إسحاقي يجتمع مع وفد الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
عقد علي عيسى إسحاقي رئيس اللجنة التنفيذية لدورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024)، ووفد الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية الذي يزور المملكة استعداداً لاستضافة المملكة لأكبر دورة في تاريخ الرياضة المدرسية الدولية خلال الفترة من 23 حتى 31 أكتوبر المقبل، بحضور مادن الوناس، عضو اللجنة التنفيذية ورئيس اللجنة الفنية، وعبدالرضا عاشوري رئيس لجنة السكن.
وكان وفد الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية وصل إلى المملكة يوم أمس الأول وكان في استقباله مادن الوناس عضو اللجنة التنفيذية ورئيس اللجنة الفنية.
في بداية الاجتماع، تم الترحيب بالوفد كما تم تأكيد أهمية التعاون المشترك لضمان نجاح الدورة، حيث أشار إسحاقي إلى أن هذا الحدث يمثل فرصة لتعزيز الروابط الثقافية والرياضية بين الدول المشاركة. خلال الاجتماع، تم التطرق بشكل عام إلى زيارة الوفد للبحرين، حيث أبدى الأعضاء إعجابهم بالمرافق الرياضية والبنية التحتية المتطورة، وتم مناقشة أهمية الاستفادة من هذه الزيارة لتقييم جاهزية المنشآت والمرافق لاستقبال الفرق واللاعبين.
وحُدد خلال الاجتماع موعد الزيارة التفقدية للمنشآت الرياضية التي ستحتضن المنافسات بجولة شاملة للمنشآت، بهدف التأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال المنافسات.
كما حصل الوفد على شرحٍ واف حول ما تم تحقيقه حتى الآن في مجال التنظيم، بما في ذلك تسجيل الفرق، وتحديد مواعيد المنافسات، والخطط اللوجستية، وأكد الوناس أن اللجنة الفنية تعمل بجد لضمان تنظيم فعاليات وفق أعلى المعايير الدولية. وتم وضع جدول أعمال لزيارات ميدانية واللقاءات مع اللجان العاملة في الدورة، والهدف من هذه الزيارات هو تعزيز التواصل وتبادل الأفكار لضمان سير العمل بسلاسة.
وتستعد البحرين لاستضافة هذه الفعالية الرياضية الكبرى التي تجمع الطلاب من مختلف أنحاء العالم، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز الرياضة والتعليم، ومن المتوقع أن تشهد الدورة مشاركة واسعة، مما يسهم في تعزيز مكانة البحرين كوجهة رياضية رائدة في المنطقة. اختتم الاجتماع بتأكيد أهمية العمل الجماعي والتواصل الفعال بين جميع اللجان، مما يسهم في تحقيق دورة ألعاب مدرسية ناجحة وملهمة.
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