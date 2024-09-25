حمد إسماعيل: لسنا قلقين من المشاركة دون محترف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة





أوضح‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬حمد‭ ‬إسماعيل‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬يستعد‭ ‬لانطلاق‭ ‬مرحلة‭ ‬الإعداد‭ ‬قريبا،‭ ‬وأضاف‭: ‬حافظنا‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬بتجديد‭ ‬عقود‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحليين،‭ ‬ونسعى‭ ‬إلى‭ ‬تطعيم‭ ‬الفريق‭ ‬بلاعبين‭ ‬شباب‭ ‬مميزين‭ ‬ليقدموا‭ ‬الإضافة‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬يكتسبوا‭ ‬الخبرة‭ ‬والاحتكاك‭ ‬الذي‭ ‬يحتاجون‭ ‬إليه،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬أبناء‭ ‬النادي‭ ‬وتأهيلهم‭ ‬للمستقبل‭.‬

وبين‭ ‬حمد‭ ‬إسماعيل‭ ‬أن‭ ‬موضوع‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬محترف‭ ‬أجنبي‭ ‬خيار‭ ‬مطروح‭ ‬وليس‭ ‬بمستحيل‭ ‬عمله،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬خاضع‭ ‬للميزانية‭ ‬وقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬وتابع‭: ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬لعبنا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬محترف‭ ‬أجنبي‭ ‬وقدمنا‭ ‬مستويات‭ ‬متميزة،‭ ‬ولذلك‭ ‬نحن‭ ‬لسنا‭ ‬قلقين‭ ‬لو‭ ‬شاركنا‭ ‬دون‭ ‬محترف،‭ ‬فثقتنا‭ ‬باللاعبين‭ ‬كبيرة‭ ‬وسنواصل‭ ‬عملنا‭ ‬دون‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬النقص،‭ ‬مؤكداَ‭ ‬أن‭ ‬الخامات‭ ‬الموجودة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬مميزة‭ ‬والأرقام‭ ‬تشهد‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وختم‭ ‬تصريحه‭ ‬بالقول‭: ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬تخدمنا‭ ‬الظروف‭ ‬ونحقق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