جونيور يعد بإعادة إدماج روسيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بودابست – (أ ف ب): وعد الإسباني خوان أنتونيو سامارانش جونيور، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، بإعادة إدماج روسيا «في اللحظة» التي ستحترم فيها القواعد مرة أخرى، وذلك إذا تم انتخابه على رأس الهيئة الدولية في مارس المقبل.
وقال المرشح لوكالة فرانس برس على هامش مؤتمر للمسؤولين الرياضيين في بودابست «في أقرب وقت ممكن، نود إعادة النظر في إعادة دمج اللجنة الأولمبية الروسية» التي تم استبعادها من اللجنة الأولمبية الدولية.
وأكد أنه «بالنسبة لي، الأمر يتعلق باستقلال وعالمية الحركة الأولمبية والتي بدونها لن تتمكن اللجنة الأولمبية الدولية من تحقيق مهمتها: توحيد الناس من مختلف الأديان والأنظمة السياسية والثقافات المختلفة، دون استبعاد جزء من العالم». وتتناقض هذه التعليقات مع المواقف المتشددة لمنافسه الرئيسي البريطاني سيباستيان كو الذي قرر على رأس الاتحاد الدولي لألعاب القوى عدم قبول الرياضيين الروس واعتبر أن استبعاد اللجنة الأولمبية الروسية هو «القرار الوحيد الممكن». ويسعى سبعة مرشحين لخلافة الألماني توماس باخ على رأس اللجنة الأولمبية الدولية في مارس المقبل، بعدما أعلن الأخير الذي يشغل منصبه منذ 2013، نيته عدم الترشح لولاية ثالثة قبل وقت قصير من نهاية دورة الألعاب الأولمبية في باريس في أغسطس الماضي قائلاً: «الأوقات الجديدة تدعو إلى قادة جدد».
ويتنافس سامارانش جونيور وكو على منصب الرئاسة مع الأمير فيصل بن الحسين، الأخ الأصغر لملك الأردن عبد الله الثاني، والزمبابوية كيرستي كوفنتري والفرنسي دافيد لابارتيان والبريطاني-السويدي يوهان إلياش والياباني موريناري واتانابي.
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