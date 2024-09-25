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نرمين الحوطي الجدر عمل متجانس والمسرح العماني في تقدم وازدهار

9/25/2024 7:22:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
أثنت الأستاذ المشارك في قسم النقد والأدب المسرحي بالمعهد العالي للفنون المسرحية د.نرمين الحوطي، على تطور المسرح العماني في جميع عناصره، مؤكدة أن هذا يدل على أن هناك مسؤولين يهتمون بتطوير المسرح في سلطنة عُمان التي تملك طاقات شبابية في جميع عناصر العرض المسرحي، وهذا ما لاحظته من خلال مشاركتها عام 2017 حيث شاركت في ندوات تطبيق مهرجان صحار المسرحي، وحاليا تشارك في الندوات التطبيقية لمهرجان المسرح العماني الثامن الذي عاد بعد غياب.
وأضافت الحوطي خلال تعقيبها على العرض المسرحي «الجُدر» لفرقة مسرح لبان من تأليف وإخراج أحمد الزدجالي: إن المسرح العُماني في تقدم وازدهار، وهذا مؤشر يسعدنا أن المسرح الخليجي في جميع دولنا يقدم عروضا مميزة تحمل بين طياتها العديد من المعاني الرمزية والأبعاد النفسية مثل ما شعرت به وأنا أتابع عرض «الجُدر» وفريق عمله المميز الذين استطاعوا أن يقدموا لنا عرضا متجانسا بشكل كبير بقيادة مخرج متمكن من أدواته، والدليل أنني عندما قرأت النص استغربت كيف سيشكل المخرج مشهد الشجرة على المسرح، وكانت الإجابة حاضرة بتحول الجوقة إلى شجرة، مما يعني أننا أمام فريق عمل متجانس لأبعد الحدود.
ووجهت د.نرمين الحوطي الشكر الى وزارة الثقافة على تنظيم المهرجان، شاكرة وكيل وزارة الثقافة في سلطنة عُمان الشقيقة سعيد بن سلطان بن يعرب البوسعيدي على الدعوة للمشاركة في الندوات التطبيقية، متمنية كل التوفيق والنجاح لجميع المشاركين في هذه الدورة الاستثنائية لمهرجان المسرح العماني.

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