ممثل الأمير بحث مع مستشار الأمن القومي الأميركي التنسيق الأمني بين البلدين

(MENAFN
- Al-Anbaa)
التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد
الشيخ صباح الخالد الرئيس مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر إقامته بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.
هذا، وقد نقل
سمو ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إليه.
كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المشتركة بين دولة الكويت والجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان على هامش أعمال اجتماعـات الـدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.
هذا، وقد نقل سمو ولي العهد تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إليه في مستهل اللقاء، كما تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي وسبل توطيد التنسيق الأمني بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية الصديقة.
كما استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة.
هذا، وقد نقل سمو ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إليه.
كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المشتركة التي تربط الكويت وجمهورية طاجيكستان الصديقة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، أخاه الفريق ركن أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان.
هذا، وقد نقل سمو ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إليه.
كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط دولة الكويت وجمهورية السودان الشقيقة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
واستقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد د.محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي بدولة ليبيا الشقيقة.
هذا، وقد نقل سمو ولي العهد تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إليه، كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط الكويت ودولة ليبيا الشقيقة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
واستقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد لاري فينك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك».
هذا، وقد نقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إليه، ورغبة سموه في تعزيز تواجد الشركات الكبرى بالكويت ونقل خبراتهم، كما جرى خلال اللقاءات مناقشة عدة مواضيع اقتصادية واستثمارية وتبادل آخر التطورات العالمية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
كما استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد شهباز شريف.
هذا، وقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المشتركة التي تربط الكويت وجمهورية باكستـــان الإسلامية الصديقة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر اللقاءات وزير الخارجية عبدالله اليحيا، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر، ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى، وسفيرتنا لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخة الزين الصباح، ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي.
كما استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد رئيس وزراء جمهورية أرمينيا الصديقة نيكول باشينيان.
هذا، وقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المشتركة التي تربط دولة الكويت وجمهورية أرمينيا الصديقة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر اللقاءين وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر التنيب ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي.
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