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أيام الرصاص أول فيلم سوري يعرض داخل السعودية

9/25/2024 7:22:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دمشق - هدى العبود
عمد الفنان أيمن زيدان إلى تقديم أعمال تحمل في معانيها الكثير، آخرها فيلمه الروائي الثالث «أيام الرصاص» الذي يناقش العديد من القضايا المهمة في المجتمع السوري. والفيلم في تاريخ السينما السورية يعرض داخل صالات السينما بالمملكة العربية السعودية، وتدور أحداثه حول رجل متقاعد عمل رئيسا لواحدة من القطاعات الأمنية في فترة من فترات حياته قبل أن يتقاعد ويعود إلى الحياة المدنية، ويبدأ رحلة اكتشاف محيطه من جديد، ليدرك أنه خسر قيمته التي ألفها أثناء عمله السابق، ويبدأ رحلة السعي للبحث عن استعادة تلك القيمة من جديد.
ويعد «أيام الرصاص» التجربة الإخراجية الثالثة لأيمن زيدان في السينما، حيث قدم فيلمين روائيين سابقين ناقش خلالهما حياة المجتمع السوري خلال فترة الحرب ومنعكساتها، هما «أمينة» الذي حقق جائزة أحسن إخراج في مهرجان مكناس السينمائي للفيلم العربي، و«غيوم داكنة» وحصد الفيلم جائزة القدس للإنجاز الفني في مهرجان الإسكندرية، كما اعتلى زيدان بأعماله السينمائية منصات التتويج في أماكن للأخرى.

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