كانو: ملتزمون بتطبيق اللوائح في منح العضويات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬خالد‭ ‬إبراهيم‭ ‬كانو‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬الكامل‭ ‬باللوائح‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬العضويات‭ ‬لمن‭ ‬يستوفي‭ ‬الشروط‭ ‬والمعايير‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬قيم‭ ‬الشفافية‭ ‬وتطبيقا‭ ‬للقوانين‭ ‬والأنظمة‭.‬

وأضاف‭ ‬كانو‭ ‬ان‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمنح‭ ‬العضويات‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬واضحة‭ ‬من‭ ‬النزاهة‭ ‬والعدالة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬بأن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬يدرك‭ ‬تماما‭ ‬أن‭ ‬عضوية‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬تعد‭ ‬جزءًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬الفعّالة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬النادي‭ ‬ودعم‭ ‬توجهاته،‭ ‬ولذلك‭ ‬فإنه‭ ‬يولي‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬الاهتمام‭ ‬لضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬والمساواة‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬المتقدمين‭.‬

وأشار‭ ‬كانو‭ ‬بأن‭ ‬النادي‭ ‬أصدر‭ ‬54‭ ‬عضوية‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬63‭ ‬خلال‭ ‬الشهرين‭ ‬الماضيين‭ ‬وهو‭ ‬بصدد‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬محدود‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬العضويات‭ ‬المتبقية‭ ‬بانتظار‭ ‬رد‭ ‬وإجراءات‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬بشأنهم،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬تقدير‭ ‬النادي‭ ‬لجميع‭ ‬أبنائه‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمدربين‭ ‬والإداريين‭ ‬السابقين‭ ‬وكافة‭ ‬عشاقه‭ ‬وجماهيره‭ ‬المتقدمين‭ ‬للعضوية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬استيفائهم‭ ‬للشروط‭ ‬والمعايير‭.‬

وأكد‭ ‬كانو‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬يعمل‭ ‬وفقًا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬والذي‭ ‬يوجه‭ ‬دومًا‭ ‬نحو‭ ‬الالتزام‭ ‬بالمعايير‭ ‬الاحترافية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بإدارة‭ ‬الأندية،‭ ‬وأننا‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتطبيق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬لضمان‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬العضويات‭ ‬حقًا‭ ‬يُمنح‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يستحقها‭ ‬بفضل‭ ‬جهوده‭ ‬وتفانيه‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬النادي‭ ‬وتطلعاته‭ ‬المستقبلية‭.‬

وإننا‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬نواصل‭ ‬العمل‭ ‬جاهدين‭ ‬لتحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬النادي‭ ‬وتطويره‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة،‭ ‬ونحن‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬ممثلة‭ ‬لأفضل‭ ‬الطاقات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التقدم‭ ‬الرياضي‭ ‬والاجتماعي،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬ريادة‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬متمنين‭ ‬للنادي‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والنجاح‭.‬