جولدمان ساكس خام برنت قد يرتفع إلى 77 دولارا بالربع الرابع من عام 2024

(MENAFN
- Al-Anbaa)
توقع بنك غولدمان ساكس
أن تشهد أسعار خام برنت بعض الارتفاع في الربع الرابع من عام ٢٠٢٤، حيث من المحتمل أن تصل إلى 77 دولارا للبرميل.
وتستند توقعات البنك إلى عدة عوامل رئيسية، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة مؤخرا من قبل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والبيانات الاقتصادية الأميركية القوية. بالإضافة إلى ذلك، فإن إعصار هيلين يذكر الأسواق بأن الأعاصير لا تزال لديها القدرة على تعطيل إمدادات النفط.
وذكر غولدمان ساكس في مذكرة أنه يتوقع تراجع المعروض العالمي بمقدار 500 ألف برميل يوميا، مع انخفاض الإنتاج في مناطق النفط الصخري في كندا وروسيا والولايات المتحدة.
بينما يتوقع البنك اتجاه الطلب العالمي نحو الارتفاع خاصة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والصين، مع احتمالية تخفيف السياسة النقدية الصينية بصورة أكبر.
ووفقا لتقديرات البنك للعرض والطلب، فخلال الـ 90 يوما الماضية كان الطلب أعلى بنحو 700 ألف برميل يوميا في المتوسط.
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