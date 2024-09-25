منتخب الألعاب الإلكترونية يشارك في بطولة اتحاد غرب آسيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يشارك منتخب البحرين للألعاب الإلكترونية في بطولة اتحاد غرب آسيا الخامسة لكرة القدم الإلكترونية التي تقام في مدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية يومي 27 و28 سبتمبر الجاري في لعبة eFootball الإلكترونية، بمشاركة دول غرب آسيا. ويمثل المنتخب البحريني في هذه البطولة كل من اللاعبين عبدالعزيز عبداللطيف فقيهي وعائشة سامي بوخماس.
وبهذه المناسبة، أعرب حسين الكوهجي، رئيس الاتحاد البحريني للألعاب الإلكترونية، عن فخره واعتزازه بالمستويات العالية التي حققها اللاعبون في المنافسات السابقة، وأضاف: «إن مثل هذه الإنجازات تمثل فخراً لمملكة البحرين، بأيدي أبنائها وبناتها، وتعكس الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة لتحقيق المزيد من البطولات إقليمياً ودولياً في كافة الرياضات، ورياضة الألعاب الإلكترونية ليست استثناء».
كما أكد الكوهجي دعم الاتحاد المستمر لجميع لاعبيه ولاعباته، مثنياً على الدور البارز الذي تلعبه المرأة البحرينية في جميع المجالات، بما في ذلك رياضة الألعاب الإلكترونية، حيث أظهر اللاعبون مهارات استثنائية وتصميماً على إحراز المراكز الأولى في المنافسات السابقة. وتمنى للفرق دوام التوفيق والنجاح في هذه البطولة وفي المشاركات القادمة.
ويمثل وجود المنتخب البحريني في هذا المحفل الإقليمي المهم لحظة مهمة لمجتمع الألعاب الإلكترونية في مملكة البحرين، كما يمثل إلهاماً لباقي لاعبي الرياضة في المنطقة، ويعكس صورة إيجابية عن الدعم الكبير الذي يحظى به اللاعبون البحرينيون، ويعزز من مكانة المملكة كرواد وقادة لهذه الرياضة في المنطقة.
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