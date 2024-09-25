2 23 مليار دينار دخل استثمارات الكويت الخارجية في 3 أشهر



التنويع في الاستثمارات الخارجية يحقق للكويت استقراراً مالياً خلال 2024.. بفضل إستراتيجيات متوازنة

«هيئة الاستثمار» تحافظ على تدفقات نقدية قوية.. واستثمارات المحفظة المالية تحقق 1.3 مليار دينار

انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت بنسبة 76% على أساس ربعي ليبلغ 39.6 مليون دينار القيمة الصافية لتدفقات الحساب المالي تبلغ 3.79 مليارات دينار.. بنهاية الربع الأول من 2024



أحمد مغربي

حققت الكويت أداء جيدا لإيرادات الاستثمار في الخارج خلال الربع الأول من 2024، من خلال تحقيق 2.23 مليار دينار دخلا في الاستثمارات بنهاية مارس 2024، مقارنة بدخل استثمارات بلغ 2.27 مليار دينار خلال الربع الأول من 2023، وبانخفاض طفيف بلغ 1.7%، وبالمقارنة على أساس ربعي فقد انخفض دخل الاستثمارات بنحو 6.3% خلال الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من 2023 والذي سجل فيه الدخل مبلغ 2.38 مليار دينار.

ووفقا للبيانات المالية الرسمية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، والتي اطلعت عليها «الأنباء»، يعكس بند «دخل الاستثمار» - وهو جزء من ميزان مدفوعات الكويت - التدفقات العائدة من رأس المال المستثمر في الخارج. هذا الأداء القوي يعزى إلى عدة عوامل، أبرزها الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، الذي عزز عائدات الودائع المصرفية وسندات الخزانة قصيرة الأجل، ما ساهم في زيادة إيرادات استثمارات المحافظ، كما أن إيرادات الاستثمار المباشر في الخارج لعبت دورا محوريا في الحفاظ على مستوى جيد من العائدات رغم التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في الأسواق العالمية.

ويعتبر حجم إيرادات الاستثمار كبيرا نظرا لإمكانية تكونه في الغالب من عائدات الحكومة على استثماراتها الضخمة في الخارج، والتي تديرها الهيئة العامة للاستثمار، ويساوي إجمالي إيرادات الاستثمار نحو نصف الإيرادات التي تحققها الدولة من صادراتها النفطية، ويلاحظ أن هذه الإيرادات التي يعاد استثمارها من قبل الهيئة العامة للاستثمار غير مدرجة ضمن حسابات الميزانية الرئيسية للحكومة.

وأظهرت بيانات بند «دخل الاستثمار» الذي يضم الاستثمار المباشر واستثمارات المحفظة المالية واستثمارات أخرى، أن دخل الاستثمار في 2024 حقق نحو 2.23 مليار دينار، وتنقسم مداخيل الاستثمار الكويتي بالخارج بحسب طبيعة الاستثمار إلى 3 أنواع رئيسية تفصيلها كالتالي:

1 - الاستثمار المباشر: جاء بعائد بلغت قيمته 503.4 ملايين دينار، ومسجلا انخفاضا على أساس ربع سنوي بنحو 4.8%، مقارنة باستثمار مباشر خلال الربع الأخير من 2023 بلغ مستوى 529.1 مليون دينار، ويتركز ذلك الاستثمار في الحصص والملكية المباشرة في الشركات والمصانع بكل القطاعات الاقتصادية.

2 - استثمارات المحفظة المالية: جاءت بعائد وصل إلى ما قيمته نحو 1.3 مليار دينار، وذلك بنمو قياسي بلغ 4.8% على أساس ربع سنوي، ونمو بلغ 13% على أساس سنوي، وبلغ عائد استثمارات المحفظة المالية في الربع الرابع من العام الماضي نحو 1.25 مليار دينار، وفي الربع الأول من 2023 نحو 1.15 مليار دينار، ويتركز الاستثمار بالمحفظة المالية تحديدا في السندات والأسهم.

