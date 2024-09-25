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اتصالات ومساع دولية لوقف القتال في لبنان وعودة النازحين في البلدين

9/25/2024 7:22:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين
من بيروت الى نيويورك، توجه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، سعيا الى حشد موقف دولي يدعم وقف الحرب الإسرائيلية الواسعة في لبنان، والتي تطول قسما كبيرا من «بلاد الأرز». وإن كان الجيش الإسرائيلي يحاول تظهير صورة ملاحقته لأفراد «حزب الله» وأجهزته العسكرية المختلفة، إلا ان الواقع على الأرض يشير الى التسبب بتدمير قرى وبلدات لبنانية عدة، والقضاء على مقومات الحياة في عدد آخر من القرى، بتعمد قصف ساحاتها التي يتجمع فيها الأهالي، الى استهداف دور عبادة وقطع الطرق، وتهجير الآلاف في مشهد دأبت إسرائيل على تنفيذه في لبنان في حروبها معه منذ العام 1948.
وإلى جانب الجهود التي يبذلها ميقاتي في نيويورك، قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري: نقوم بمساع جدية مع أطراف دولية بينها واشنطن للجم التصعيد الإسرائيلي. وأكد أن الساعات المقبلة «ستكون حاسمة في نجاح المساعي أو فشلها للتوصل إلى حلول سياسية».
وفي هذا السياق نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وأوروبيين قولهم إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعمل على مبادرة ديبلوماسية جديدة لوقف القتال في لبنان واستئناف مفاوضات غزة.
ونقل عن مصدر أميركي تأكيده أن واشنطن تعمل مع دول عدة على مقترح لحل ديبلوماسي بشأن شمال إسرائيل، وعرضت مبادرتها الجديدة على فرنسا وإسرائيل ولبنان ودول عربية أخرى.
وذكر المسؤول الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لبحث المبادرة الأميركية الجديدة بشأن لبنان، التي تتيح التوصل إلى هدنة تحت شعار العودة الفورية للنازحين بالبلدين وبالتالي طي صفحة الإسناد.
ونقل مقربون عن الرئيس بري قوله «بعدم فصل الساحات والانطلاق من ترتيب وضع الحدود اللبنانية التي تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ مع الموفد الاميركي اموس هوكشتاين، دون ان يتم فصل علني عن مسار الوضع في غزة».
وأضافت المصادر المقربة لـ«الأنباء» أن بري ترك التفاصيل النهائية ليتولاها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اضطر للسفر بشكل مفاجئ وإلغاء جلسة مجلس الوزراء وبالتشاور الدائم والمباشر مع الرئيس بري.
وقال بري، بحسب المصادر، ان استمرار وتيرة المواجهات بالشكل الحالي لا يمكن ان يستمر على هذا المنوال دون انفجار كبير، ويضيف انه لولا وضع الإدارة الاميركية قبل الانتخابات لما أقدم نتنياهو على هذه الخطوة التصعيدية.
وفي الميدان، واصل «حزب الله» قصف المدن في شمال إسرائيل بمئات الصواريخ، من دون النزول عن معدل إطلاق تلك الصواريخ. بعد أن بلغت الغارات الجوية الإسرائيلية رقما قياسيا غير مسبوق في تاريخ الحروب منذ الحرب العالمية الثانية، بشن أكثر من 1100 غارة في اليوم الأول من الحرب الموسعة التي أطلقت عليها إسرائيل اسم «سهام الشمال»، وألقت طائراتها آلاف الأطنان من القنابل.
وطرأ تطور نوعي في مسار المواجهة، إذ أعلن الحزب لأول مرة عن استهداف تل أبيب بصاروخ باليستي من نوع «قادر 1» مستهدفا مقر قيادة الموساد في محيط تل ابيب، والذي قال انه المسؤول عن اغتيال القادة وعن تفجير أجهزة اللاسلكي. وفي أعقاب القصف على وسط إسرائيل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرجاء سفره إلى نيويورك.
وفي المقابل، طال القصف الإسرائيلي ساحل إقليم الخروب، باستهداف هنغار للسيارات عند الخط البحري لبلدة السعديات في اتجاه الجية، قرب مخفر الدرك. وتبين ان عملية اغتيال طالت القيادي في «الجهاد الاسلامي» بسام رومحي في السعديات.
وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي لأول مرة على بلدة المعيصرة في كسروان الفتوح والفاصلة عن الضفة الثانية الجنوبية لقضاء جبيل. وهي بلدة شيعية وفيها مؤسسات تربوية واجتماعية بينها مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى ومركز تأهيل للمرضى وعلاج المسنين. وقد تبين أن المستهدف في غارة المعيصرة هو محمد عمرو مسؤول جبل لبنان والشمال في حزب الله، وهو من البلدة.
حكايات كثيرة عن ناس اضطروا الى ترك منازلهم، والتشرد في أصقاع وطنهم، كل وفق ظروفه المادية. فالميسور أمن مكانا لعائلته، والمتوسط الحال سعى الى الظفر بمأوى خاص، فيما انتظر القسم الأكبر توفير الأجهزة الحكومية والمنظمات الإنسانية مراكز إيواء، في بلد يعاني ضائقتين مالية واقتصادية غير مسبوقتين منذ أواخر 2019.
ولا بد هنا من الإشارة الى إصرار أهالي قرى وبلدات حدودية عدة على عدم المغادرة مثل القليعة ومرجعيون وبرج الملوك ورميش ودبل وعين إبل.. هؤلاء الأهالي يدركون ان المغادرة تعني فقدان الهوية والأرض، لذا اختاروا البقاء، وإن كانوا من غير المحاربين الذين ينتمون الى «حزب الله» وحركة «أمل» وفصائل أخرى فلسطينية ولبنانية.
في أي حال، بدا التماسك اللبناني في مواجهة إسرائيل، وإن كان الكثير من أبناء الوطن يختلفون حول سلاح «حزب الله»، لكنهم ينتصرون للوطن ويرفضون استباحته من قبل الجيش الإسرائيلي وغيره.
وتحدث مصدر مطلع لـ «الأنباء» عن اتصالات نشطة «تجري في أروقة الأمم المتحدة بالتعاون مع وزراء الخارجية العرب وفرنسا التي دعت مجلس الأمن الى عقد اجتماع طارئ لمناقشة ما يجري على الساحة اللبنانية.
وذكر مصدر مطلع «ان اتصالات تجري على نار هادئة بهدف انضاج تسوية توقف الحرب وتمنع توسعها في المنطقة».
وتحدث مصدر لبناني رسمي كبير لـ «الأنباء» عن «أوراق قوة لبنانية في المواجهة المفتوحة، وسقوط منطق لطالما نادى به البعض وهو: قوة لبنان في ضعفه».
وتابع المصدر الرسمي: «تتفوق إسرائيل في سلاح الجو، لكنها عاجزة عن التعامل مع الترسانة الصاروخية لحزب الله، وعشرات آلاف المقاتلين المتحصنين في الأنفاق والوديان. واعتبر المصدر ان الحزب رفع جهوزية مقاتليه الى الدرجة القصوى، وهو يستخدم تباعا اسلحته النوعية من صواريخ ذكية بعيدة المدى ومسيرات وغيرها».
وخلص المصدر الى القول: «لن يخسر لبنان الحرب، ولن تربح إسرائيل. اما النتيجة النهائية لجهة تأمين المخارج، فتحددها الوساطات الدولية، الا انها ستأخذ وقتا على حساب سقوط ضحايا أبرياء والمزيد من التدمير».
وعلى الصعيد السياسي الداخلي، وتحديدا في الملف الرئاسي، بدا لافتا ان تحرك الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لم يكن في دائرة الاهتمام، في ظل الهجمة الإسرائيلية غير المسبوقة على لبنان.
من جهة أخرى ووسط تزايد النقمة على غياب الدولة في مساعدة النازحين الذين واجهوا معاناة مريرة على الطرق، وتقطع السبل بالكثير من العائلات، برر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الاتهامات الموجهة اليه بالتقصير، بالقول ان خطة الطوارئ الحكومية لا علاقة لها بحركة النازحين على الطرقات.
فيما أشار وزير البيئة ناصر ياسين الى فتح 252 مدرسة لاستقبال 27 ألف نازح، في وقت تحدثت مصادر رسمية ان عدد النازحين من الجنوب تجاوز نصف مليون شخص، مع استمرار النداءات من عائلات عن ضياع بعض أفرادها طالبة المساعدة للعثور عليهم. كما وجهت جمعيات دعوات للتبرع بتأمين فرش لنازحين لا يزالون في العراء بدون مأوى، وكذلك تأمين المواد الغذائية الضرورية لهم.

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