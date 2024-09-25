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منسق خطة الطوارئ اللبنانية: 1247 شهيدًا و5278 جريحًا وأكثر من 150 ألف نازح بسبب القصف والمجازر الاسرائيلية

9/25/2024 7:15:52 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت /PNN / أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ناصر ياسين، خلال مؤتمر صحفي عقد في السرايا الحكومية، عن أن عدد الشهداء جراء العدوان الاسرائيلي قد ارتفع إلى 1247، بينما بلغ عدد الجرحى 5278، مع الإشارة إلى أن معظم الضحايا هم من المدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء.

وأشار ياسين إلى أن عدد النازحين الذين لجأوا إلى مراكز الإيواء قد بلغ حتى الآن 52900 شخص، موزعين على 360 مركزًا، معظمها من المؤسسات التربوية والمدارس الرسمية. وأوضح أن هؤلاء النازحين يمثلون حوالي 30 في المئة من مجموع الأهالي الذين هجروا من مناطقهم بسبب القصف والمجازر الاسرائيلية.

وأضاف: "نحن نقدر عدد النازحين من المناطق اللبنانية، وخصوصًا من الجنوب والبقاع، بأكثر من 150 ألف شخص، الذين اضطروا لترك أراضيهم وبلداتهم بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة".

ودعا ياسين المجتمع الدولي إلى دعم لبنان في هذه الأوقات العصيبة، مشددًا على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين والمحتاجين.

وفي السياق
أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض،
في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بيروت، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان اليوم بلغت 51 شهيدا و223 جريحا.

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