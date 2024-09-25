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أسبوع باريس للموضة ديور تستكمل ملابس الأولمبياد وسان لوران تعود إلى الثمانينيات

9/25/2024 7:22:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استكملت دار «ديور» إطلالتها الأولمبية من خلال تشكيلة ملابس رياضية لربيع سنة 2025 وصيفها، عرضتها ضمن أسبوع باريس للموضة، فيما أعادت «سان لوران» العاصمة الفرنسية إلى عام 1985.
وارتدت العارضات أزياء أنيقة مصنوعة من أقمشة ثمينة مستوحاة من تصاميم «سان لوران» في ثمانينيات القرن العشرين، ووضعن النظارات المربعة التي اشتهرت بها الدار.
وأوضح المصمم أنتوني فاكاريلو في مذكرته أن «الإتقان يتعايش مع الغريزة» في هذه الإطلالة.
وطغت على الأزياء بدلات فضفاضة باللونين الرمادي والبيج مع ربطة عنق رجالية، وسترة من الجلد ذي اللون الجملي، وهي القطعة الرئيسية للدار.
وأقيم عرض الأزياء استثنائيا في المقر الرئيسي لدار الأزياء في شارع بيلشاس، بحضور عدد من النجوم في مقدمهم ليني كرافيتز وبياتريس دالي وكاثرين دونوف وكيت موس وشارلوت غينزبور وكارلا بروني أما تشكيلة «ديور»، فعنوانها توفير الراحة للمرأة.
وكان العرض بمنزلة تحية لفستان «لامازون» الذي صممه كريستيان ديور عام 1951 ويعكس الشخصية الأسطورية للمرأة القوية.

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