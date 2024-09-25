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جولدمان ساكس خام برنت قد يرتفع إلى 77 دولارا بالربع الرابع من عام 2024

9/25/2024 7:22:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقع بنك غولدمان ساكس أن تشهد أسعار خام برنت بعض الارتفاع في الربع الرابع من عام ٢٠٢٤، حيث من المحتمل أن تصل إلى 77 دولارا للبرميل.
وتستند توقعات البنك إلى عدة عوامل رئيسية، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة مؤخرا من قبل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والبيانات الاقتصادية الأميركية القوية. بالإضافة إلى ذلك، فإن إعصار هيلين يذكر الأسواق بأن الأعاصير لا تزال لديها القدرة على تعطيل إمدادات النفط.
وذكر غولدمان ساكس في مذكرة أنه يتوقع تراجع المعروض العالمي بمقدار 500 ألف برميل يوميا، مع انخفاض الإنتاج في مناطق النفط الصخري في كندا وروسيا والولايات المتحدة.
بينما يتوقع البنك اتجاه الطلب العالمي نحو الارتفاع خاصة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والصين، مع احتمالية تخفيف السياسة النقدية الصينية بصورة أكبر.
ووفقا لتقديرات البنك للعرض والطلب، فخلال الـ 90 يوما الماضية كان الطلب أعلى بنحو 700 ألف برميل يوميا في المتوسط.

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