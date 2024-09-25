الرئيس يجتمع مع نظيره الفرنسي في نيويورك

MENAFN - Palestine News ) نيويورك /PNN /اجتمع الرئيس محمود عباس اليوم الأربعاء، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش مشـاركته في اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمـعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

وبحث الرئيس، مع نظيره الفرنسي، سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين، مشيدا بالدعم الكبير الذي تقدمه فرنسا، للشعب الفلسطيني على المستويين السياسي والمالي، ودورها في بناء مؤسسات دولة فلسطين.

وشدد ، على ضرورة وجود جهد دولي لإلزام إسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية، والمحاكم الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مثمنا تصويت فرنسا لصالح القرار.

وأكد ، موقف دولة فلسطين، الداعي لوقف العدوان فوراً، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من القطاع، ووقف العدوان على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأشار الرئيس، إلى أهمية الاعترافات المتتالية من قبل دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، والتي تعطي الأمل للشعب الفلسطيني بإمكانية تحقيق تطلعاته بالحرية والاستقلال.

ودعا الرئيس الفرنسي إلى ترجمة الصداقة القوية التي تجمع البلدين، بالاعتراف بدولة فلسطين، ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، تمهيداً للبدء بمسار سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويجسد قيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.

كما دعا الرئيس فرنسا للضغط على إسرائيل للإفراج عن الاموال الفلسطينية المحتجزة ووقف اقتطاع أي مبالغ من هذه الأموال المحتجزة تحت اي ذرائع.

وكان الرئيس عباس، قد وصل مساء الجمعة، إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يلقي سيادته، يوم غد الخميس،

السادس والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، كلمة دولة فلسطين أمام الجمعية العامة.

وشهدت هذه الدورة حدثا تاريخيا بحصول دولة فلسطين على مقعد رسمي بين الدول الأعضاء في الجمعية العامة للمرة الأولى خلال الجلسة الافتتاحية، وذلك تنفيذاً لقرار صدر في أيار/ مايو الماضي.