‬بتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‭ ‬والتواصل‭ ‬الفعال‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬اللجان،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬مدرسية‭ ‬ناجحة‭ ‬وملهمة‭.‬

MENAFN25092024000055011008ID1108716419

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث