فريق الغرافة لليد يواجه القادسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الكويت – (قنا): يلتقي الغرافة القطري مع القادسية الكويتي، اليوم الخميس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، في ختام البطولة العربية التاسعة والثلاثين للأندية أبطال الدوري والكأس للرجال لكرة اليد المقامة حاليا في الكويت.
ويتطلع الغرافة إلى تحقيق الفوز من أجل حصد الميدالية البرونزية والتواجد على منصة التتويج بعد أن فقد فرصته في اللعب على كأس البطولة إثر خسارته أمام السالمية الكويتي (27 - 31) في الدور نصف النهائي.
وكان الغرافة قد تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على الكرخ العراقي (28 - 22) في الدور ربع النهائي.
وتصدر الغرافة المجموعة الثانية في دور المجموعات محققا ثلاثة انتصارات على القادسية الكويتي (24 - 22)، وعلى مليحة الإماراتي (30 - 22)، وعلى الحشد العراقي (37 - 29)، مقابل خسارة وحيدة كانت أمام البنك الأهلي المصري (27 - 29) .
ومن جهته، يخوض الأهلي القطري، اليوم، لقاء تحديد المركزين السابع والثامن أمام الكرخ العراقي، على أن تجمع المباراة النهائية للبطولة الكويت والسالمية الكويتيين.
وكان الكويت الكويتي قد أحرز لقب النسخة الأخيرة للبطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس للرجال لكرة اليد التي أقيمت في السعودية العام الماضي بعد فوزه في المباراة النهائية على الزمالك المصري
(31 -30 ).
يشار إلى أن الريان القطري توج بلقب النسخة الحادية والعشرين من البطولة التي أقيمت في الشارقة عام 2000، كما أحرز الغرافة لقب النسخة الخامسة والثلاثين التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان عام 2019 .
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