20 جمعية أهلية وخيرية في مرمى الحل والتصفية

المباشرة بحصر الكيانات غير الفعالة وغير الملتزمة باللوائح والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل



بشرى شعبان

اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأول على دراسة من الشؤون بشأن جمعيات النفع العام غير الفعالة والمخالفة للقانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، تمهيدا لحلها وتصفيتها. وكشفت مصادر لـ «الأنباء» عن أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة كلفت الإدارات المختصة بإعداد إحصائية تفصيلية عن أوضاع عدد من تلك الجمعيات، وكذلك إعداد إحصائية مشابهة بشأن الجمعيات والمبرات الخيرية المخالفة للقوانين والقرارات المنظمة تمهيدا لإصدار قرار بحلها وتصفية أموالها.

وكشفت المصادر عن أن الوزارة، ممثلة بإدارة الجمعيات الأهلية وإدارة الجمعيات والمبرات، باشرت حصر الكيانات غير الفعالة وغير الملتزمة باللوائح والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل، موضحة أن ما يزيد على 20 جمعية أهلية وخيرية تبين أنها لا تلتزم بتنفيذ أهدافها التي تم إشهارها على أساسها، وأن الوزارة مستمرة في دراسة كل الملفات الخاصة بالجمعيات.