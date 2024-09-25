نرمين الحوطي الجدر عمل متجانس والمسرح العماني في تقدم وازدهار

(MENAFN
- Al-Anbaa)
مفرح الشمري
أثنت الأستاذ المشارك في قسم النقد والأدب المسرحي بالمعهد العالي للفنون المسرحية د.نرمين الحوطي، على تطور المسرح العماني في جميع عناصره، مؤكدة أن هذا يدل على أن هناك مسؤولين يهتمون بتطوير المسرح في سلطنة عُمان التي تملك طاقات شبابية في جميع عناصر العرض المسرحي، وهذا ما لاحظته من خلال مشاركتها عام 2017 حيث شاركت في ندوات تطبيق مهرجان صحار المسرحي، وحاليا تشارك في الندوات التطبيقية لمهرجان المسرح العماني الثامن الذي عاد بعد غياب.
وأضافت الحوطي خلال تعقيبها على العرض المسرحي «الجُدر» لفرقة مسرح لبان من تأليف وإخراج أحمد الزدجالي: إن المسرح العُماني في تقدم وازدهار، وهذا مؤشر يسعدنا أن المسرح الخليجي في جميع دولنا يقدم عروضا مميزة تحمل بين طياتها العديد من المعاني الرمزية والأبعاد النفسية مثل ما شعرت به وأنا أتابع عرض «الجُدر» وفريق عمله المميز الذين استطاعوا أن يقدموا لنا عرضا متجانسا بشكل كبير بقيادة مخرج متمكن من أدواته، والدليل أنني عندما قرأت النص استغربت كيف سيشكل المخرج مشهد الشجرة على المسرح، وكانت الإجابة حاضرة بتحول الجوقة إلى شجرة، مما يعني أننا أمام فريق عمل متجانس لأبعد الحدود.
ووجهت د.نرمين الحوطي الشكر الى وزارة الثقافة على تنظيم المهرجان، شاكرة وكيل وزارة الثقافة في سلطنة عُمان الشقيقة سعيد بن سلطان بن يعرب البوسعيدي على الدعوة للمشاركة في الندوات التطبيقية، متمنية كل التوفيق والنجاح لجميع المشاركين في هذه الدورة الاستثنائية لمهرجان المسرح العماني.
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