غوغل تشتكي مايكروسوفت أمام الاتحاد الأوروبي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
قدمت «غوغل» شكوى أمام المفوضية الأوروبية على مجموعة «مايكروسوفت» التي تتهمها بممارسات غير تنافسية عبر دفع عملائها إلى استخدام «أزور» Azure منصتها السحابية على حساب المنافسين. وقال أميت زافيري المدير العام ونائب رئيس منصة google
Cloud خلال مؤتمر صحافي إن هذا الإجراء هو «السبيل الوحيد لإنهاء هيمنة مايكروسوفت وإعطاء خيارات للعملاء وضمان شروط عادلة للمنافسين في الأسواق». وقالت غوغل في بيان إن «شروط ترخيص برامج مايكروسوفت تمنع المنظمات الأوروبية من نقل
أعباء عملها الحالية من Azure إلى السحابات المنافسة».
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