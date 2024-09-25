الكويت الخامسة عربيا بين أفضل المراكز المالية العالمية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
كشفت النسخة الـ 36 لمؤشر المراكز المالية العالمية «GFCI» لعام 2024، عن تقدم الكويت 11 مركزا في الترتيب العالمي لتحل بالمركز الـ 69 مقارنة بترتبيها بالمركز الـ80 عالميا في التقرير السابق، فيما جاء ترتيب الكويت بالمركز الخامس عربيا بين أفضل المراكز المالية العربية، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن شركة الاستشارات «Z/Yen Group»، بالتعاون مع معهد التنمية الصيني في شنتشن.
وحلت دبي في الصدارة عربيا وفي المركز الـ16 عالميا، فيما جاءت أبوظبي بالمرتبة الـ35، ثم الرياض بالمركز الـ63، وتلتها الدوحة بالمرتبة الـ64، والبحرين في المركز الـ80 عالميا.
وعلى صعيد الترتيب العالمي، فقد حافظت نيويورك على مكانتها كأفضل المراكز المالية في العالم، ثم تلتها العاصمة البريطانية «لندن».
ويصنف المؤشر 121 مركزا ماليا حول العالم، ويتم تحديثه في شهري مارس وسبتمبر من كل عام، ويعتمد مؤشر المراكز المالية على تقييمات أجريت عبر الإنترنت من 6188 مشاركا بما يشمل خبراء ماليين، إلى جانب بيانات من البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة.
وأظهر التقرير أيضا نجاح هونغ كونغ في استعادة مكانتها كأعلى المراكز المالية في آسيا - التي فقدتها في الإصدار السابق الصادر في مارس لصالح سنغافورة - ما يعطي علامة إيجابية على القطاع المالي في المدينة التي تضررت بشدة من القيود المتعلقة بالوباء وتباطؤ النشاط والطلب الاستهلاكي.
وتمكن التقرير أيضا من تقييم المراكز المالية وفقا للتكنولوجيا المالية، والذي أظهر حفاظ نيويورك على مكانتها الرائدة في الصدارة وبعدها لندن، وتفوقت شنتشن على سان فرانسيسكو لتحتل المرتبة الثالثة.
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