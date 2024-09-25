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الكويت الخامسة عربيا بين أفضل المراكز المالية العالمية

9/25/2024 7:22:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت النسخة الـ 36 لمؤشر المراكز المالية العالمية «GFCI» لعام 2024، عن تقدم الكويت 11 مركزا في الترتيب العالمي لتحل بالمركز الـ 69 مقارنة بترتبيها بالمركز الـ80 عالميا في التقرير السابق، فيما جاء ترتيب الكويت بالمركز الخامس عربيا بين أفضل المراكز المالية العربية، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن شركة الاستشارات «Z/Yen Group»، بالتعاون مع معهد التنمية الصيني في شنتشن.
وحلت دبي في الصدارة عربيا وفي المركز الـ16 عالميا، فيما جاءت أبوظبي بالمرتبة الـ35، ثم الرياض بالمركز الـ63، وتلتها الدوحة بالمرتبة الـ64، والبحرين في المركز الـ80 عالميا.
وعلى صعيد الترتيب العالمي، فقد حافظت نيويورك على مكانتها كأفضل المراكز المالية في العالم، ثم تلتها العاصمة البريطانية «لندن».
ويصنف المؤشر 121 مركزا ماليا حول العالم، ويتم تحديثه في شهري مارس وسبتمبر من كل عام، ويعتمد مؤشر المراكز المالية على تقييمات أجريت عبر الإنترنت من 6188 مشاركا بما يشمل خبراء ماليين، إلى جانب بيانات من البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة.
وأظهر التقرير أيضا نجاح هونغ كونغ في استعادة مكانتها كأعلى المراكز المالية في آسيا - التي فقدتها في الإصدار السابق الصادر في مارس لصالح سنغافورة - ما يعطي علامة إيجابية على القطاع المالي في المدينة التي تضررت بشدة من القيود المتعلقة بالوباء وتباطؤ النشاط والطلب الاستهلاكي.
وتمكن التقرير أيضا من تقييم المراكز المالية وفقا للتكنولوجيا المالية، والذي أظهر حفاظ نيويورك على مكانتها الرائدة في الصدارة وبعدها لندن، وتفوقت شنتشن على سان فرانسيسكو لتحتل المرتبة الثالثة.

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