تتويج أبطال التايكوندو وتحديد أضلاع ربع نهائي البادل في ألعاب المدرسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
استمرت منافسات دورة الألعاب المدرسية السادسة والتي تنظمها اللجنة الأولمبية البحرينية ضمن خططها لتطوير القطاع الرياضي وإيجاد بيئة جاذبة لصقل واكتشاف المواهب الرياضية في مملكة البحرين وذلك خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري حتى 3 أكتوبر المقبل، وقد أبدى اللاعبون مهارات ومستويات متميزة خصوصا مع دخول ألعاب جديدة على خط التنافس والإثارة.
وقد شهد يوم أمس تتويج الفائزين في منافسات التايكوندو حيث حفلت المباريات بالندية على مستوى البنات والأولاد، وظهر اللاعبون من المدارس البحرينية الحكومية والخاصة المشاركة في الدورة بمستويات مشرفة ومبشرة، وهو الهدف الأسمى من إقامة الدورة حيث تعد معتركاً تنافسيا يكشف المواهب الرياضية في مختلف الألعاب.
ويأتي تنظيم البطولة قبل أيام من استضافة مملكة البحرين دورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024) التي تعد الحدث الأكبر على الإطلاق والذي سيشهد مشاركة حوالي 5000 طالب وطالبة من 80 دولة حول العالم يتنافسون في 25 رياضة، وتحتضن المنافسات عدداً من المدارس والجامعات الخاصة، فضلا عن الملاعب والمنشآت الرياضية الحيوية.
وفي منافسات يوم أمس أيضا، شهدت مسابقة لعبة البادل أولاد منافسات قوية وتأهل إلى ربع النهائي كل من: مدرسة المعارف الحديثة (أ)، مدرسة المعارف الحديثة (ب)، مدرسة المعارف الحديثة (ج)، مدرسة بيان البحرين (أ)، مدرسة بيان البحرين (ب)، مدرسة النور الدولية، مدرسة عبدالرحمن كانو، مدرسة برايتس الدولية، وعلى مستوى منافسات البنات تأهلت مدرستا مدرسة برايتس الدولية ومدرسة الشيخة حصة للبنات للمباراة النهائية.
وتشتمل منافسات الدورة المحلية على 19 لعبة، وهي كرة السلة، كرة اليد، الكرة الطائرة الشاطئية، ألعاب القوى، السباحة، المبارزة، تنس أرضي، تنس طاولة، كاراتيه، شطرنج، الريشة، التيكواندو، الجودو، الملاكمة، الجمباز، الدراجات الهوائية، الكريكيت، البادل، وأخيراً، الإبحار.
وفي منافسات كرة اليد فازت مدرسة الشيخ عيسى بن علي ضد مدرسة حوار وجاءت بنتيجة 48 مقابل 14، وأظهر لاعبو مدرسة عيسى بن علي مهارة وقدرة كبيرة في اللعب والاستحواذ على مجريات المباراة.
وتقام منافسات البطولة على ملاعب وصالات متعددة، حيث تستضيف صالة أم الحصم لكرة السلة منافسات السلة، وصالة أم الحصم لكرة اليد منافسات كرة اليد، وتستضيف مدينة عيسى الرياضية منافسات كل من ألعاب الكرة الطائرة الشاطئية، وألعاب القوى، وتنس الطاولة، والشطرنج، والريشة، والتايكوندو، والجودو، والكريكيت، فيما تستضيف مدينة خليفة منافسات السباحة، ومنافسات المبارزة على صالة أم الحصم،
ومنافسات التنس الأرضي على ملاعب جامعة البوليتكنك، ومنافسات الجمباز على صالة الجمباز بسند، والدراجات الهوائية على شاطئ الجزيرة، والبادل على صالة البادل، والابحار على شاطئ بلاج الجزائر.
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