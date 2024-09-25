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ألكاراس يشدّد على موقفه

9/25/2024 7:24:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بكين‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬شدّد‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬المصنّف‭ ‬ثالثا‭ ‬عالميا،‭ ‬على‭ ‬موقفه‭ ‬المنتقد‭ ‬لمتطلبات‭ ‬روزنامة‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬المزدحمة،‭ ‬قائلا‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬‮«‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‮»‬‭ ‬يتفقون‭ ‬معه‭ ‬وأن‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نفعل‭ ‬شيئا‭ ‬حيال‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

كان‭ ‬بطل‭ ‬فرنسا‭ ‬المفتوحة‭ ‬وويمبلدون‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬انتقد‭ ‬الروزنامة‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجدول‭ ‬المزدحم‭ ‬بالأحداث‭ ‬‮«‬سيقتلنا‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬صوته‭ ‬إلى‭ ‬العدد‭ ‬المتزايد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬يعبّرون‭ ‬عن‭ ‬استيائهم‭.‬

وسيشارك‭ ‬ابن‭ ‬الـ21‭ ‬عاما‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الصين‭ ‬المفتوحة،‭ ‬وهي‭ ‬الحدث‭ ‬الـ15‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

قال‭ ‬ألكاراس‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬رأيت‭ ‬وسمعت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬يشكون‭ ‬من‭ ‬الجدول،‭ ‬وكذلك‭ ‬من‭ ‬الروزنامة‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬قلّل‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬المصنّف‭ ‬أوّل‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬المشكلة‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬إلى‭ ‬الصحافيين‭ ‬في‭ ‬بكين‭.‬

قال‭ ‬سينر‭ ‬المتوّج‭ ‬ببطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬والذي‭ ‬حقق‭ ‬ثاني‭ ‬ألقابه‭ ‬الكبرى‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬الجدول‭ ‬طويل‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬السنوات‭. ‬لكن‭ ‬كلاعبين‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬بإمكاننا‭ ‬اختيار‭ ‬ما‭ ‬نريد‭ ‬المشاركة‭ ‬فيه‭ ‬وما‭ ‬لا‭ ‬نريد‮»‬‭.‬

وردّ‭ ‬ألكاراس‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بمشاعر‭ ‬مختلفة‭ ‬لكل‭ ‬شخص‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬أتحدث‭ ‬عن‭ ‬نفسي،‭ ‬أن‭ ‬الجدول‭ ‬كان‭ ‬مزدحما‭ ‬جدا‭ ‬منذ‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬حتى‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭. ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬وأن‭ ‬نفعل‭ ‬شيئا‭ ‬حياله‮»‬‭.‬

وضمن‭ ‬سياق‭ ‬آخر،‭ ‬قال‭ ‬ألكاراس‭ ‬إنه‭ ‬يستمتع‭ ‬بفكرة‭ ‬اللعب‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المخضرم‭ ‬رافايل‭ ‬نادال‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬ديفيس،‭ ‬لكنه‭ ‬يأمل‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬الرقصة‭ ‬الأخيرة‮»‬‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المتوّج‭ ‬بـ22‭ ‬بطولة‭ ‬كبرى‭.‬

وتابع‭ ‬ألكاراس‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أفكّر‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬سيكون‭ ‬الرقصة‭ ‬الأخيرة‭ ‬له‭ (‬نادال‭) ‬في‭ ‬ملقة‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬‮«‬أن‭ ‬أحظى‭ ‬بفرصة‭ ‬قضاء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬معه‭ ‬خارج‭ ‬الملعب‭ ‬وداخله‭ ‬أيضا،‭ ‬سيكون‭ ‬رائعا‭ ‬لفريق‭ ‬إسبانيا،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أيضا‭ ‬للبلد‭ ‬بما‭ ‬أننا‭ ‬نلعب‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭. ‬آمل‭ ‬ألا‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬آخر‭ ‬مرة‭ ‬له‮»‬‭.‬

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