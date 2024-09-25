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خيبة أخرى ليونايتد في الدوري الأوروبي

9/25/2024 7:24:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مانشستر‭ (‬المملكة‭ ‬المتحدة‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬مني‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنكليزي‭ ‬بخيبة‭ ‬أخرى‭ ‬تزيد‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬مدربه‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ،‭ ‬وذلك‭ ‬بتعادله‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬مع‭ ‬تفينتي‭ ‬الهولندي‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الصيغة‭ ‬الجديدة‭ ‬لمسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

ولم‭ ‬يقدم‭ ‬الفريقان‭ ‬الكثير‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬وكانت‭ ‬رأسية‭ ‬للأرجنتيني‭ ‬ليساندرو‭ ‬مارتينيس‭ ‬صدها‭ ‬الحارس‭ ‬الألماني‭ ‬لارس‭ ‬أونيرستال‭ ‬ببراعة‭ (‬26‭) ‬الأخطر،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬هدف‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬الدنماركي‭ ‬كريستيان‭ ‬إريكسن‭ ‬بتسديدة‭ ‬جميلة‭ ‬من‭ ‬اللمسة‭ ‬الأولى‭ ‬بعدما‭ ‬سقطت‭ ‬الكرة‭ ‬أمامها‭ ‬إثر‭ ‬اعتراضها‭ ‬أمام‭ ‬زميله‭ ‬البرتغالي‭ ‬ديوغو‭ ‬دالو‭ (‬35‭).‬

وكان‭ ‬يونايتد‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬التقدم‭ ‬عبر‭ ‬الهولندي‭ ‬جوشوا‭ ‬زيركسي‭ ‬بتسديدة‭ ‬من‭ ‬زاوية‭ ‬صعبة،‭ ‬لكن‭ ‬أونيرستال‭ ‬تألق‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬مرماه‭ (‬77‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتبعه‭ ‬القائد‭ ‬البرتغالي‭ ‬برونو‭ ‬فرنانديش‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬علت‭ ‬العارضة‭ ‬بقليل‭ (‬81‭).‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬مشوار‭ ‬يجمعه‭ ‬بفرق‭ ‬صعبة‭ ‬مثل‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬وهوفنهايم‭ ‬الألماني‭ ‬ولاتسيو‭ ‬الإيطالي‭ ‬وأولمبياكوس‭ ‬اليوناني،‭ ‬سقط‭ ‬بورتو‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬كان‭ ‬خلاله‭ ‬السباق‭ ‬إلى‭ ‬الوصول‭ ‬للشباك‭ ‬عبر‭ ‬الإسباني‭ ‬سامو‭ ‬أموروديون‭ ‬بكرة‭ ‬رأسية‭ ‬إثر‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬مورا‭ (‬8‭).‬

لكن‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬رد‭ ‬المضيف‭ ‬النروجي‭ ‬بهدف‭ ‬كاسبر‭ ‬هوغ‭ ‬إثر‭ ‬هجمة‭ ‬مرتدة‭ ‬سريعة‭ ‬وتمريرة‭ ‬من‭ ‬ينس‭ ‬بيتر‭ ‬هاوغه‭ (‬15‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينهي‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬متقدما‭ ‬بفضل‭ ‬الأخير‭ ‬بالذات‭ ‬بتسديدة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ (‬40‭).‬

ورغم‭ ‬اضطراره‭ ‬لإكمال‭ ‬اللقاء‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬المدافع‭ ‬إيزاك‭ ‬ماتا‭ ‬بالانذار‭ ‬الثاني،‭ ‬نجح‭ ‬بودوغليمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تقدمه‭ ‬بهدف‭ ‬ثالث‭ ‬عبر‭ ‬هاوغه‭ ‬أيضا‭ ‬إثر‭ ‬هجمة‭ ‬مرتدة‭ ‬وتمريرة‭ ‬من‭ ‬هوغ‭ (‬62‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يرد‭ ‬بورتو‭ ‬متأخرا‭ ‬بهدف‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬عبر‭ ‬البديل‭ ‬السويدي‭ ‬دينيز‭ ‬غول‭ ‬إثر‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ (‬90‭).‬

