أسبوع باريس للموضة ديور تستكمل ملابس الأولمبياد وسان لوران تعود إلى الثمانينيات

(MENAFN
- Al-Anbaa)
استكملت دار «ديور» إطلالتها الأولمبية من خلال تشكيلة ملابس رياضية
لربيع سنة 2025 وصيفها، عرضتها ضمن أسبوع باريس للموضة، فيما أعادت «سان لوران» العاصمة الفرنسية إلى عام 1985.
وارتدت العارضات أزياء أنيقة مصنوعة من أقمشة ثمينة مستوحاة من تصاميم «سان لوران» في ثمانينيات القرن العشرين، ووضعن النظارات المربعة التي اشتهرت بها الدار.
وأوضح المصمم أنتوني فاكاريلو في مذكرته أن «الإتقان يتعايش مع الغريزة» في هذه الإطلالة.
وطغت على الأزياء بدلات فضفاضة باللونين الرمادي والبيج مع ربطة عنق رجالية، وسترة من الجلد ذي اللون الجملي، وهي القطعة الرئيسية للدار.
وأقيم عرض الأزياء استثنائيا في المقر الرئيسي لدار الأزياء في شارع بيلشاس، بحضور عدد من النجوم في مقدمهم ليني كرافيتز وبياتريس دالي وكاثرين دونوف وكيت موس وشارلوت غينزبور وكارلا بروني أما تشكيلة «ديور»، فعنوانها توفير الراحة للمرأة.
وكان العرض بمنزلة تحية لفستان «لامازون» الذي صممه كريستيان ديور عام 1951 ويعكس الشخصية الأسطورية للمرأة القوية.
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