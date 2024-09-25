منتخب الألعاب الإلكترونية يشارك في بطولة اتحاد غرب آسيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يشارك‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬للألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬اتحاد‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬الخامسة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عمان‭ ‬بالمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬يومي‭ ‬27‭ ‬و28‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬ eFootball ‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬بمشاركة‭ ‬دول‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭. ‬ويمثل‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬عبداللطيف‭ ‬فقيهي‭ ‬وعائشة‭ ‬سامي‭ ‬بوخماس‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬حسين‭ ‬الكوهجي،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بالمستويات‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬اللاعبون‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬السابقة،‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬إن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬تمثل‭ ‬فخراً‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بأيدي‭ ‬أبنائها‭ ‬وبناتها،‭ ‬وتعكس‭ ‬الدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬إقليمياً‭ ‬ودولياً‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الرياضات،‭ ‬ورياضة‭ ‬الألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ليست‭ ‬استثناء‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬الكوهجي‭ ‬دعم‭ ‬الاتحاد‭ ‬المستمر‭ ‬لجميع‭ ‬لاعبيه‭ ‬ولاعباته،‭ ‬مثنياً‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬رياضة‭ ‬الألعاب‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬حيث‭ ‬أظهر‭ ‬اللاعبون‭ ‬مهارات‭ ‬استثنائية‭ ‬وتصميماً‭ ‬على‭ ‬إحراز‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬السابقة‭. ‬وتمنى‭ ‬للفرق‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬وفي‭ ‬المشاركات‭ ‬القادمة‭.‬

ويمثل‭ ‬وجود‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬الإقليمي‭ ‬المهم‭ ‬لحظة‭ ‬مهمة‭ ‬لمجتمع‭ ‬الألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬يمثل‭ ‬إلهاماً‭ ‬لباقي‭ ‬لاعبي‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ويعكس‭ ‬صورة‭ ‬إيجابية‭ ‬عن‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬اللاعبون‭ ‬البحرينيون،‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كرواد‭ ‬وقادة‭ ‬لهذه‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