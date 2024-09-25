20 جمعية أهلية وخيرية في مرمى الحل والتصفية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
المباشرة بحصر الكيانات غير الفعالة وغير الملتزمة باللوائح والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل
بشرى شعبان
اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأول على دراسة من وزيرة الشؤون بشأن جمعيات النفع العام غير الفعالة والمخالفة للقانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، تمهيدا لحلها وتصفيتها. وكشفت مصادر لـ «الأنباء» عن أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة كلفت الإدارات المختصة بإعداد إحصائية تفصيلية عن أوضاع عدد من تلك الجمعيات، وكذلك إعداد إحصائية مشابهة بشأن الجمعيات والمبرات الخيرية المخالفة للقوانين والقرارات المنظمة تمهيدا لإصدار قرار بحلها وتصفية أموالها.
وكشفت المصادر عن أن الوزارة، ممثلة بإدارة الجمعيات الأهلية وإدارة الجمعيات والمبرات، باشرت حصر الكيانات غير الفعالة وغير الملتزمة باللوائح والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل، موضحة أن ما يزيد على 20 جمعية أهلية وخيرية تبين أنها لا تلتزم بتنفيذ أهدافها التي تم إشهارها على أساسها، وأن الوزارة مستمرة في دراسة كل الملفات الخاصة بالجمعيات.
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