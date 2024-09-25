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سان سيرو يخسر استضافة نهائي 2027

9/25/2024 7:24:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ميلانو‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬ويفا‭) ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬عام‭ ‬2027‭ ‬ستُنقل‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬سان‭ ‬سيرو‭ ‬في‭ ‬ميلانو‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬اليقين‭ ‬بشأن‭ ‬عمليات‭ ‬التجديد‭ ‬المحتملة‭ ‬للملعب‭ ‬العريق‭.‬

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬إن‭ ‬سان‭ ‬سيرو‭ ‬خسر‭ ‬استضافة‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لأن‭ ‬مدينة‭ ‬ميلانو‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬ضمان‭ ‬أن‭ ‬الملعب‭ ‬والمنطقة‭ ‬المحيطة‭ ‬به‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يتأثران‭ ‬بأعمال‭ ‬التجديد‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬تقرر‭ ‬عدم‭ ‬منح‭ ‬استضافة‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬إلى‭ ‬ميلانو‭ ‬وإعادة‭ ‬فتح‭ ‬عملية‭ ‬تقديم‭ ‬طلبات‭ ‬الاستضافة‭ ‬لاختيار‭ ‬مكان‭ ‬مناسب،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬مايو‭ / ‬يونيو‭ ‬2025‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬اختار‭ ‬بودابست‭ ‬لاستضافة‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لنسخة‭ ‬2026،‭ ‬أن‭ ‬نهائي‭ ‬2027‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬ميلانو‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬تجديد‭ ‬ملعب‭ ‬سان‭ ‬سيرو‭.‬

وكان‭ ‬فريقا‭ ‬ميلان‭ ‬وإنتر‭ ‬ميلان‭ ‬اللذان‭ ‬يلعبان‭ ‬مبارياتهما‭ ‬البيتية‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬سان‭ ‬سيرو،‭ ‬رفضا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬مشروعًا‭ ‬لتحديث‭ ‬وإعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬الملعب‭ ‬الشهير،‭ ‬المملوك‭ ‬لمدينة‭ ‬ميلانو‭.‬

وقال‭ ‬عمدة‭ ‬ميلانو‭ ‬جوزيبي‭ ‬سالا‭ ‬إن‭ ‬الناديين‭ ‬سيكونان‭ ‬مستعدين‭ ‬لإعادة‭ ‬إطلاق‭ ‬مشروعهما‭ ‬الأولي‭ ‬لبناء‭ ‬ملعب‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المجاورة‭ ‬مباشرة‭ ‬لملعب‭ ‬سان‭ ‬سيرو‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬التخلي‭ ‬عنه‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬خلافات‭ ‬سياسية‭ ‬وبيروقراطية‭.‬

ويستضيف‭ ‬ملعب‭ ‬سان‭ ‬سيرو‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2026‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬الشتوية‭ ‬ميلانو‭-‬كورتينا‭. ‬وبعد‭ ‬ساعات‭ ‬قليلة،‭ ‬عرض‭ ‬مسؤولون‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬مرسيليا‭ ‬الفرنسية‭ ‬استضافة‭ ‬نهائي‭ ‬2027‭.‬

وقال‭ ‬نائب‭ ‬عمدة‭ ‬مرسيليا‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬الرياضة‭ ‬سيباستيان‭ ‬جبرايل‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭: ‬‮«‬ولماذا‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬مرسيليا،‭ ‬في‭ ‬أجمل‭ ‬ملعب‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭: ‬فيلودروم‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬جبرايل‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية‭: ‬‮«‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬البلدية‭ ‬بينوا‭ ‬بايان،‭ ‬سندعم‭ ‬ترشيح‭ ‬مرسيليا‭ ‬لاستضافة‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2027‮»‬‭. ‬واستضافت‭ ‬فرنسا‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬للمرة‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬وجمع‭ ‬بين‭ ‬ليفربول‭ ‬الانكليزي‭ ‬وريال‭ ‬مدريد‭ ‬الاسباني‭ (‬0-1‭) ‬في‭ ‬ستاد‭ ‬فرنسا‭ ‬والتي‭ ‬طغت‭ ‬عليها‭ ‬الفوضى‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬بعد‭ ‬ترتيبات‭ ‬أمنية‭ ‬سيئة‭ ‬التنفيذ‭.‬


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