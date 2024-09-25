إسحاقي يجتمع مع وفد الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

عقد‭ ‬علي‭ ‬عيسى‭ ‬إسحاقي‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭)‬،‭ ‬ووفد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬المدرسية‭ ‬الذي‭ ‬يزور‭ ‬المملكة‭ ‬استعداداً‭ ‬لاستضافة‭ ‬المملكة‭ ‬لأكبر‭ ‬دورة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الرياضة‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬حتى‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬بحضور‭ ‬مادن‭ ‬الوناس،‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية،‭ ‬وعبدالرضا‭ ‬عاشوري‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬السكن‭.‬

وكان‭ ‬وفد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬المدرسية‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬استقباله‭ ‬مادن‭ ‬الوناس‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭.‬

في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬تم‭ ‬الترحيب‭ ‬بالوفد‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬لضمان‭ ‬نجاح‭ ‬الدورة،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬إسحاقي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬يمثل‭ ‬فرصة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬الثقافية‭ ‬والرياضية‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭. ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬تم‭ ‬التطرق‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬الوفد‭ ‬للبحرين،‭ ‬حيث‭ ‬أبدى‭ ‬الأعضاء‭ ‬إعجابهم‭ ‬بالمرافق‭ ‬الرياضية‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬المتطورة،‭ ‬وتم‭ ‬مناقشة‭ ‬أهمية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬لتقييم‭ ‬جاهزية‭ ‬المنشآت‭ ‬والمرافق‭ ‬لاستقبال‭ ‬الفرق‭ ‬واللاعبين‭.‬

وحُدد‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬موعد‭ ‬الزيارة‭ ‬التفقدية‭ ‬للمنشآت‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬ستحتضن‭ ‬المنافسات‭ ‬بجولة‭ ‬شاملة‭ ‬للمنشآت،‭ ‬بهدف‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬جاهزيتها‭ ‬واستعدادها‭ ‬لاستقبال‭ ‬المنافسات‭.‬

كما‭ ‬حصل‭ ‬الوفد‭ ‬على‭ ‬شرحٍ‭ ‬واف‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تحقيقه‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التنظيم،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تسجيل‭ ‬الفرق،‭ ‬وتحديد‭ ‬مواعيد‭ ‬المنافسات،‭ ‬والخطط‭ ‬اللوجستية،‭ ‬وأكد‭ ‬الوناس‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬تعمل‭ ‬بجد‭ ‬لضمان‭ ‬تنظيم‭ ‬فعاليات‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭. ‬وتم‭ ‬وضع‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬لزيارات‭ ‬ميدانية‭ ‬واللقاءات‭ ‬مع‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬والهدف‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الزيارات‭ ‬هو‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬وتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬لضمان‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬بسلاسة‭.‬

وتستعد‭ ‬البحرين‭ ‬لاستضافة‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬بتعزيز‭ ‬الرياضة‭ ‬والتعليم،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬الدورة‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬رياضية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬اختتم‭ ‬الاجتماع‭ ‬بتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‭ ‬والتواصل‭ ‬الفعال‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬اللجان،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬مدرسية‭ ‬ناجحة‭ ‬وملهمة‭.‬