سباق الاندماج النووي.. شركة صينية صغيرة تقهر الكبار

MENAFN - Khaberni) خبرني - مرت 7 عقود منذ أن بدأ العلماء العمل على الاندماج النووي، حيث أثبتت جاذبية الطاقة النظيفة أنها قوية جدا بحيث لا يمكن مقاومتها.

وكانت الولايات المتحدة من أوائل دول العالم التي راهنت بشكل كبير على هذه المناورة المستقبلية، حيث عملت بشكل جدي على أبحاث الاندماج منذ أوائل الخمسينيات من القرن الماضي. وجاءت غزوة الصين في وقت لاحق بكثير.

ومع ذلك، فقد حققت الصين تقدما سريعا خلال العقد الماضي، وتمتلك الآن براءات اختراع للاندماج أكثر من أي دولة أخرى وفقا لبيانات الصناعة التي نشرتها صحيفة نيكي.

علاوة على ذلك، تضخ بكين ما يقرب من 1.5 مليار دولار سنويا في أبحاث الاندماج، وفقا لجان بول ألين، الذي يقود مكتب علوم الطاقة الاندماجية التابع لوزارة الطاقة الأمريكية. وهذا يعادل تقريبا ضعف فاتورة الاندماج في واشنطن البالغة 800 مليون دولار سنويا.

وقال جان بول ألين لشبكة CNN:“بالنسبة لي، الأهم من الرقم هو في الواقع مدى سرعة قيامهم بذلك”.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو حقيقة مفادها أن شركة صينية صغيرة وغير معروفة نسبيا في مجال الاندماج النووي تمكنت من تحقيق ما عجز حتى المفاعل التجريبي النووي الحراري الدولي (ITER) ومقره فرنسا، والذي تموله وتديره 7 دول منذ عام 2006، عن تحقيقه.

أكملت شركة Energy Singularity ومقرها شنغهاي بشكل فعال التحقق من الجدوى الهندسية للموصلية الفائقة في درجات الحرارة العالية لجهاز توكاماك، مما يمنح الصين ميزة الريادة في المجال الحرج للاندماج الحبس المغناطيسي فائق التوصيل في درجات الحرارة العالية.

كما أصبحت شركة Energy Singularity أول شركة تجارية في العالم تقوم ببناء وتشغيل توكاماك فائق التوصيل.

وفقا لموقع "oil price"، يانغ تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة Energy Singularity: "بدأت أعمال تصميم الجهاز في مارس/أذار 2022، وتم الانتهاء من التثبيت الشامل بحلول نهاية فبراير/شباط من هذا العام، مسجلا أسرع رقم قياسي لأبحاث وبناء أجهزة توكاماك فائقة التوصيل في جميع أنحاء العالم".



إذًا، كيف تمكنت هذه الشركة الصينية غير المعروفة من تحقيق ما فشل مشروع ITER في تحقيقه خلال ما يقرب من عقدين من الزمن؟

وفقًا ليانغ، فإن استخدام مواد فائقة التوصيل ذات درجة حرارة عالية يمكن أن يقلل حجم الجهاز إلى حوالي 2% من حجم الأجهزة التقليدية فائقة التوصيل ذات درجة الحرارة المنخفضة، مما يسمح بتقصير فترة بناء الجهاز من 30 عاما إلى 3-4 سنوات فقط.

على الرغم من نجاحها الجدير بالثناء، إلا أن شركة Energy Singularity لا ترتكز على أمجادها، حيث كشف يانغ عن خطط الشركة لإكمال الجيل التالي من جهاز توكاماك فائق التوصيل ذو المجال المغناطيسي العالي ودرجة الحرارة العالية والذي يطلق عليه اسم HH170 مع كسب طاقة مكافئ للديوتيريوم والتريتيوم (Q) أكبر من 10 بحلول عام 2027.

في لغة الاندماج النووي، تعكس قيمة Q كفاءة استخدام الطاقة في مفاعل الاندماج، أي نسبة الطاقة التي يولدها الجهاز إلى مدخلات الطاقة المطلوبة للحفاظ على تفاعل الاندماج.

تعني قيم Q الأكبر من 1 أن المفاعل يولد طاقة أكثر مما يستهلكه، وهو ما تحاول أبحاث الاندماج تحقيقه في مفاعل تجاري منذ عقود، وحاليا، أعظم عامل Q حققه العلماء هو 1.53 فقط.

تلقت شركة Energy Singularity حتى الآن حوالي 112 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة، في المقابل، يقدر تشارلز سيف، مدير معهد آرثر إل. كارتر للصحافة في جامعة نيويورك، أن تكاليف مشروع ITER قد تجاوزت 20 مليار يورو (21.8 مليار دولار)، أي أكثر من 4 أضعاف الميزانية الأصلية البالغة 5 مليارات يورو (5.5 مليار دولار آنذاك) وتأخير ما يقرب من عقد من تاريخ التسليم في عام 2016.

ومع ذلك، فإن شركة Energy Singularity ليست الشركة الناشئة الوحيدة في مجال الاندماج التي تسعى إلى تصميم مفاعلات صغيرة.

تتعاون شركة كومنولث فيوجن سيستمز ومقرها ديفين بولاية ماساتشوستس مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لبناء مفاعل الاندماج الصغير الخاص بهم. يبلغ حجم المفاعل الذي أُطلق عليه اسم "سبارك" حوالي 1/65 من حجم مفاعل ITER.

ومن المتوقع أن يولد المفاعل التجريبي حوالي 100 ميغاواط من الطاقة الحرارية في نبضات مدتها حوالي 10 ثوان، وهي دفعات كبيرة بما يكفي لتزويد مدينة صغيرة بالطاقة.

المفاعلات الصغيرة ليست فريدة من نوعها في قطاع الاندماج النووي. كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أشد المؤيدين للمفاعلات المعيارية الصغيرة (SMR) التي أحدثت موجات في مجال الانشطار النووي.

قبل 3 سنوات، وافقت هيئة التنظيم النووي الأمريكية على طلب شركة Centrus Energy Corp لتصنيع اليورانيوم عالي التخصيب منخفض التخصيب في منشأة التخصيب التابعة لها في بيكتون، أوهايو، لتصبح أول شركة في العالم الغربي خارج روسيا تقوم بذلك.