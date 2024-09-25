المعلومات المدنية وقف معاملات البطاقة المدنية للمواطنين ممن لم يفعلوا البيومترية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية أمس الأربعاء أنه سيتم وقف معاملات البطاقة المدنية للمواطنين الذين لم يفعلوا البصمة البيومترية مع انتهاء المهلة المحددة في 30 سبتمبر الجاري.
وقالت الهيئة في بيان عبر حسابها على منصة «إكس» إنه تنفيذا لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف سيتم إيقاف وتعليق كافة معاملات البطاقة المدنية وتطبيقاتها للمواطنين الذين لم يستكملوا إجراء تفعيل البصمة. وأهابت بالجميع سرعة إجراء البصمة لضمان استمرار الخدمات دون انقطاع، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة من قبل وزارة الداخلية يوم الاثنين المقبل.
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