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تشييع جثمان الشهيدة عمور في قرية عنزا جنوب جنين

9/25/2024 7:15:51 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN / شيعت جماهير شعبنا في جنين، مساء اليوم الأربعاء، جثمان الشهيدة زهور قاسم عمور (32 عامًا) إلى مثواها الأخير، في قرية عنزا، جنوب المحافظة.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الرازي في جنين، حيث تم نقل جثمان الشهيدة عمور إلى منزل ذويها لوداعها الأخير.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمانها قبل أن يواروه الثرى.

وردد المشيعون هتافات منددة بجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في القرية، وأدت إلى استشهاد المواطنة عمور وثلاث إصابات، بينها طفلتان.

وكانت قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت القرية بمركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، تبعتها عدة آليات للاحتلال، وداهمت منزل المواطن محمد وليد براهمة، واعتقلته، بينما أطلق جندي الرصاص الحي بشكل عشوائي على المنازل المجاورة، أحدها كانت النساء تؤمه لحضور بيت عزاء لحالة وفاة في القرية، ما أدى لاستشهاد المواطنة عمور وإصابة مسنة وطفلتين.

وباستشهاد المواطنة عمور، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 718 شهيدًا، بينهم 160 طفلًا.

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