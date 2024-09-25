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فريق الغرافة لليد يواجه القادسية

9/25/2024 7:24:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭ ‬الكويت‭ ‬ ‭ (‬قنا‭): ‬يلتقي‭ ‬الغرافة‭ ‬القطري‭ ‬مع‭ ‬القادسية‭ ‬الكويتي،‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تحديد‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع،‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬التاسعة‭ ‬والثلاثين‭ ‬للأندية‭ ‬أبطال‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس‭ ‬للرجال‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬المقامة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬الكويت‭.‬

ويتطلع‭ ‬الغرافة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حصد‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬والتواجد‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فقد‭ ‬فرصته‭ ‬في‭ ‬اللعب‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬البطولة‭ ‬إثر‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬السالمية‭ ‬الكويتي‭ (‬27‭ - ‬31‭) ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

وكان‭ ‬الغرافة‭ ‬قد‭ ‬تأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الكرخ‭ ‬العراقي‭ (‬28‭ - ‬22‭) ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭.‬

وتصدر‭ ‬الغرافة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬محققا‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬على‭ ‬القادسية‭ ‬الكويتي‭ (‬24‭ - ‬22‭)‬،‭ ‬وعلى‭ ‬مليحة‭ ‬الإماراتي‭ (‬30‭ - ‬22‭)‬،‭ ‬وعلى‭ ‬الحشد‭ ‬العراقي‭ (‬37‭ - ‬29‭)‬،‭ ‬مقابل‭ ‬خسارة‭ ‬وحيدة‭ ‬كانت‭ ‬أمام‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ (‬27‭ - ‬29‭) .‬

ومن‭ ‬جهته،‭ ‬يخوض‭ ‬الأهلي‭ ‬القطري،‭ ‬اليوم،‭ ‬لقاء‭ ‬تحديد‭ ‬المركزين‭ ‬السابع‭ ‬والثامن‭ ‬أمام‭ ‬الكرخ‭ ‬العراقي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تجمع‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للبطولة‭ ‬الكويت‭ ‬والسالمية‭ ‬الكويتيين‭.‬

وكان‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬قد‭ ‬أحرز‭ ‬لقب‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬للبطولة‭ ‬العربية‭ ‬للأندية‭ ‬أبطال‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس‭ ‬للرجال‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬الزمالك‭ ‬المصري‭
(‬31‭ -‬30‭ ).‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الريان‭ ‬القطري‭ ‬توج‭ ‬بلقب‭ ‬النسخة‭ ‬الحادية‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬الشارقة‭ ‬عام‭ ‬2000،‭ ‬كما‭ ‬أحرز‭ ‬الغرافة‭ ‬لقب‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬والثلاثين‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمان‭ ‬عام‭ ‬2019‭ .‬

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