وبذلك،‭ ‬حقق‭ ‬بطل‭ ‬النروج‭ ‬بداية‭ ‬موفقة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬يخوضها‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الفاصل‭ ‬المؤهل‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬أمام‭ ‬ريد‭ ‬ستار‭ ‬بلغراد‭ ‬الصربي‭.‬

وفي‭ ‬هولندا،‭ ‬حول‭ ‬ألكمار‭ ‬تخلفه‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬ايلفسبورغ‭ ‬السويدي‭ ‬بهدف‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬3‭-‬2،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬ثنائية‭ ‬لروبن‭ ‬فان‭ ‬بومل‭ (‬44‭ ‬و50‭) ‬وهدف‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬للإيرلندي‭ ‬تروي‭ ‬باروت‭ (‬74‭)‬،‭ ‬مقابل‭ ‬هدفين‭ ‬للكيني‭ ‬تيموثي‭ ‬أوما‭ (‬23‭) ‬وسايمون‭ ‬هيدلوند‭ (‬53‭)‬،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬أكمله‭ ‬الضيوف‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬سيباستيان‭ ‬هولمين‭ (‬86‭).‬

ويتأهل‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭
‬مباشرة‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬الثمانية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الموحدة‭ ‬بحسب‭ ‬النظام‭ ‬الجديد،‭ ‬فيما‭ ‬تخوض‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬تحتل‭ ‬المراكز‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬ملحقا‭ ‬فاصلا‭ ‬لتحديد‭ ‬هوية‭ ‬أصحاب‭ ‬البطاقات‭ ‬الثماني‭ ‬الأخرى،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تخرج‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬تحتل‭ ‬المراكز‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬حتى‭ ‬36‭ ‬الأخير‭ ‬خالية‭ ‬الوفاض‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬كونفرنس‭ ‬ليغ‮»‬،‭ ‬خلافا‭ ‬للنظام‭ ‬القديم‭.‬

وفي‭ ‬هامبورغ‭ ‬حيث‭ ‬يخوض‭ ‬مبارياته‭ ‬البيتية‭ ‬بسبب‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي،‭ ‬خسر‭ ‬دينامو‭ ‬كييف‭ ‬الأوكراني‭ ‬مباراته‭ ‬مع‭ ‬لاتسيو‭ ‬0‭-‬3‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬سجلت‭ ‬خلاله‭ ‬الأهداف‭ ‬الثلاثة‭ ‬عبر‭ ‬الوافدين‭ ‬الجديدين‭ ‬السنغالي‭ ‬بولاي‭ ‬ديا‭ (‬4‭ ‬و35‭) ‬والنيجيري‭ ‬فيسايو‭ ‬ديلي‭ ‬بشيرو‭ (‬33‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬أكمله‭ ‬الفريقان‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬ماكسيم‭ ‬براهارو‭ ‬من‭ ‬المضيف‭ (‬72‭) ‬والهولندي‭ ‬تيجاني‭ ‬نوسلين‭ (‬82‭) ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬المقابلة‭.‬

وتعادل‭ ‬نيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬الإسباني‭ ‬بهدف‭ ‬للهولندي‭ ‬بابلو‭ ‬روزاريو‭ (‬45‭) ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬لأندر‭ ‬بارينتشيا‭ (‬18‭).‬

وفاز‭ ‬غلطة‭ ‬سراي‭ ‬التركي‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬باوك‭ ‬سالونيكا‭ ‬اليوناني‭ ‬3‭-‬1،‭ ‬سلافيا‭ ‬براغ‭ ‬التشيكي‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬لودوغوريتس‭ ‬البلغاري‭ ‬2‭-‬0،‭ ‬أندرلخت‭ ‬على‭ ‬فيرينتسفاروش‭ ‬المجري‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬فيما‭ ‬تعادل‭ ‬ميدتيلاند‭ ‬الدنماركي‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬هوفنهايم‭ ‬الألماني‭ ‬1-1‭.‬

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