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ممثل الأمير بحث مع مستشار الأمن القومي الأميركي التنسيق الأمني بين البلدين

9/25/2024 7:22:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الرئيس مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر إقامته بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.
هذا، وقد نقل سمو ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إليه.
كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المشتركة بين دولة الكويت والجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان على هامش أعمال اجتماعـات الـدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.
هذا، وقد نقل سمو ولي العهد تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إليه في مستهل اللقاء، كما تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي وسبل توطيد التنسيق الأمني بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية الصديقة.
كما استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة.
هذا، وقد نقل سمو ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إليه.
كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المشتركة التي تربط الكويت وجمهورية طاجيكستان الصديقة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، أخاه الفريق ركن أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان.
هذا، وقد نقل سمو ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إليه.
كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط دولة الكويت وجمهورية السودان الشقيقة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
واستقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد د.محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي بدولة ليبيا الشقيقة.
هذا، وقد نقل سمو ولي العهد تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إليه، كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط الكويت ودولة ليبيا الشقيقة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
واستقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد لاري فينك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك».
هذا، وقد نقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إليه، ورغبة سموه في تعزيز تواجد الشركات الكبرى بالكويت ونقل خبراتهم، كما جرى خلال اللقاءات مناقشة عدة مواضيع اقتصادية واستثمارية وتبادل آخر التطورات العالمية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
كما استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد شهباز شريف.
هذا، وقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المشتركة التي تربط الكويت وجمهورية باكستـــان الإسلامية الصديقة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر اللقاءات وزير الخارجية عبدالله اليحيا، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر، ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى، وسفيرتنا لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخة الزين الصباح، ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي.
كما استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد رئيس وزراء جمهورية أرمينيا الصديقة نيكول باشينيان.
هذا، وقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المشتركة التي تربط دولة الكويت وجمهورية أرمينيا الصديقة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر اللقاءين وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر التنيب ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي.

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