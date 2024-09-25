تونس.. 6 أشهر سجنا للعياشي زمال بتهمة استعمال شهادة مزورة

MENAFN - Khaberni) خبرني - أصدرت الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بجندوبة شمال غرب تونس حكما بسجن المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال ابتدائيا مدة 6 أشهر بجريمة استعمال شهادة مزورة.

وقضت المحكمة أيضا بسجن مكلف بجمع التزكيات لحملة زمال الانتخابية لمدة 8 أشهر بتهمة "تعمد إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية".

وكان القضاء التونسي قد أصدر حكما يقضي بسجن المترشح المقبول للانتخابات الرئاسية العياشي زمال لمدة عام وثمانية أشهر بتهمة تزوير تزكيات.

وقال دفاع زمال حينها إن محكمة جندوبة (شمال غرب تونس) أصدرت حكما ابتدائيا ضد المرشح زمال يقضي بسجنه.

وأوضح أن أكثر من 6 بطاقات إيداع صادرة بحق المرشح العياشي زمال، حيث يواجه أكثر من 25 قضية في ولايات مختلفة من الجمهورية بتهمة شبهة تزوير تزكيات متعلقة بالانتخابات الرئاسية.

هذا ورفضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة شمال غربي تونس مطلب الإفراج عن المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال ومن معه.

يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسليانة قد قررت يوم 9 سبتمبر الماضي إحالة زمال و5 من أعضاء حملته الانتخابية للسجن بتهم تتعلق بـ"تزوير تزكيات واعتداء على المعطيات الشخصية".

والعياشي زمال مرشح للانتخابات الرئاسية بصفة نهائية وقد وافقت هيئة الانتخابات على ملفه وصدر قرار بالجريدة الرسمية يقضي بقبوله مع المرشحين الرئيس الحالي قيس سعيد والأمين العام لـ"حركة الشعب" زهير المغزاوي.