3 - استثمارات أخرى: جاءت بعائد تبلغ قيمته نحو 739.2 مليون دينار بنهاية الربع الأول من 2024، مقارنة بـ 795.4 مليون دينار خلال الربع الرابع من 2023، أي بانخفاض بلغ 7%، وتمثل تلك القيمة باقي الاستثمارات غير المباشرة من الشراكات والمساهمة بمشروعات والاستثمارات غير المالية.

4 - الأصول الاحتياطية: بلغت بنهاية الربع الاول من 2024 مستوى 180.6 مليون دينار.

وعلى الجانب الآخر من ميزان المدفوعات، بلغت القيمة الصافية لتدفقات الحساب المالي 3.79 مليارات دينار بنهاية الربع الأول من 2024، مقابل 4.11 مليارات دينار خلال الربع الأخير من 2023، ويعزى هذا الانخفاض البالغ 17.2% بصفة رئيسية إلى تقليص الاستثمارات المباشرة في الأوراق المالية في الخارج.

وفي الوقت ذاته، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت بنسبة كبيرة بلغت 76% خلال الربع الأول من 2024 ليسجل 39.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 165.6 مليون دينار خلال الربع الرابع من 2023، وعلى أساس سنوي فقد انخفض بشكل كبير عندما بلغ في الربع الأول من 2023 بما قيمته 286.3 مليون دينار وبتراجع بلغ 86.1%.

إستراتيجية مدروسة

وإجمالا، تظهر البيانات أن ارتفاعات أسعار الفائدة الأميركية قبل قرار تخفيضها في اجتماع 18 الجاري، كان له تأثير مباشر على أداء الاستثمارات الكويتية في الخارج خلال الربع الأول من العام الحالي، لاسيما استثمارات المحفظة المالية والودائع، مع ارتفاع أسعار الفائدة، زادت العوائد على الأصول ذات الفوائد الثابتة، مثل السندات وسندات الخزانة قصيرة الأجل، ما عزز بشكل ملحوظ إيرادات الاستثمارات الكويتية، وهذا يعكس استراتيجية مدروسة للاستفادة من الأوضاع الاقتصادية العالمية في تحسين العوائد على الأصول النقدية والمخاطر المنخفضة، ولكن من جهة أخرى، يجب الأخذ بعين الاعتبار تأثير التحركات المحتملة في السياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية على التوقعات المستقبلية لهذه العائدات.

وعند تحليل الأداء المالي لكل من الاستثمار المباشر واستثمارات المحفظة، يظهر تباين واضح في النمو والعوائد. بينما انخفض العائد من الاستثمار المباشر بنسبة 4.8% على أساس ربعي، حققت استثمارات المحفظة المالية نموا قويا بنسبة 4.8% ربعيا و13% سنويا. يعزى هذا التباين إلى طبيعة استثمارات كل فئة، حيث ترتبط استثمارات المحفظة غالبا بأصول سائلة وسريعة الحركة مثل الأسهم والسندات التي تتأثر سريعا بالتغيرات في أسعار الفائدة وأسواق المال العالمية.

وفي المقابل، يعتمد الاستثمار المباشر على الحصص طويلة الأجل في الشركات والمشاريع الصناعية، والتي تتأثر بتغيرات الاقتصاد الكلي، وتحتاج لفترات أطول لتحقيق عوائد ملموسة.

وتعكس هذه الأرقام قدرة الكويت على إدارة المخاطر المتعلقة باستثماراتها الخارجية. فتنوع مصادر العائد، بين الاستثمارات المباشرة، والمحفظة المالية، والأصول الاحتياطية، يسهم في تقليل تأثير التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية على الأداء العام للاستثمار. تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتطبيق سياسات استثمارية حذرة ومتنوعة جغرافيا وقطاعيا، ما يحد من تعرض الكويت للمخاطر الإقليمية ويعزز من قدرتها على تحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.