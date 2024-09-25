الصحة استعادة العديد من الأنظمة الأساسية بنجاح

MENAFN - Al-Anbaa) عبدالكريم العبداللهأوضحت وزارة الصحة انه بعد رصد تعطل بعض الأنظمة في بعض المنشآت الصحية والأنظمة الإدارية التابعة للوزارة، وتتبع مسببات ذلك، كشفت الجهود التي بذلتها الفرق الفنية المختصة عن محاولات اختراق إلكترونية لأنظمة وأجهزة الوزارة.وأفادت الوزارة بأنها بادرت حينها مباشرة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية الأساسية والحيوية في مراكز الرعاية الصحية الأولية (المستوصفات) والمستشفيات العامة والمراكز التخصصية والمنشآت الصحية، والعمل بالمستندات المطبوعة المعدة مسبقا، والحفاظ على سلامة البيانات.وبينت انها اتخذت الوزارة على الفور العديد من الإجراءات حيال ذلك، ومنها التنسيق مع الجهات الحكومية الأمنية المختصة، مما ساهم في احتواء المشكلة ومنع انتشارها، وفصل الأنظمة المصابة عن الشبكة بشكل فوري لمنع الانتشار إلى المزيد من الأجهزة والأنظمة، وتعزيز إجراءات الحماية بتحديث البرمجيات، وتطبيق إجراءات صارمة للتحكم في الوصول، وتفعيل أنظمة الكشف المبكر عن التهديدات السيبرانية.

وأشارت إلى أنها استطاعت من اليوم الأول استعادة الأنظمة الرئيسية وأنظمة المستشفيات، ولم يستطع الهجوم من تشفير أو الوصول لقواعد البيانات الرئيسية في الوزارة.

وبينت أنه تم إيقاف جميع أنظمة مراكز الرعاية الصحية الأولية (المستوصفات)، وذلك لتحديثها وتركيب نسخ جديدة من البرامج، لحمايتها من أي هجمات مستقبلية.

وأشارت إلى أنه تمت استعادة العديد من الأنظمة الأساسية بنجاح في وقت قياسي مقارنة بهجمات سيبرانية مماثلة لبعض المؤسسات حول العالم، وأعيد تشغيلها في الحال، وذلك بفضل قيام الوزارة بفك شفرة الهجوم واستعادة الأنظمة للنسخ الاحتياطية الآمنة لدى الوزارة، بما في ذلك الأنظمة في مركز الكويت لمكافحة السرطان، والمستشفيات مثل مبارك الكبير والجهراء والأميري والفروانية والعدان، كما تمت إعادة تشغيل الأنظمة الإدارية مثل نظام التأمين الصحي، ونظام فحص العمالة الوافدة.

وأضافت: تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأمنية على إعادة الأنظمة المتبقية، والتي من المتوقع أن يعود ما تبقى منها إلى العمل وبشكل كامل قريبا.

وذكرت أن الوزارة تجري اختبارات أمان مستمرة بالتعاون مع المؤسسات الأمنية المختصة، لضمان عدم وجود أي برمجيات ضارة متبقية، والتأكد من سلامة جميع الأنظمة.

وتؤكد التزامها التام بحماية البيانات، واستمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة وفق الجودة المطلوبة لجميع المواطنين والمقيمين.