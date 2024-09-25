الإحلال لا يشمل أبناء الكويتيات

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أكد ديوان الخدمة المدنية أنه ما زال مستمرا في تعيين أبناء الكويتيات حال عدم توافر كويتيين لشغل بعض الوظائف، كما أن سياسة الإحلال في الجهات الحكومية لا تشمل أبناء الكويتيات.
وأوضح «الديوان» في بيان صحافي «أن تعيين الأبناء غير الكويتيين من أم كويتية يتم بناء على المرسوم رقم 17 لسنة 2017، والمتضمن أنه يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون كويتي الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأفضلية للأبناء غير الكويتيين من أم كويتية ثم لأبناء البلاد العربية».
وأضاف «الديوان» أنه بناء على المرسوم، فإن تعيين غير الكويتيين من أم كويتية لا يكون إلا في حالة عدم وجود مرشح كويتي في الوظيفة المطلوب التعيين فيها، وذلك بالعقد المقرر قانونا وبالمكافأة الشهرية المقررة لغير الكويتيين حسب نوع العقد الواجب الإبرام وفقا للشروط المنظمة له.
وذكر أن نظام التوظيف المركزي لديوان الخدمة المدنية نظام آلي خاص بتسجيل الباحثين عن عمل من الكويتيين فقط، أما بالنسبة لتعيين أبناء الكويتيات فإنه يتم وفقا لنظام العقود والإجراءات المنظمة له.
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