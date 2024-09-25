الصحة استعادة العديد من الأنظمة الأساسية بنجاح

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالكريم العبدالله
أوضحت وزارة الصحة انه بعد رصد تعطل بعض الأنظمة في بعض المنشآت الصحية والأنظمة الإدارية التابعة للوزارة، وتتبع مسببات ذلك، كشفت الجهود التي بذلتها الفرق الفنية المختصة عن محاولات اختراق إلكترونية لأنظمة وأجهزة الوزارة.
وأفادت الوزارة بأنها بادرت حينها مباشرة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية الأساسية والحيوية في مراكز الرعاية الصحية الأولية (المستوصفات) والمستشفيات العامة والمراكز التخصصية والمنشآت الصحية، والعمل بالمستندات المطبوعة المعدة مسبقا، والحفاظ على سلامة البيانات.
وبينت انها اتخذت الوزارة على الفور العديد من الإجراءات حيال ذلك، ومنها التنسيق مع الجهات الحكومية الأمنية المختصة، مما ساهم في احتواء المشكلة ومنع انتشارها، وفصل الأنظمة المصابة عن الشبكة بشكل فوري لمنع الانتشار إلى المزيد من الأجهزة والأنظمة، وتعزيز إجراءات الحماية بتحديث البرمجيات، وتطبيق إجراءات صارمة للتحكم في الوصول، وتفعيل أنظمة الكشف المبكر عن التهديدات السيبرانية.
وأشارت إلى أنها استطاعت من اليوم الأول استعادة الأنظمة الرئيسية وأنظمة المستشفيات، ولم يستطع الهجوم من تشفير أو الوصول لقواعد البيانات الرئيسية في الوزارة.
وبينت أنه تم إيقاف جميع أنظمة مراكز الرعاية الصحية الأولية (المستوصفات)، وذلك لتحديثها وتركيب نسخ جديدة من البرامج، لحمايتها من أي هجمات مستقبلية.
وأشارت إلى أنه تمت استعادة العديد من الأنظمة الأساسية بنجاح في وقت قياسي مقارنة بهجمات سيبرانية مماثلة لبعض المؤسسات حول العالم، وأعيد تشغيلها في الحال، وذلك بفضل قيام الوزارة بفك شفرة الهجوم واستعادة الأنظمة للنسخ الاحتياطية الآمنة لدى الوزارة، بما في ذلك الأنظمة في مركز الكويت لمكافحة السرطان، والمستشفيات مثل مبارك الكبير والجهراء والأميري والفروانية والعدان، كما تمت إعادة تشغيل الأنظمة الإدارية مثل نظام التأمين الصحي، ونظام فحص العمالة الوافدة.
وأضافت: تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأمنية على إعادة الأنظمة المتبقية، والتي من المتوقع أن يعود ما تبقى منها إلى العمل وبشكل كامل قريبا.
وذكرت أن الوزارة تجري اختبارات أمان مستمرة بالتعاون مع المؤسسات الأمنية المختصة، لضمان عدم وجود أي برمجيات ضارة متبقية، والتأكد من سلامة جميع الأنظمة.
وتؤكد التزامها التام بحماية البيانات، واستمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة وفق الجودة المطلوبة لجميع المواطنين والمقيمين.
MENAFN25092024000130011022ID1108716295
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.