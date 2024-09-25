الاتصالات انقطاع الكيبل البحري بالوصلة التي تربط بين الكويت والخبر

(MENAFN
- Al-Anbaa)
قالت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ان الكيبل البحري الدولي (فالكون) التابع لشركة GCX تعرض لانقطاع في الوصلة التي تربط بين الكويت والخبر في المملكة العربية السعودية، وذلك في منطقة تقع خارج المياه الإقليمية الكويتية، مما تسبب في ضعف جودة خدمات الإنترنت في البلاد.
وذكرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي
«إكس» أنها تقوم حاليا بالتنسيق مع شركة GCX لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لإصلاح هذا الانقطاع، كما يجري العمل مع مزودي خدمات الإنترنت على إعادة توجيه حركة البيانات عبر كيبلات دولية بديلة لضمان استمرارية الخدمة.
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