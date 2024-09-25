ليفاندوفسكي يقود برشلونة للاحتفاظ بالعلامة الكاملة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
برشلونة (أ ف ب) احتفظ برشلونة بالعلامة الكاملة في صدارة الترتيب بعد أن حقق فوزه السابع من سبع مباريات على حساب خيتافي 1-0 ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم يوم أمس.
ورفع برشلونة رصيده الى 21 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد الثاني وحامل اللقب، فيما تجمّد رصيد خيتافي عند أربع نقاط في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير.
ويدين «بلاوغرانا» بفوزه الى نجمه وهدّافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي (19). ونجح برشلونة في تسجيل بداية قوية مبكرا بعدما تمكن ليفاندوفسكي من افتتاح التسجيل بعد مرور 19 دقيقة فقط إثر كرة عرضية من الفرنسي جول كونديه أخطا حارس خيتافي دافيد سوريا في التعامل معها، فوصلت الى البولندي المتمركز امام المرمى ليسددها بسهولة في الشباك.
وحظي رافينيا بفرصة أخرى لتسجيل هدف برشلونة الثاني، لكنّ كرته من ركلة حرّة تصدى لها حارس خيتافي (70).
وواصل برشلونة ضغطه لطمأنة جمهوره لكنّ محاولة جمال نجم كأس أوروبا 2024 من تسديدة بعيدة لامست العارضة (74)
وأضاع رافينيا فرصة ذهبية أخرى من كرة رأسية في اللحظات الأخيرة (82).
وللمباراة الرابعة تواليا في مختلف المسابقات، أخفق جيرونا ثالث الموسم الماضي في تذوق طعم الفوز بعدما سقط في فخ التعادل امام رايو فايكانو من دون أهداف .
وهذه المباراة الثالثة تواليا في الدوري التي لا ينجح فيها جيرونا في تحقيق الفوز بعد خسارته في الجولة الماضية على يد فالنسيا 0-2 وقبلها أمام جاره الكاتالوني برشلونة 1-4، ليحتل المركز الثاني عشر برصيد ثماني نقاط بفارق نقطة عن رايو فايكانو العاشر.
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