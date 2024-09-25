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جونيور يعد بإعادة إدماج روسيا

9/25/2024 7:24:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بودابست‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وعد‭ ‬الإسباني‭ ‬خوان‭ ‬أنتونيو‭ ‬سامارانش‭ ‬جونيور،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية،‭ ‬بإعادة‭ ‬إدماج‭ ‬روسيا‭ ‬‮«‬في‭ ‬اللحظة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ستحترم‭ ‬فيها‭ ‬القواعد‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬وذلك‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬انتخابه‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الهيئة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬المرشح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مؤتمر‭ ‬للمسؤولين‭ ‬الرياضيين‭ ‬في‭ ‬بودابست‭ ‬‮«‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن،‭ ‬نود‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬دمج‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الروسية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬استبعادها‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭.‬

وأكد‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬لي،‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬باستقلال‭ ‬وعالمية‭ ‬الحركة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والتي‭ ‬بدونها‭ ‬لن‭ ‬تتمكن‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬مهمتها‭: ‬توحيد‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأديان‭ ‬والأنظمة‭ ‬السياسية‭ ‬والثقافات‭ ‬المختلفة،‭ ‬دون‭ ‬استبعاد‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬وتتناقض‭ ‬هذه‭ ‬التعليقات‭ ‬مع‭ ‬المواقف‭ ‬المتشددة‭ ‬لمنافسه‭ ‬الرئيسي‭ ‬البريطاني‭ ‬سيباستيان‭ ‬كو‭ ‬الذي‭ ‬قرر‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬عدم‭ ‬قبول‭ ‬الرياضيين‭ ‬الروس‭ ‬واعتبر‭ ‬أن‭ ‬استبعاد‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الروسية‭ ‬هو‭ ‬‮«‬القرار‭ ‬الوحيد‭ ‬الممكن‮»‬‭. ‬ويسعى‭ ‬سبعة‭ ‬مرشحين‭ ‬لخلافة‭ ‬الألماني‭ ‬توماس‭ ‬باخ‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬المقبل،‭ ‬بعدما‭ ‬أعلن‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬يشغل‭ ‬منصبه‭ ‬منذ‭ ‬2013،‭ ‬نيته‭ ‬عدم‭ ‬الترشح‭ ‬لولاية‭ ‬ثالثة‭ ‬قبل‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬الأوقات‭ ‬الجديدة‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬قادة‭ ‬جدد‮»‬‭.‬

ويتنافس‭ ‬سامارانش‭ ‬جونيور‭ ‬وكو‭ ‬على‭ ‬منصب‭ ‬الرئاسة‭ ‬مع‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬الحسين،‭ ‬الأخ‭ ‬الأصغر‭ ‬لملك‭ ‬الأردن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني،‭ ‬والزمبابوية‭ ‬كيرستي‭ ‬كوفنتري‭ ‬والفرنسي‭ ‬دافيد‭ ‬لابارتيان‭ ‬والبريطاني‭-‬السويدي‭ ‬يوهان‭ ‬إلياش‭ ‬والياباني‭ ‬موريناري‭ ‬واتانابي‭.‬

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