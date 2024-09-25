ألكاراس يشدّد على موقفه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بكين – (أ ف ب): شدّد الإسباني كارلوس ألكاراس المصنّف ثالثا عالميا، على موقفه المنتقد لمتطلبات روزنامة كرة المضرب المزدحمة، قائلا أمس الأربعاء إن «العديد من اللاعبين» يتفقون معه وأن «علينا أن نفعل شيئا حيال ذلك».
كان بطل فرنسا المفتوحة وويمبلدون هذا العام، انتقد الروزنامة مشيرا إلى أن الجدول المزدحم بالأحداث «سيقتلنا»، مضيفا صوته إلى العدد المتزايد من اللاعبين الذين يعبّرون عن استيائهم.
وسيشارك ابن الـ21 عاما هذا الأسبوع في دورة الصين المفتوحة، وهي الحدث الـ15 الذي يشارك فيه هذا العام.
قال ألكاراس «لقد رأيت وسمعت العديد من اللاعبين يشكون من الجدول، وكذلك من الروزنامة».
في المقابل، قلّل الإيطالي يانيك سينر المصنّف أوّل من شأن المشكلة في حديثه إلى الصحافيين في بكين.
قال سينر المتوّج ببطولة الولايات المتحدة هذا الشهر والذي حقق ثاني ألقابه الكبرى «من الواضح أن الجدول طويل جدا في هذه السنوات. لكن كلاعبين لا يزال بإمكاننا اختيار ما نريد المشاركة فيه وما لا نريد».
وردّ ألكاراس بأن «الأمر يتعلق بمشاعر مختلفة لكل شخص»، مضيفا «أتحدث عن نفسي، أن الجدول كان مزدحما جدا منذ الأسبوع الأول من يناير حتى الأسبوع الأخير من نوفمبر. علينا أن نتحدث عن هذا الأمر وأن نفعل شيئا حياله».
وضمن سياق آخر، قال ألكاراس إنه يستمتع بفكرة اللعب إلى جانب المخضرم رافايل نادال في كأس ديفيس، لكنه يأمل ألا يكون ذلك «الرقصة الأخيرة» بالنسبة إلى المتوّج بـ22 بطولة كبرى.
وتابع ألكاراس «لا أريد أن أفكّر في أن ذلك سيكون الرقصة الأخيرة له (نادال) في ملقة».
وأردف «أن أحظى بفرصة قضاء المزيد من الوقت معه خارج الملعب وداخله أيضا، سيكون رائعا لفريق إسبانيا، وأعتقد أيضا للبلد بما أننا نلعب في إسبانيا. آمل ألا تكون هذه آخر مرة له».
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