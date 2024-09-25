«صحة أبوظبي» تتيح تقارير الصيدلة الجينية لمزودي الخدمات

أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي؛ الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، عن توفير تقارير الصيدلة الجينية في أبوظبي لمزودي الخدمات، لتيسير وضع الخطط العلاجية الشخصية للمرضى بشكل يقلل من الآثار الجانبية للأدوية ويحسّن من فاعليتها بناءً على التركيب الجيني للمريض، بما يعزز صحة وسلامة أفراد المجتمع، وذلك بفضل قاعدة البيانات الجينومية التي يوفرها برنامج الجينوم الإماراتي.

ويتمكن مزودو خدمات الرعاية الصحية من الوصول لهذه التقارير عبر ((ملفي))، منصة تبادل المعلومات الصحية التي تتولى شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية مهمة إدارتها، وهي جزء من مجموعة M42، بهدف الارتقاء بجودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية المقدمة لأفراد المجتمع من خلال وضع خيارات علاجية بطابع شخصي أكبر بناءً على التركيب الجيني للمريض.

ويمكن الآن لمزودي خدمات الرعاية الصحية إجراء تعديلات أكثر تخصيصاً على الخطة العلاجية بناءً على تفاعلات الأدوية، وما يُسمى بحركيّة الدواء؛ وهي كيفية تعامل الجسم مع الأدوية، وكذلك الديناميكية الدوائية، التي تُمثل التأثيرات الكيميائية الحيوية والنفسية للأدوية على الجسم، فضلاً عن نتائج الاختبارات الدوائية الجينية لتحقيق النتائج العلاجية المثلى.

وقالت الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي: ((لدى ما يصل إلى 99% من المرضى متغير جيني واحد على الأقل يمكن اتخاذ إجراءات طبية حياله بناءً على وجود تغيرات أو طفرات فيه، حيث يكون مسؤولاً عن زيادة خطر حدوث التفاعلات الدوائية الضارة.

لذلك يمكن أن تؤدي الوصفات الطبية التي لا تراعي هذه السمات الجينية إلى خسارة في الوقت والموارد بالنسبة للمرضى، وقد تقودهم لتفاعلات دوائية ضارة على الرغم من القدرة على تجنبها، وتؤدي في الغالب لعجز المريض عن الالتزام الدقيق بخطته العلاجية الدوائية. ولذلك، تأتي خطوة إتاحة تقارير الصيدلة الجينية لتساعد مزودي الرعاية الصحية في أبوظبي على تأسيس خطط علاجية أكثر فاعلية وكفاءة، لتحد ما يتراوح بين 20% إلى 30% من الآثار الجانبية الشديدة للأدوية، ليستفيد من ذلك المشاركون في برنامج الجينوم الإماراتي بناءً على المتغيرات الجينية الفردية)).

وتقدم تقارير الصيدلة الجينية لممتهني الرعاية الصحية معلومات حيوية حول كيفية تأثير التركيب الجيني للمرضى على استجابتهم للأدوية.

ومن خلال تحليل 23 جيناً يؤثر على 128 دواء مختلفاً، تمكّن هذه التقارير من اتخاذ قرارات مدروسة بشكل أدق، بصرف النظر عن اختيار الأدوية، وتحد من مخاطر الآثار الجانبية الشديدة، وتتنبأ بالتفاعلات الدوائية المحتملة، وتحسن من المخرجات العلاجية.