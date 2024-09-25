فاران يعلن اعتزاله

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬المدافع‭ ‬الفرنسي‭ ‬رافايل‭ ‬فاران‭ ‬المتوّج‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬2018،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬اعتزاله‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬عن‭ ‬31‭ ‬عاما‭.‬

وعانى‭ ‬فاران‭ ‬لاعب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬ومانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬سابقا،‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الركبة‭ ‬بعد‭ ‬انضمامه‭ ‬إلى‭ ‬كومو‭ ‬الصاعد‭ ‬حديثا‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬النخبة‭ ‬الإيطالي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أبعده‭ ‬عن‭ ‬القائمة‭ ‬الرسمية‭ ‬للفريق‭.‬

قال‭ ‬فاران‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬إنستغرام‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬سقطت‭ ‬ونهضت‭ ‬ألف‭ ‬مرة،‭ ‬وهذه‭ ‬المرة،‭ ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬للتوقف‭ ‬واعتزال‭ ‬اللعبة‭ ‬بعد‭ ‬آخر‭ ‬مباراة‭ ‬لي‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بالفوز‭ ‬بكأس‭ ‬في‭ ‬ويمبلي‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬التتويج‭ ‬بكأس‭ ‬إنكلترا‭ ‬مع‭ ‬يونايتد‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭.‬

وأردف‭ ‬اللاعب‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬مسيرته‭ ‬مع‭ ‬رديف‭ ‬لنس‭ ‬وخاض‭ ‬موسما‭ ‬واحدا‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬2010‭-‬2011‭ ‬‮«‬أضع‭ ‬نفسي‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير،‭ ‬وأريد‭ ‬أن‭ ‬أترك‭ ‬اللعبة‭ ‬وأنا‭ ‬قوي،‭ ‬لا‭ ‬أن‭ ‬أتشبث‭ ‬بها‭ ‬فقط‭. ‬يتطلب‭ ‬الأمر‭ ‬جرعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الشجاعة‭ ‬للاستماع‭ ‬إلى‭ ‬قلبك‭ ‬وغريزتك‭. ‬الرغبة‭ ‬والاحتياجات‭ ‬شيئان‭ ‬مختلفان‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬أحببت‭ ‬القتال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬نفسي،‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬لعبت‭ ‬لها،‭ ‬بلدي،‭ ‬زملائي‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬وجمهور‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬لعبت‭ ‬له‭. ‬من‭ ‬لنس‭ ‬إلى‭ ‬مدريد‭ ‬إلى‭ ‬مانشستر،‭ ‬كما‭ ‬اللعب‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬دافعت‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬شعار‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬لدي،‭ ‬وأحببت‭ ‬كل‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬الرحلة‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬فاران‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيبقى‭ ‬مع‭ ‬كومو‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬أستخدم‭ ‬قدمي‭ ‬وواقيات‭ ‬الساق‭. ‬شيء‭ ‬أتشوق‭ ‬لمشاركته‭ ‬معكم‭ ‬قريبا‮»‬‭.‬

كان‭ ‬فاران‭ ‬قد‭ ‬أصيب‭ ‬بعد‭ ‬عشرين‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬خوضه‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬رسمية‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬كومو،‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬إيطاليا،‭ ‬بعد‭ ‬قدومه‭ ‬إلى‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬بعقد‭ ‬حر،‭ ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬لم‭ ‬يظهر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭. ‬

وأكمل‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬لدي‭ ‬أي‭ ‬ندم،‭ ‬لن‭ ‬أغير‭ ‬شيئا‭. ‬لقد‭ ‬فزت‭ ‬بأكثر‭ ‬مما‭ ‬كنت‭ ‬أحلم‭ ‬به،‭ ‬ولكن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الألقاب‭ ‬والكؤوس،‭ ‬أنا‭ ‬فخور‭ ‬بأنه‭ ‬مهما‭ ‬حدث،‭ ‬تمسكت‭ ‬بمبادئي‭ ‬في‭ ‬الصدق‭ ‬وحاولت‭ ‬أن‭ ‬أترك‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬أفضل‭ ‬مما‭ ‬وجدته‭. ‬آمل‭ ‬أنني‭ ‬جعلتكم‭ ‬جميعا‭ ‬فخورين‮»‬‭.‬

ختم‭ ‬فاران‭ ‬‮«‬أما‭ ‬الآن،‭ ‬إلى‭ ‬مشجعي‭ ‬كل‭ ‬ناد‭ ‬لعبت‭ ‬له،‭ ‬إلى‭ ‬زملائي‭ ‬في‭ ‬الفريق،‭ ‬المدربين‭ ‬والموظفين‭... ‬من‭ ‬أعماق‭ ‬قلبي،‭ ‬شكرا‭ ‬لكم‭ ‬لجعل‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬أكثر‭ ‬تميّزا‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬أحلم‭ ‬به‮»‬‭.‬