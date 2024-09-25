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أوساكا تتذوق طعم فوزها الأول

9/25/2024 7:24:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بكين‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تذوّقت‭ ‬اليابانية‭ ‬ناومي‭ ‬أوساكا‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬طعم‭ ‬فوزها‭ ‬الأول‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربها‭ ‬الجديد‭ ‬الفرنسي‭ ‬باتريك‭ ‬موراتوغلو‭ ‬عندما‭ ‬تغلبت‭ ‬على‭ ‬الإيطالية‭ ‬لوتشيا‭ ‬برونزيتي‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬2،‭ ‬وبلغت‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬لدورة‭ ‬بكين‭ ‬للألف‭.‬

وانفصلت‭ ‬اللاعبة‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬26‭ ‬عاما‭ ‬عن‭ ‬مدربها‭ ‬البلجيكي‭ ‬فيم‭ ‬فيسيت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬بسبب‭ ‬النتائج‭ ‬المخيبة‭ ‬وتعاقدت‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬للنجمة‭ ‬الأمريكية‭ ‬سيرينا‭ ‬وليامس‭.‬

واختارت‭ ‬أوساكا‭ ‬المدرب‭ ‬موراتوغلو‭ ‬الفائز‭ ‬بعشرة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬مع‭ ‬سيرينا،‭ ‬لمساعدتها‭ ‬على‭ ‬استعادة‭ ‬أفضل‭ ‬مستوياتها‭.‬

وقالت‭ ‬عقب‭ ‬تأهلها‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬للدورة‭ ‬الصينية‭ ‬‮«‬تعجبني‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬يدرب‭ ‬بها،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬سيكون‭ ‬مثيرا‭ ‬للاهتمام‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬المصنفة‭ ‬الأولى‭ ‬عالميا‭ ‬سابقا‭ ‬والـ73‭ ‬حاليا‭ ‬والتي‭ ‬عادت‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬إجازة‭ ‬أمومة‭: ‬‮«‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬باتريك‭ ‬هو‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬لديه‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬أحتاج‭ ‬إليها‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬الفائزة‭ ‬بأربع‭ ‬بطولات‭ ‬غراند‭ ‬سلام‭ (‬بطولة‭ ‬أمريكا‭ ‬المفتوحة‭ ‬2018‭ ‬و2020،‭ ‬وأستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬2019‭ ‬و2021‭): ‬‮«‬أشعر‭ ‬أنني‭ ‬بحاجة‭ ‬حقًا‭ ‬إلى‭ ‬التعلم‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬من‭ ‬مسيرتي‮»‬‭.‬

واعترفت‭ ‬أوساكا،‭ ‬الفائزة‭ ‬بدورة‭ ‬بكين‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬دائما‭ ‬متوترة‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‮»‬‭ ‬بحضور‭ ‬موراتوغلو،‭ ‬خاصة‭ ‬بسبب‭ ‬ارتباطه‭ ‬الطويل‭ ‬والناجح‭ ‬مع‭ ‬الأسطورة‭ ‬وليامس‭.‬

وقالت‭ ‬‮«‬أنظر‭ ‬إلى‭ ‬قدمي‭ ‬عندما‭ ‬ينظر‭ ‬إلي،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أنني‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬قضاء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬معه‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنها‭ ‬تشعر‭ ‬‮«‬بارتياح‭ ‬أكبر‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الأيام‮»‬‭ ‬مع‭ ‬مدربها‭ ‬الجديد‭.‬

وتلتقي‭ ‬أوساكا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭ ‬مع‭ ‬الكازاخستانية‭ ‬يوليا‭ ‬بوتينتسيفا‭ ‬الـ32‭.‬

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