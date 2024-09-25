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غوغل تشتكي مايكروسوفت أمام الاتحاد الأوروبي

9/25/2024 7:22:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قدمت «غوغل» شكوى أمام المفوضية الأوروبية على مجموعة «مايكروسوفت» التي تتهمها بممارسات غير تنافسية عبر دفع عملائها إلى استخدام «أزور» Azure منصتها السحابية على حساب المنافسين. وقال أميت زافيري المدير العام ونائب رئيس منصة google Cloud خلال مؤتمر صحافي إن هذا الإجراء هو «السبيل الوحيد لإنهاء هيمنة مايكروسوفت وإعطاء خيارات للعملاء وضمان شروط عادلة للمنافسين في الأسواق». وقالت غوغل في بيان إن «شروط ترخيص برامج مايكروسوفت تمنع المنظمات الأوروبية من نقل أعباء عملها الحالية من Azure إلى السحابات المنافسة».

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