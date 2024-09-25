ليفربول يقسو على وست هام وأرسنال يسحق بولتون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
سجل ديوجو جوتا وكودي جاكبو هدفين لكل منهما ليقودا ليفربول حامل اللقب إلى فوز عريض 5-1 على وست هام يونايتد في ملعب أنفيلد اليوم
يوم أمس وبلوغ الدور الرابع في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم اليوم الأربعاء.
كما سحق أرسنال ضيفه بولتون واندرارز المنافس في الدرجة الثالثة بنتيجة 5-1 في المباراة الأخرى التي أقيمت بالبطولة.
افتتح وست هام التسجيل في أنفيلد عندما حاول واتارو إندو تشتيت ركلة ركنية وارتدت الكرة من جاريل كوانساه وتجاوزت حارس المرمى كويفين كيليهر إلى هدف بالخطأ في مرماه.
لكن احتفالات وست هام لم تدم طويلا عندما أدرك جوتا التعادل بعد أربع دقائق، بعدما ارتقى ليحول تسديدة فيدريكو كييزا برأسه إلى داخل المرمى، قبل أن يسجل البرتغالي الهدف الثاني في الدقيقة 49 عندما قابل تمريرة كوريتس جونز بتسديدة منخفضة مباشرة.
وحسم محمد صلاح نجم ليفربول اللقاء تقريبا في الدقيقة 74 عندما وضع كرة مرتدة من الحارس إلى داخل الشباك بعد تسديدة أليكسيس ماك أليستر، وأضاف جاكبو هدفين متأخرين ليؤكد فوز ليفربول.
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