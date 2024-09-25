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الخدمة المدنية 30 الجاري آخر موعد لتأكيد تسجيل المسجلين بنظام التوظيف

9/25/2024 7:22:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال ديوان الخدمة المدنية أمس الأربعاء إن الباحثين عن عمل والمسجلين بنظام التوظيف المركزي حتى الفترة الـ81 التي انتهت في الـ 30 من شهر ديسمبر عام 2022 آخر موعد لتأكيد تسجيلهم في النظام سيكون الـ 30 من سبتمبر الجاري.
وأوضح بيان صحافي صادر عن الديوان على منصة «اكس» أنه سيتم إرسال رسائل نصية للباحثين عن عمل والمسجلين بالنظام خلال الفترة الآنف ذكرها وفقا لبيانات هواتفهم المسجلة لدى الديوان، بالإضافة الى إشعارات من خلال التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل».
وأضاف البيان أنه للتأكيد على الرغبة باستمراريتهم في التسجيل من عدمه في نظام التوظيف المركزي (باحث عن عمل) يجب الضغط على الرابط في الرسالة أو الإشعار والدخول على متابعة التسجيل ثم إدخال الرقم المدني والرقم السري ثم التأكيد على التسجيل في قائمة الباحثين عن العمل.
وذكر أن آخر موعد للدخول على الرابط وتأكيد التسجيل سيكون يوم الاثنين المقبل، وأن عدم تأكيد التسجيل خلال الفترة من مطلع سبتمبر الجاري حتى نهايته إقرار من صاحب العلاقة بعدم الرغبة في الاستمرار في التسجيل بنظام التوظيف المركزي (باحث عن عمل)، ما يترتب على ذلك من حق «الديوان» في إلغاء تسجيله من النظام.

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