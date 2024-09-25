بالفيديو سقوط 14 تاجر سموم بـ 20 كيلو مخدرات و13 500حبة مهدئة وخمور وحصيلة بيع

(MENAFN
- Al-Anbaa)
تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط (14) متهما في (10) قضايا، وبحوزتهم نحو (20) كيلو من المواد المخدرة المتنوعة (كيميكال - شبو - حشيش - ماريغوانا - هيروين - أفيون) ونحو (13.500) حبة من المؤثرات العقلية و(150) زجاجة خمر ومبالغ مالية حصيلة البيع. وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتمت إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص، وذلك لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
هذا، وأكدت وزارة الداخلية ان ضبط تجار السموم المخدرة يأتي استمرارا للجهود الحثيثة في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعقب مروجيها ومهربيها، ومواصلة العمليات الأمنية المكثفة لاستهداف شبكات التهريب والترويج في مختلف المناطق.
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