الجلاهمة هذي سالفة انسحاب طارق العلي من المسرحية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بشار جاسم الكندري
بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه في مسرحية «صنع في الكويت» يستعد المؤلف جاسم الجلاهمة لإنتاج وتأليف مسرحيته الجديدة «بينوكيو» وهي من إنتاج شركته «توقيذر»، وإخراج: يوسف البغلي، بطولة نخبة كبيرة من النجوم على رأسهم النجمة سحر حسين والنجم خالد بن حسين، ويشاركهما البطولة كل من: ليالي دهراب وأحمد بن حسين وروان العلي وطلال باسم وشملان العميري وعبدالله الخضر وجاسم ذياب وعبدالعزيز العنزي وعبدالرحمن الخراز وعبدالله وليد.
«الأنباء» هاتفت الجلاهمة، حيث قال عن «بينوكيو»: «هي مسرحية مكس بين المسرح القديم اللي تربينا عليه واللي نحبه، وبين المسرح الحالي الاستعراضي الغنائي، وفيها أحداث ورسائل حديثة تتحدث مع الطفل مباشرة، خصوصا في الزمن الحالي مع التطور والزمن اللي عايشين فيه، والرسالة هي خوف الأهل وحرصهم على الأبناء وكذلك رسالة مبطنة لأولياء الأمور أن الخوف الزايد غلط، بالإضافة إلى الاستعراض والأغاني والأزياء والديكور وكأنك تشاهد فيلما سينمائيا استعراضيا واحنا صارفين على الإنتاج حيل وعلى الديكور والأزياء والأغاني وهالشي الجمهور راح يحس فيه لما يشوفه».
وعن انسحاب الفنان د.طارق العلي من المسرحية، يقول الجلاهمة: «طارق ما انسحب وكان حاب المشاركة وايد خصوصا بمسرح الطفل، لكن صادف أن لديه العديد من العروض المسرحية بالسعودية بنفس توقيت مسرحية بينوكيو، وتم ترشيح الفنان خالد بن حسين».
أما عن عروض مسرحية «صنع في الكويت»، فقال: «عروضها مستمرة في اكثر من دولة وأكثر من منطقة في الخليج، ولله الحمد، والخطة أن تستمر لغاية ما قبل العيد المقبل حتى تكمل سنة كاملة بالعروض، وهذا الشيء يحدث لأول مرة في الكويت ولله الحمد».
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