حمد إسماعيل: لسنا قلقين من المشاركة دون محترف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: أحمد الذهبة
أوضح المدرب الوطني حمد إسماعيل مدرب الفريق الأول لكرة السلة بنادي مدينة عيسى أن فريقه يستعد لانطلاق مرحلة الإعداد قريبا، وأضاف: حافظنا على الاستقرار بتجديد عقود اللاعبين المحليين، ونسعى إلى تطعيم الفريق بلاعبين شباب مميزين ليقدموا الإضافة من جهة، ومن جهة أخرى يكتسبوا الخبرة والاحتكاك الذي يحتاجون إليه، وذلك ضمن خطة مجلس الإدارة في الاعتماد على أبناء النادي وتأهيلهم للمستقبل.
وبين حمد إسماعيل أن موضوع التعاقد مع محترف أجنبي خيار مطروح وليس بمستحيل عمله، غير أن ذلك خاضع للميزانية وقرار مجلس الإدارة، وتابع: في الموسم الماضي لعبنا من دون محترف أجنبي وقدمنا مستويات متميزة، ولذلك نحن لسنا قلقين لو شاركنا دون محترف، فثقتنا باللاعبين كبيرة وسنواصل عملنا دون التفكير في النقص، مؤكداَ أن الخامات الموجودة من اللاعبين مميزة والأرقام تشهد في الموسم الماضي، وختم تصريحه بالقول: نأمل أن تخدمنا الظروف ونحقق أفضل النتائج في الموسم القادم 2024-2025.
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