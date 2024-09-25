الخدمة المدنية 30 الجاري آخر موعد لتأكيد تسجيل المسجلين بنظام التوظيف

(MENAFN
- Al-Anbaa)
قال ديوان الخدمة المدنية أمس الأربعاء إن الباحثين عن عمل والمسجلين بنظام التوظيف المركزي حتى الفترة الـ81 التي انتهت في الـ 30 من شهر ديسمبر عام 2022 آخر موعد لتأكيد تسجيلهم في النظام سيكون الـ 30 من سبتمبر الجاري.
وأوضح بيان صحافي صادر عن الديوان على منصة «اكس» أنه سيتم إرسال رسائل نصية للباحثين عن عمل والمسجلين بالنظام خلال الفترة الآنف ذكرها وفقا لبيانات هواتفهم المسجلة لدى الديوان، بالإضافة الى إشعارات من خلال التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل».
وأضاف البيان أنه للتأكيد على الرغبة باستمراريتهم في التسجيل من عدمه في نظام التوظيف المركزي (باحث عن عمل) يجب الضغط على الرابط في الرسالة أو الإشعار والدخول على متابعة التسجيل ثم إدخال الرقم المدني والرقم السري ثم التأكيد على التسجيل في قائمة الباحثين عن العمل.
وذكر أن آخر موعد للدخول على الرابط وتأكيد التسجيل سيكون يوم الاثنين المقبل، وأن عدم تأكيد التسجيل خلال الفترة من مطلع سبتمبر الجاري حتى نهايته إقرار من صاحب العلاقة بعدم الرغبة في الاستمرار في التسجيل بنظام التوظيف المركزي (باحث عن عمل)، ما يترتب على ذلك من حق «الديوان» في إلغاء تسجيله من النظام.
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