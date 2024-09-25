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الجلاهمة هذي سالفة انسحاب طارق العلي من المسرحية

9/25/2024 7:22:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشار جاسم الكندري
بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه في مسرحية «صنع في الكويت» يستعد المؤلف جاسم الجلاهمة لإنتاج وتأليف مسرحيته الجديدة «بينوكيو» وهي من إنتاج شركته «توقيذر»، وإخراج: يوسف البغلي، بطولة نخبة كبيرة من النجوم على رأسهم النجمة سحر حسين والنجم خالد بن حسين، ويشاركهما البطولة كل من: ليالي دهراب وأحمد بن حسين وروان العلي وطلال باسم وشملان العميري وعبدالله الخضر وجاسم ذياب وعبدالعزيز العنزي وعبدالرحمن الخراز وعبدالله وليد.
«الأنباء» هاتفت الجلاهمة، حيث قال عن «بينوكيو»: «هي مسرحية مكس بين المسرح القديم اللي تربينا عليه واللي نحبه، وبين المسرح الحالي الاستعراضي الغنائي، وفيها أحداث ورسائل حديثة تتحدث مع الطفل مباشرة، خصوصا في الزمن الحالي مع التطور والزمن اللي عايشين فيه، والرسالة هي خوف الأهل وحرصهم على الأبناء وكذلك رسالة مبطنة لأولياء الأمور أن الخوف الزايد غلط، بالإضافة إلى الاستعراض والأغاني والأزياء والديكور وكأنك تشاهد فيلما سينمائيا استعراضيا واحنا صارفين على الإنتاج حيل وعلى الديكور والأزياء والأغاني وهالشي الجمهور راح يحس فيه لما يشوفه».
وعن انسحاب الفنان د.طارق العلي من المسرحية، يقول الجلاهمة: «طارق ما انسحب وكان حاب المشاركة وايد خصوصا بمسرح الطفل، لكن صادف أن لديه العديد من العروض المسرحية بالسعودية بنفس توقيت مسرحية بينوكيو، وتم ترشيح الفنان خالد بن حسين».
أما عن عروض مسرحية «صنع في الكويت»، فقال: «عروضها مستمرة في اكثر من دولة وأكثر من منطقة في الخليج، ولله الحمد، والخطة أن تستمر لغاية ما قبل العيد المقبل حتى تكمل سنة كاملة بالعروض، وهذا الشيء يحدث لأول مرة في الكويت ولله الحمد».

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