أودينيزي يبلغ الدور الثالث لكأس إيطاليا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
روما (د ب أ) تأهل فريق أودينيزي للدور الثالث في بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 3/1 على ضيفه ساليرنيتانا يوم أمس في الدور الثاني للمسابقة.
وعلى ملعب (داتشيا أرينا)، بادر جاكا بيول بالتسجيل لمصلحة أودينيزي في الدقيقة 20، غير أن سيمون نوانكو سرعان ما تعادل لساليرنيتانا في الدقيقة 25.
وأضاف لورينزو لوكا الهدف الثاني لأودينيزي في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، فيما تكفل يورجن إيكيلينكامب بإحراز الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 47.
وأضاع إرنستو توريجروسا ركلة جزاء لساليرنيتانا في الدقيقة 84، قبل أن ينهي الفريق الضيف اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جيوليو ماجيوري في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
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