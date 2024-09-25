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سيتي يؤكد إصابة رودري

9/25/2024 7:24:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00


لندن‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكد‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الأربعة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬الدولي‭ ‬الإسباني‭ ‬رودري‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬أربطة‭ ‬ركبته‭ ‬اليمنى‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬قمة‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬أمام‭ ‬أرسنال‭ ‬2‭-‬2‭ ‬الأحد‭.‬

وقال‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬التقييم‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬جاريًا‭ ‬لتحديد‭ ‬المدى‭ ‬الكامل‭ ‬للإصابة‭ ‬والتشخيص‭ ‬المتوقع‮»‬‭.‬

وخرج‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬28‭ ‬عاما‭ ‬مصابا‭ ‬خلال‭ ‬القمة‭ ‬أمام‭ ‬وصيفه‭ ‬في‭ ‬الموسمين‭ ‬الأخيرين‭ ‬بعد‭ ‬سقوطه‭ ‬أرضا‭ ‬وهو‭ ‬يمسك‭ ‬بركبته‭ ‬اليمنى‭.‬

وذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬أن‭ ‬رودري‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬28‭ ‬عامًا‭ ‬قد‭ ‬يغيب‭ ‬عن‭ ‬بقية‭ ‬الموسم‭.‬

وقال‭ ‬مدربه‭ ‬مواطنه‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬واتفورد‭ ‬2‭-‬1‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬لمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬‮«‬رودري‭ ‬سيغيب‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭. ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬الآراء‭ ‬التي‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬ستكون‭ ‬أقل‭ ‬مما‭ ‬نتوقع،‭ ‬ولكن‭ ‬للأسف‭ ‬هو‭ ‬مصاب،‭ ‬ونحن‭ ‬ننتظر‭ ‬حالياً‭ ‬المكالمات‭ ‬النهائية‭ ‬منه‭ ‬ومن‭ ‬الأطباء‭ ‬لمعرفة‭ ‬ما‭ ‬يعانيه‭ ‬بالضبط‭ ‬ونوع‭ ‬الجراحة‭ ‬التي‭ ‬سيخضع‭ ‬لها‮»‬‭.‬

واعترف‭ ‬مدرب‭ ‬برشلونة‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬السابق‭ ‬بأن‭ ‬غياب‭ ‬رودري‭ ‬يُعدّ‭ ‬ضربة‭ ‬كبيرة،‭ ‬لكنه‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬سيتي‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بأربعة‭ ‬ألقاب‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬يمكنه‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬منافسا‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬سنخوض‭ ‬موسما‭ ‬جيدا،‭ ‬لديّ‭ ‬ثقة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬لاعبي‭ ‬فريقي‭. ‬يتوجّب‭ ‬عليّ‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬رودري‭ ‬لا‭ ‬يُعوّض‭. ‬عندما‭ ‬لا‭ ‬يلعب‭ ‬الفريق‭ ‬مع‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة،‭ ‬بالطبع‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬ضربة‭ ‬كبيرة،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬واجبي‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬حتى‭ ‬نبقى‭ ‬تنافسيين‭ ‬كما‭ ‬كنا‭ ‬لسنوات‭ ‬عديدة‮»‬،‭ ‬مكملا‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬اللاعب‭ ‬غير‭ ‬قابل‭ ‬للتعويض،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نعمل‭ ‬كفريق،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬سيحدث‮»‬‭.‬

ويطرح‭ ‬اسم‭ ‬لاعب‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬السابق‭ ‬كمرشح‭ ‬محتمل‭ ‬للفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بعد‭ ‬دوره‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬سيتي‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وقيادته‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬للظفر‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭.‬

لم‭ ‬يخسر‭ ‬رودري‭ ‬سوى‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬84‭ ‬لعبها‭ ‬مع‭ ‬سيتي‭ ‬والمنتخب‭ ‬الإسباني‭.‬


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