سان سيرو يخسر استضافة نهائي 2027

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ميلانو – (أ ف ب): أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) أن المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2027 ستُنقل بعيدًا عن سان سيرو في ميلانو بسبب عدم اليقين بشأن عمليات التجديد المحتملة للملعب العريق.
وقال الاتحاد الأوروبي إن سان سيرو خسر استضافة المباراة النهائية لأن مدينة ميلانو لا تستطيع ضمان أن الملعب والمنطقة المحيطة به «لن يتأثران بأعمال التجديد».
وأضاف «تقرر عدم منح استضافة المباراة النهائية إلى ميلانو وإعادة فتح عملية تقديم طلبات الاستضافة لاختيار مكان مناسب، ومن المتوقع اتخاذ القرار في مايو / يونيو 2025».
وكان الاتحاد الاوروبي أكد في 22 مايو الماضي عندما اختار بودابست لاستضافة المباراة النهائية لنسخة 2026، أن نهائي 2027 قد يكون من نصيب ميلانو إذا تم الانتهاء من تجديد ملعب سان سيرو.
وكان فريقا ميلان وإنتر ميلان اللذان يلعبان مبارياتهما البيتية على ملعب سان سيرو، رفضا في وقت سابق من هذا الشهر مشروعًا لتحديث وإعادة هيكلة الملعب الشهير، المملوك لمدينة ميلانو.
وقال عمدة ميلانو جوزيبي سالا إن الناديين سيكونان مستعدين لإعادة إطلاق مشروعهما الأولي لبناء ملعب جديد في المنطقة المجاورة مباشرة لملعب سان سيرو والذي تم التخلي عنه العام الماضي بعد خلافات سياسية وبيروقراطية.
ويستضيف ملعب سان سيرو في عام 2026 حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو-كورتينا. وبعد ساعات قليلة، عرض مسؤولون من مدينة مرسيليا الفرنسية استضافة نهائي 2027.
وقال نائب عمدة مرسيليا المسؤول عن الرياضة سيباستيان جبرايل في منشور على منصة «إكس»: «ولماذا لا تكون مرسيليا، في أجمل ملعب في فرنسا: فيلودروم».
وأوضح جبرايل لوسائل الإعلام المحلية: «مع رئيس البلدية بينوا بايان، سندعم ترشيح مرسيليا لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2027». واستضافت فرنسا نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الاخيرة في عام 2022، وجمع بين ليفربول الانكليزي وريال مدريد الاسباني (0-1) في ستاد فرنسا والتي طغت عليها الفوضى في الخارج بعد ترتيبات أمنية سيئة التنفيذ.
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