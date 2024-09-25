ليفاندوفسكي يقود برشلونة للاحتفاظ بالعلامة الكاملة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برشلونة‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬احتفظ‭ ‬برشلونة‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬فوزه‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬خيتافي‭ ‬1‭-‬0‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭.‬

ورفع‭ ‬برشلونة‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب،‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬غريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الثاني‭ ‬وحامل‭ ‬اللقب،‭ ‬فيما‭ ‬تجمّد‭ ‬رصيد‭ ‬خيتافي‭ ‬عند‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭.‬

ويدين‭ ‬‮«‬بلاوغرانا‮»‬‭ ‬بفوزه‭ ‬الى‭ ‬نجمه‭ ‬وهدّافه‭ ‬البولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭ (‬19‭). ‬ونجح‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬بداية‭ ‬قوية‭ ‬مبكرا‭ ‬بعدما‭ ‬تمكن‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬من‭ ‬افتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬19‭ ‬دقيقة‭ ‬فقط‭ ‬إثر‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬الفرنسي‭ ‬جول‭ ‬كونديه‭ ‬أخطا‭ ‬حارس‭ ‬خيتافي‭ ‬دافيد‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬معها،‭ ‬فوصلت‭ ‬الى‭ ‬البولندي‭ ‬المتمركز‭ ‬امام‭ ‬المرمى‭ ‬ليسددها‭ ‬بسهولة‭ ‬في‭ ‬الشباك‭.‬

وحظي‭ ‬رافينيا‭ ‬بفرصة‭ ‬أخرى‭ ‬لتسجيل‭ ‬هدف‭ ‬برشلونة‭ ‬الثاني،‭ ‬لكنّ‭ ‬كرته‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬حرّة‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬حارس‭ ‬خيتافي‭ (‬70‭). ‬

وواصل‭ ‬برشلونة‭ ‬ضغطه‭ ‬لطمأنة‭ ‬جمهوره‭ ‬لكنّ‭ ‬محاولة‭ ‬جمال‭ ‬نجم‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬من‭ ‬تسديدة‭ ‬بعيدة‭ ‬لامست‭ ‬العارضة‭ (‬74‭)‬

وأضاع‭ ‬رافينيا‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬كرة‭ ‬رأسية‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة‭ (‬82‭). ‬

وللمباراة‭ ‬الرابعة‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬أخفق‭ ‬جيرونا‭ ‬ثالث‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬تذوق‭ ‬طعم‭ ‬الفوز‭ ‬بعدما‭ ‬سقط‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬امام‭ ‬رايو‭ ‬فايكانو‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أهداف‭ .‬

وهذه‭ ‬المباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬ينجح‭ ‬فيها‭ ‬جيرونا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬فالنسيا‭ ‬0‭-‬2‭ ‬وقبلها‭ ‬أمام‭ ‬جاره‭ ‬الكاتالوني‭ ‬برشلونة‭ ‬1‭-‬4،‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬برصيد‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬رايو‭ ‬فايكانو‭ ‬العاشر‭.‬