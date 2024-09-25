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المعلومات المدنية وقف معاملات البطاقة المدنية للمواطنين ممن لم يفعلوا البيومترية

9/25/2024 7:22:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية أمس الأربعاء أنه سيتم وقف معاملات البطاقة المدنية للمواطنين الذين لم يفعلوا البصمة البيومترية مع انتهاء المهلة المحددة في 30 سبتمبر الجاري.

وقالت الهيئة في بيان عبر حسابها على منصة «إكس» إنه تنفيذا لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف سيتم إيقاف وتعليق كافة معاملات البطاقة المدنية وتطبيقاتها للمواطنين الذين لم يستكملوا إجراء تفعيل البصمة. وأهابت بالجميع سرعة إجراء البصمة لضمان استمرار الخدمات دون انقطاع، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة من قبل وزارة الداخلية يوم الاثنين المقبل.

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