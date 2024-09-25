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تتويج أبطال التايكوندو وتحديد أضلاع ربع نهائي البادل في ألعاب المدرسية

9/25/2024 7:24:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

استمرت‭ ‬منافسات‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬السادسة‭ ‬والتي‭ ‬تنظمها‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬ضمن‭ ‬خططها‭ ‬لتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬وإيجاد‭ ‬بيئة‭ ‬جاذبة‭ ‬لصقل‭ ‬واكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬حتى‭ ‬3‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬وقد‭ ‬أبدى‭ ‬اللاعبون‭ ‬مهارات‭ ‬ومستويات‭ ‬متميزة‭ ‬خصوصا‭ ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬ألعاب‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬التنافس‭ ‬والإثارة‭.‬

وقد‭ ‬شهد‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬تتويج‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬التايكوندو‭ ‬حيث‭ ‬حفلت‭ ‬المباريات‭ ‬بالندية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البنات‭ ‬والأولاد،‭ ‬وظهر‭ ‬اللاعبون‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬البحرينية‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬بمستويات‭ ‬مشرفة‭ ‬ومبشرة،‭ ‬وهو‭ ‬الهدف‭ ‬الأسمى‭ ‬من‭ ‬إقامة‭ ‬الدورة‭ ‬حيث‭ ‬تعد‭ ‬معتركاً‭ ‬تنافسيا‭ ‬يكشف‭ ‬المواهب‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭.‬

ويأتي‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولة‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭) ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬الحدث‭ ‬الأكبر‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬والذي‭ ‬سيشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬حوالي‭ ‬5000‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬يتنافسون‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬رياضة،‭ ‬وتحتضن‭ ‬المنافسات‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬الخاصة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬والمنشآت‭ ‬الرياضية‭ ‬الحيوية‭.‬

وفي‭ ‬منافسات‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬أيضا،‭ ‬شهدت‭ ‬مسابقة‭ ‬لعبة‭ ‬البادل‭ ‬أولاد‭ ‬منافسات‭ ‬قوية‭ ‬وتأهل‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬مدرسة‭ ‬المعارف‭ ‬الحديثة‭ (‬أ‭)‬،‭ ‬مدرسة‭ ‬المعارف‭ ‬الحديثة‭ (‬ب‭)‬،‭ ‬مدرسة‭ ‬المعارف‭ ‬الحديثة‭ (‬ج‭)‬،‭ ‬مدرسة‭ ‬بيان‭ ‬البحرين‭ (‬أ‭)‬،‭ ‬مدرسة‭ ‬بيان‭ ‬البحرين‭ (‬ب‭)‬،‭ ‬مدرسة‭ ‬النور‭ ‬الدولية،‭ ‬مدرسة‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كانو،‭ ‬مدرسة‭ ‬برايتس‭ ‬الدولية،‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬منافسات‭ ‬البنات‭ ‬تأهلت‭ ‬مدرستا‭ ‬مدرسة‭ ‬برايتس‭ ‬الدولية‭ ‬ومدرسة‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬للبنات‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية‭.‬

وتشتمل‭ ‬منافسات‭ ‬الدورة‭ ‬المحلية‭ ‬على‭ ‬19‭ ‬لعبة،‭ ‬وهي‭ ‬كرة‭ ‬السلة،‭ ‬كرة‭ ‬اليد،‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية،‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬السباحة،‭ ‬المبارزة،‭ ‬تنس‭ ‬أرضي،‭ ‬تنس‭ ‬طاولة،‭ ‬كاراتيه،‭ ‬شطرنج،‭ ‬الريشة،‭ ‬التيكواندو،‭ ‬الجودو،‭ ‬الملاكمة،‭ ‬الجمباز،‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية،‭ ‬الكريكيت،‭ ‬البادل،‭ ‬وأخيراً،‭ ‬الإبحار‭.‬

وفي‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬فازت‭ ‬مدرسة‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬ضد‭ ‬مدرسة‭ ‬حوار‭ ‬وجاءت‭ ‬بنتيجة‭ ‬48‭ ‬مقابل‭ ‬14،‭ ‬وأظهر‭ ‬لاعبو‭ ‬مدرسة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬مهارة‭ ‬وقدرة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬اللعب‭ ‬والاستحواذ‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬المباراة‭.‬

وتقام‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬وصالات‭ ‬متعددة،‭ ‬حيث‭ ‬تستضيف‭ ‬صالة‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬منافسات‭ ‬السلة،‭ ‬وصالة‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬اليد،‭ ‬وتستضيف‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الرياضية‭ ‬منافسات‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ألعاب‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية،‭ ‬وألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬وتنس‭ ‬الطاولة،‭ ‬والشطرنج،‭ ‬والريشة،‭ ‬والتايكوندو،‭ ‬والجودو،‭ ‬والكريكيت،‭ ‬فيما‭ ‬تستضيف‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬منافسات‭ ‬السباحة،‭ ‬ومنافسات‭ ‬المبارزة‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬أم‭ ‬الحصم،

ومنافسات‭ ‬التنس‭ ‬الأرضي‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬جامعة‭ ‬البوليتكنك،‭ ‬ومنافسات‭ ‬الجمباز‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬الجمباز‭ ‬بسند،‭ ‬والدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬على‭ ‬شاطئ‭ ‬الجزيرة،‭ ‬والبادل‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬البادل،‭ ‬والابحار‭ ‬على‭ ‬شاطئ‭ ‬بلاج‭ ‬الجزائر‭.‬

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