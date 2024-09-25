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بالفيديو سقوط 14 تاجر سموم بـ 20 كيلو مخدرات و13 500حبة مهدئة وخمور وحصيلة بيع

9/25/2024 7:22:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط (14) متهما في (10) قضايا، وبحوزتهم نحو (20) كيلو من المواد المخدرة المتنوعة (كيميكال - شبو - حشيش - ماريغوانا - هيروين - أفيون) ونحو (13.500) حبة من المؤثرات العقلية و(150) زجاجة خمر ومبالغ مالية حصيلة البيع. وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتمت إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص، وذلك لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
هذا، وأكدت وزارة الداخلية ان ضبط تجار السموم المخدرة يأتي استمرارا للجهود الحثيثة في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعقب مروجيها ومهربيها، ومواصلة العمليات الأمنية المكثفة لاستهداف شبكات التهريب والترويج في مختلف المناطق.

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