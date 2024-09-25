الإحلال لا يشمل أبناء الكويتيات

MENAFN - Al-Anbaa) أكد ديوان الخدمة المدنية أنه ما زال مستمرا في تعيين أبناء الكويتيات حال عدم توافر كويتيين لشغل بعض الوظائف، كما أن سياسة الإحلال في الجهات الحكومية لا تشمل أبناء الكويتيات.وأوضح «الديوان» في بيان صحافي «أن تعيين الأبناء غير الكويتيين من أم كويتية يتم بناء على المرسوم رقم 17 لسنة 2017، والمتضمن أنه يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون كويتي الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأفضلية للأبناء غير الكويتيين من أم كويتية ثم لأبناء البلاد العربية».

وأضاف «الديوان» أنه بناء على المرسوم، فإن تعيين غير الكويتيين من أم كويتية لا يكون إلا في حالة عدم وجود مرشح كويتي في الوظيفة المطلوب التعيين فيها، وذلك بالعقد المقرر قانونا وبالمكافأة الشهرية المقررة لغير الكويتيين حسب نوع العقد الواجب الإبرام وفقا للشروط المنظمة له.

وذكر أن نظام التوظيف المركزي لديوان الخدمة المدنية نظام آلي خاص بتسجيل الباحثين عن عمل من الكويتيين فقط، أما بالنسبة لتعيين أبناء الكويتيات فإنه يتم وفقا لنظام العقود والإجراءات المنظمة له.