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الاتصالات انقطاع الكيبل البحري بالوصلة التي تربط بين الكويت والخبر

9/25/2024 7:22:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ان الكيبل البحري الدولي (فالكون) التابع لشركة GCX تعرض لانقطاع في الوصلة التي تربط بين الكويت والخبر في المملكة العربية السعودية، وذلك في منطقة تقع خارج المياه الإقليمية الكويتية، مما تسبب في ضعف جودة خدمات الإنترنت في البلاد.
وذكرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» أنها تقوم حاليا بالتنسيق مع شركة GCX لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لإصلاح هذا الانقطاع، كما يجري العمل مع مزودي خدمات الإنترنت على إعادة توجيه حركة البيانات عبر كيبلات دولية بديلة لضمان استمرارية الخدمة.

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