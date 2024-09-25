تشييع جثمان الشهيدة عمور في قرية عنزا جنوب جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين/PNN / شيعت جماهير شعبنا في جنين، مساء اليوم الأربعاء، جثمان الشهيدة زهور قاسم عمور (32 عامًا) إلى مثواها الأخير، في قرية عنزا، جنوب المحافظة.
وانطلق موكب التشييع من مستشفى الرازي في جنين، حيث تم نقل جثمان الشهيدة عمور إلى منزل ذويها لوداعها الأخير.
وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمانها قبل أن يواروه الثرى.
وردد المشيعون هتافات منددة بجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في القرية، وأدت إلى استشهاد المواطنة عمور وثلاث إصابات، بينها طفلتان.
وكانت قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت القرية بمركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، تبعتها عدة آليات للاحتلال، وداهمت منزل المواطن محمد وليد براهمة، واعتقلته، بينما أطلق جندي الرصاص الحي بشكل عشوائي على المنازل المجاورة، أحدها كانت النساء تؤمه لحضور بيت عزاء لحالة وفاة في القرية، ما أدى لاستشهاد المواطنة عمور وإصابة مسنة وطفلتين.
وباستشهاد المواطنة عمور، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 718 شهيدًا، بينهم 160 طفلًا.
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