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أودينيزي يبلغ الدور الثالث لكأس إيطاليا

9/25/2024 7:24:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

روما‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭) ‬تأهل‭ ‬فريق‭ ‬أودينيزي‭ ‬للدور‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬إيطاليا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬الكبير‭ ‬3‭/‬1‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ساليرنيتانا‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬للمسابقة‭.‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ (‬داتشيا‭ ‬أرينا‭)‬،‭ ‬بادر‭ ‬جاكا‭ ‬بيول‭ ‬بالتسجيل‭ ‬لمصلحة‭ ‬أودينيزي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬20،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬سيمون‭ ‬نوانكو‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬تعادل‭ ‬لساليرنيتانا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬25‭.‬

وأضاف‭ ‬لورينزو‭ ‬لوكا‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬لأودينيزي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬44‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء،‭ ‬فيما‭ ‬تكفل‭ ‬يورجن‭ ‬إيكيلينكامب‭ ‬بإحراز‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬47‭.‬

وأضاع‭ ‬إرنستو‭ ‬توريجروسا‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬لساليرنيتانا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬84،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينهي‭ ‬الفريق‭ ‬الضيف‭ ‬اللقاء‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬عقب‭ ‬طرد‭ ‬لاعبه‭ ‬جيوليو‭ ‬ماجيوري‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الثاني‭.‬

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