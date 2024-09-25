كانو: ملتزمون بتطبيق اللوائح في منح العضويات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي خالد إبراهيم كانو أن النادي حريص على الالتزام الكامل باللوائح في منح العضويات لمن يستوفي الشروط والمعايير انطلاقا من قيم الشفافية وتطبيقا للقوانين والأنظمة.
وأضاف كانو ان النادي الأهلي يحرص على أن تكون جميع الإجراءات المتعلقة بمنح العضويات قائمة على أسس واضحة من النزاهة والعدالة، مؤكدا بأن مجلس إدارة النادي يدرك تماما أن عضوية الجمعية العمومية تعد جزءًا أساسيًا من المشاركة الفعّالة في مسيرة النادي ودعم توجهاته، ولذلك فإنه يولي هذه العملية أقصى درجات الاهتمام لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المتقدمين.
وأشار كانو بأن النادي أصدر 54 عضوية من أصل 63 خلال الشهرين الماضيين وهو بصدد البت في عدد محدود جدا من العضويات المتبقية بانتظار رد وإجراءات الجهة المختصة بشأنهم، مشيرا إلى تقدير النادي لجميع أبنائه من اللاعبين والمدربين والإداريين السابقين وكافة عشاقه وجماهيره المتقدمين للعضوية في حال استيفائهم للشروط والمعايير.
وأكد كانو أن النادي الأهلي يعمل وفقًا لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والذي يوجه دومًا نحو الالتزام بالمعايير الاحترافية في كل ما يتعلق بإدارة الأندية، وأننا ملتزمون بتطبيق أفضل الممارسات لضمان أن تكون العضويات حقًا يُمنح لكل من يستحقها بفضل جهوده وتفانيه في خدمة النادي وتطلعاته المستقبلية.
وإننا في النادي الأهلي نواصل العمل جاهدين لتحقيق رؤية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في تعزيز مكانة النادي وتطويره على جميع الأصعدة، ونحن نحرص على أن تكون الجمعية العمومية ممثلة لأفضل الطاقات التي تسهم في دفع عجلة التقدم الرياضي والاجتماعي، بما يعزز من ريادة النادي في مختلف المجالات متمنين للنادي المزيد من التقدم والنجاح.
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