ليفربول يقسو على وست هام وأرسنال يسحق بولتون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

سجل‭ ‬ديوجو‭ ‬جوتا‭ ‬وكودي‭ ‬جاكبو‭ ‬هدفين‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭ ‬ليقودا‭ ‬ليفربول‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬عريض‭ ‬5‭-‬1‭ ‬على‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬أنفيلد‭ ‬اليوم‭

‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬وبلوغ‭ ‬الدور‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬رابطة‭ ‬الأندية‭ ‬الإنجليزية‭ ‬المحترفة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭.‬

كما‭ ‬سحق‭ ‬أرسنال‭ ‬ضيفه‭ ‬بولتون‭ ‬واندرارز‭ ‬المنافس‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الثالثة‭ ‬بنتيجة‭ ‬5‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بالبطولة‭.‬

افتتح‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬أنفيلد‭ ‬عندما‭ ‬حاول‭ ‬واتارو‭ ‬إندو‭ ‬تشتيت‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬وارتدت‭ ‬الكرة‭ ‬من‭ ‬جاريل‭ ‬كوانساه‭ ‬وتجاوزت‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬كويفين‭ ‬كيليهر‭ ‬إلى‭ ‬هدف‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرماه‭.‬

لكن‭ ‬احتفالات‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬لم‭ ‬تدم‭ ‬طويلا‭ ‬عندما‭ ‬أدرك‭ ‬جوتا‭ ‬التعادل‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬دقائق،‭ ‬بعدما‭ ‬ارتقى‭ ‬ليحول‭ ‬تسديدة‭ ‬فيدريكو‭ ‬كييزا‭ ‬برأسه‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬المرمى،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬البرتغالي‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬49‭ ‬عندما‭ ‬قابل‭ ‬تمريرة‭ ‬كوريتس‭ ‬جونز‭ ‬بتسديدة‭ ‬منخفضة‭ ‬مباشرة‭.‬

وحسم‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬نجم‭ ‬ليفربول‭ ‬اللقاء‭ ‬تقريبا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬74‭ ‬عندما‭ ‬وضع‭ ‬كرة‭ ‬مرتدة‭ ‬من‭ ‬الحارس‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬الشباك‭ ‬بعد‭ ‬تسديدة‭ ‬أليكسيس‭ ‬ماك‭ ‬أليستر،‭ ‬وأضاف‭ ‬جاكبو‭ ‬هدفين‭ ‬متأخرين‭ ‬ليؤكد‭ ‬فوز‭ ‬ليفربول‭.‬