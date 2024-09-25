أيام الرصاص أول فيلم سوري يعرض داخل السعودية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
دمشق - هدى العبود
عمد الفنان
أيمن زيدان إلى تقديم أعمال تحمل في معانيها الكثير، آخرها فيلمه الروائي الثالث «أيام الرصاص» الذي يناقش العديد من القضايا المهمة في المجتمع السوري. والفيلم في تاريخ السينما السورية يعرض داخل صالات السينما بالمملكة العربية السعودية، وتدور أحداثه حول رجل متقاعد عمل رئيسا لواحدة من القطاعات الأمنية في فترة من فترات حياته قبل أن يتقاعد ويعود إلى الحياة المدنية، ويبدأ رحلة اكتشاف محيطه من جديد، ليدرك أنه خسر قيمته التي ألفها أثناء عمله السابق، ويبدأ رحلة السعي للبحث عن استعادة تلك القيمة من جديد.
ويعد «أيام الرصاص» التجربة الإخراجية الثالثة لأيمن زيدان في السينما، حيث قدم فيلمين روائيين سابقين ناقش خلالهما حياة المجتمع السوري خلال فترة الحرب ومنعكساتها، هما «أمينة» الذي حقق جائزة أحسن إخراج في مهرجان مكناس السينمائي للفيلم العربي، و«غيوم داكنة» وحصد الفيلم جائزة القدس للإنجاز الفني في مهرجان الإسكندرية، كما اعتلى زيدان بأعماله السينمائية منصات التتويج في أماكن للأخرى.
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